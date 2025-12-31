Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Legendes Pokemon : ZA
1
Likers
name : Legendes Pokemon : ZA
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : RPG
other versions : Switch Switch 2 -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
477
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18759
visites since opening : 31996261
link49 > blog
[UK] En 6 mois, la Switch 2 a déjà dépassé la Wii U, la Dreamcast et la PsVita!


La Switch 2 a maintenant plus de six mois et tout le monde veut savoir si la console se vend bien. On a vu des records tomber de toutes parts, mais plus on s'éloigne du lancement, moins les données sont nombreuses. Nintendo devrait sans doute nous donner des nouvelles importantes des ventes lors de son rapport financier en février, mais aujourd'hui, on découvre des détails intéressants du côté britannique.

Chris Dring, rédacteur en chef et cofondateur de The Game Business, a partagé des statistiques de vente pour la Switch 2 au Royaume-Uni, et il semblerait que tout se passe à merveille. Voici les points les plus importants :

- La Switch 2 a déjà dépassé les ventes totales de la Wii U, de la Vita et de la Dreamcast au Royaume-Uni.
- Ses ventes ont également dépassé celles de la Switch 1 à son lancement au Royaume-Uni.
- Ses ventes ont largement dépassé celles de la Switch 1 en 2017.

Nous savons que le Royaume-Uni est loin d'être le marché le plus important pour Nintendo, mais voir la Switch 2 franchir de nouveaux caps et surpasser la Switch est une excellente nouvelle. La Switch 2 semble bien partie et, espérons-le, elle maintiendra ce rythme soutenu jusqu'en 2026.

Source : [urlhttps://www.gonintendo.com/contents/56342-switch-2-outsells-wii-u-vita-and-dreamcast-in-uk-outpacing-switch-s-first-year-sales/[/url]
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 12/31/2025 at 05:39 AM by link49
    comments (10)
    suzukube posted the 12/31/2025 at 06:29 AM
    Impossible, j’ai lu sur ce même site que la Switch 2 est une console au rabais sur laquelle Nintendo fait des bénéfices énormes, obsolète et qui ne se vend pas sur le marché espagnol ?
    link49 posted the 12/31/2025 at 06:55 AM
    N'empêche la Switch 2 est bien parti pour faire mieux que la Switch 1.

    On risque d'avoir 2 Switch comme consoles les plus vendus de tous les temps
    kidicarus posted the 12/31/2025 at 07:02 AM
    link49 vu la géopolitique, la machine sera ralenti d'un coup par le contexte.
    Maintenant place à 2026 et ses nouveaux jeux first et surtout tiers. Je souhaite un grand succès au Résident evil 9 ou Pragmata, même si ce dernier reste pour moi bien moins séduisant.
    link49 posted the 12/31/2025 at 07:09 AM
    kidicarus pas sur vu comment les consoles ont explosé pendant le COVID.
    hyoga57 posted the 12/31/2025 at 07:12 AM
    Vu les consoles citées, ce n'est pas un exploit.
    link49 posted the 12/31/2025 at 07:24 AM
    hyoga57 elle fait tout de même mieux que la première Switch, qui sera je pense la console la plus vendue dans le monde insesament sous peu.
    hyoga57 posted the 12/31/2025 at 07:33 AM
    link49 Elle se vendra bien, mais je doute qu’elle fasse mieux que la Switch au final.

    Nintendo a fait trop d’erreurs depuis son lancement.
    link49 posted the 12/31/2025 at 07:49 AM
    hyoga57 a voir, mais Nintendo a réussi à avoir les gros jeux tiers en simultané quand même.
    mercure7 posted the 12/31/2025 at 07:53 AM
    T'as oublié le Virtual Boy dans la liste
    jenicris posted the 12/31/2025 at 08:13 AM
    Encore heureux
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo