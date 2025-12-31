La Switch 2 a maintenant plus de six mois et tout le monde veut savoir si la console se vend bien. On a vu des records tomber de toutes parts, mais plus on s'éloigne du lancement, moins les données sont nombreuses. Nintendo devrait sans doute nous donner des nouvelles importantes des ventes lors de son rapport financier en février, mais aujourd'hui, on découvre des détails intéressants du côté britannique.Chris Dring, rédacteur en chef et cofondateur de The Game Business, a partagé des statistiques de vente pour la Switch 2 au Royaume-Uni, et il semblerait que tout se passe à merveille. Voici les points les plus importants :- La Switch 2 a déjà dépassé les ventes totales de la Wii U, de la Vita et de la Dreamcast au Royaume-Uni.- Ses ventes ont également dépassé celles de la Switch 1 à son lancement au Royaume-Uni.- Ses ventes ont largement dépassé celles de la Switch 1 en 2017.Nous savons que le Royaume-Uni est loin d'être le marché le plus important pour Nintendo, mais voir la Switch 2 franchir de nouveaux caps et surpasser la Switch est une excellente nouvelle. La Switch 2 semble bien partie et, espérons-le, elle maintiendra ce rythme soutenu jusqu'en 2026.Source : [urlhttps://www.gonintendo.com/contents/56342-switch-2-outsells-wii-u-vita-and-dreamcast-in-uk-outpacing-switch-s-first-year-sales/[/url]