[Classement] Et mon Jeu de l'année 2025 est...
Après mes déceptions de l'année 2025 : https://www.gamekyo.com/blog_article483651.html , on passe aux jeux que j'ai adorés cette année :

06. Mario Kart World



J'ai adoré Mario Kart 8 Deluxe, et j'y ai trop joué. Je préfère largement cette formule. Un très bon jeu de lancement pour moi, même si j'apprécierais que Nintendo étoffe un peu plus son contenu ultérieurement.

05. Ghost of Yotei



J'ai adoré Ghost of Tsushima, et je kiffe aussi Ghost of Yotei. Pour être honnête, je le trouve en deçà de son prédécesseur, mais ça reste quand même un très grand jeu.

04. Metroid Prime 4 : Beyond



Je suis moins fan de la Saga Prime des Metroid, préférant largement les opus dit 2D, mais celui-ci j'adore. Pour moi, c'est à ce jour le plus beau jeu de la Switch 2.

03. Donkey Kong Bananza



C'est pour moi le retour de Donkey Kong que j'attendais. Nintendo a osé quelque chose de différents et ça paie. Par contre, je signe direct pour un Donkey Kong Country 4.

02. Fantasy Life i



Le grand retour de Level 5 pour moi. C'est mon J-RPG préféré de l'année. Le jeu est très riche et a une touche graphique qui lui est propre. Dommage cependant que Level 5 n'ait pas sorti le dernier Inazuma Eleven en boite.

01. Clair Obscur : Expedition 33



Si vous voulez mon avis plus complet sur ce titre : https://www.gamekyo.com/blog_article483645.html C'est clairement le jeu qui m'a le plus marqué cette année.

Source : https://x.com/Archangel491/
    5
    Likes
    Who likes this ?
    ouken, torotoro59, adamjensen, tynokarts, killia
    posted the 12/30/2025 at 08:06 PM by link49
    comments (4)
    nikolastation posted the 12/30/2025 at 08:17 PM
    Top solide.
    Tu devrais essayer Blue Prince, Hadès II ou encore Hollow Knights SS, ça te permettra de compléter ton classement.
    link49 posted the 12/30/2025 at 08:24 PM
    nikolastation J'ai pas joué assez longtemps à Hades 2 pour me prononcer dessus.
    djfab posted the 12/30/2025 at 09:05 PM
    Un bon top, il ressemble pas mal au mien ! (j'enlève Fantasy Life que je n'ai pas fait)
    killia posted the 12/30/2025 at 09:15 PM
    Ça fait plusieurs fois que je vois Fantasy Life dans des tops de fin d'année.
    Ça m'intrigue vraiment.
