, on passe aux jeux que j'ai adorés cette année :
06. Mario Kart World
J'ai adoré Mario Kart 8 Deluxe, et j'y ai trop joué. Je préfère largement cette formule. Un très bon jeu de lancement pour moi, même si j'apprécierais que Nintendo étoffe un peu plus son contenu ultérieurement.
05. Ghost of Yotei
J'ai adoré Ghost of Tsushima, et je kiffe aussi Ghost of Yotei. Pour être honnête, je le trouve en deçà de son prédécesseur, mais ça reste quand même un très grand jeu.
04. Metroid Prime 4 : Beyond
Je suis moins fan de la Saga Prime des Metroid, préférant largement les opus dit 2D, mais celui-ci j'adore. Pour moi, c'est à ce jour le plus beau jeu de la Switch 2.
03. Donkey Kong Bananza
C'est pour moi le retour de Donkey Kong que j'attendais. Nintendo a osé quelque chose de différents et ça paie. Par contre, je signe direct pour un Donkey Kong Country 4.
02. Fantasy Life i
Le grand retour de Level 5 pour moi. C'est mon J-RPG préféré de l'année. Le jeu est très riche et a une touche graphique qui lui est propre. Dommage cependant que Level 5 n'ait pas sorti le dernier Inazuma Eleven en boite.
01. Clair Obscur : Expedition 33
C'est clairement le jeu qui m'a le plus marqué cette année.
