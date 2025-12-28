Tout d'abord, je précise qu'il s'agit de mes goûts personnels, et non d'une vérité général. Et que certains jeux présents ici ne sont pas de mauvais jeux, j'ai juste pas accroché.
06. Légendes Pokemon : ZA
J'ai accroché à Légendes Pokémon : Arceus, et j'adore tous les opus de la Saga Pokemon, même Ecarlate et Violet, mais celui-là, j'ai vraiment du mal. Vivement le retour aux épisodes canoniques.
05. Death Stranding 2
J'ai pas accroché à Death Stranding, j'ai voulu donné sa chance à Death Stranding 2, et j'ai toujours pas accroché. Vivement qu'Hideo Kojima passe à autre chose.
Blades of Fire
J'en attendais beaucoup de MercurySteam. Résultat, on se retrouve avec un sous Castlevania : Lords of Shadow, voire même un sous Dragon Age : The Veilguard, jeu que j'ai au passage adoré.
03. MindEye
Le jeu était sur le papier intéressant : un jeu de Leslie Benzies, ex de chez Rockstar Games. Mais il n'a pas grand chose pour lui, malheureusement. Je pense qu'on l'oubliera vite.
02. Lost Soul Aside
Le jeu est loin d'être raté, et il a même quelques qualité. Par contre, j'ai eu l'impression de jouer à un jeu archaïque, voire indigne pour de la Ps5. On dirait une sous-production. Le jeu a juste pour lui le fait que ça soit une exclue Ps5. Ca aurait été un jeu multi, on l'aurait vite oublié. Quoi que...
01. Monster Hunter Wilds
C'est assez paradoxale, car c'est le jeu que j'ai le plus joué cette année, qu'en multi. Le jeu est trop simple et très peu fourni. Capcom a essayé de se rattrapé avec la MAJ FF, mais c'est raté je trouve, vu qu'on passe de trop facile à trop dur.
Enfin bref, 2025 a eu ses quelques déceptions, mais ça reste des jeux corrects. Il y a déjà eu pire comme année je trouve.
Source : https://x.com/Archangel491/