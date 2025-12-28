Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Classement] Mes déceptions de l'année 2025
Tout d'abord, je précise qu'il s'agit de mes goûts personnels, et non d'une vérité général. Et que certains jeux présents ici ne sont pas de mauvais jeux, j'ai juste pas accroché.

06. Légendes Pokemon : ZA



J'ai accroché à Légendes Pokémon : Arceus, et j'adore tous les opus de la Saga Pokemon, même Ecarlate et Violet, mais celui-là, j'ai vraiment du mal. Vivement le retour aux épisodes canoniques.

05. Death Stranding 2



J'ai pas accroché à Death Stranding, j'ai voulu donné sa chance à Death Stranding 2, et j'ai toujours pas accroché. Vivement qu'Hideo Kojima passe à autre chose.

Blades of Fire



J'en attendais beaucoup de MercurySteam. Résultat, on se retrouve avec un sous Castlevania : Lords of Shadow, voire même un sous Dragon Age : The Veilguard, jeu que j'ai au passage adoré.

03. MindEye



Le jeu était sur le papier intéressant : un jeu de Leslie Benzies, ex de chez Rockstar Games. Mais il n'a pas grand chose pour lui, malheureusement. Je pense qu'on l'oubliera vite.

02. Lost Soul Aside



Le jeu est loin d'être raté, et il a même quelques qualité. Par contre, j'ai eu l'impression de jouer à un jeu archaïque, voire indigne pour de la Ps5. On dirait une sous-production. Le jeu a juste pour lui le fait que ça soit une exclue Ps5. Ca aurait été un jeu multi, on l'aurait vite oublié. Quoi que...

01. Monster Hunter Wilds



C'est assez paradoxale, car c'est le jeu que j'ai le plus joué cette année, qu'en multi. Le jeu est trop simple et très peu fourni. Capcom a essayé de se rattrapé avec la MAJ FF, mais c'est raté je trouve, vu qu'on passe de trop facile à trop dur.

Enfin bref, 2025 a eu ses quelques déceptions, mais ça reste des jeux corrects. Il y a déjà eu pire comme année je trouve.

Source : https://x.com/Archangel491/
    ouken
    posted the 12/28/2025 at 07:25 AM by link49
    comments (3)
    dokidokii posted the 12/28/2025 at 07:59 AM
    Je vois pas Metroid Prime 4
    link49 posted the 12/28/2025 at 08:00 AM
    dokidokii Parce que pour moi, c'est un très bon jeu, et je suis clairement moins fan de la saga Metroid Prime.
    jf17 posted the 12/28/2025 at 08:05 AM
    Pour moi c'est death stranding 2, je ne m'attendais a rien et je suis quand même déçu
