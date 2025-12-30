Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Metaphor : ReFantazio
1
Likers
name : Metaphor : ReFantazio
platform : Xbox Series X
editor : Atlus
developer : Atlus
genre : RPG
other versions : PC
link49
477
Likes
Likers
link49
[Metaphor : ReFantazio] Atlus veut faire les choses bien pour la suite


Katsura Hashino, directeur de Metaphor, explique qu'Atlus ne souhaite pas précipiter la sortie d'une suite :

« Lorsque nous avons commencé à développer ce jeu, nous avions l'ambition d'en faire l'une de nos marques phares chez Atlus, un véritable pilier…

Cela dit, même avec un certain succès, nous ne voulons pas nous précipiter et sortir une suite à la hâte. Nous voulons vraiment y réfléchir et nous assurer que si nous décidons de poursuivre cette série, nous créerons un opus qui s'appuie sur les valeurs que nous avons insufflées à ce jeu et qui sera à la hauteur des attentes des fans. »

Source : https://gameinformer.com/interview/refantazio-director-katsura-hashino/
    posted the 12/30/2025 at 05:41 AM by link49
    comments (3)
    yukilin posted the 12/30/2025 at 06:52 AM
    Le premier opus ne m'a aucunement intéressé donc une suite, je ne suis pas preneur. C'est non pour moi.
    jenicris posted the 12/30/2025 at 07:08 AM
    Le premier aurait pu être vraiment excellent, mais il a trop de défaut de conception dans sa progression
    soulfull posted the 12/30/2025 at 07:25 AM
    Donc on peut acheter Metaphor maintenant sans risque de tomber sur une version royale, vengeance ou definitive?
