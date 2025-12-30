Katsura Hashino, directeur de Metaphor, explique qu'Atlus ne souhaite pas précipiter la sortie d'une suite :
« Lorsque nous avons commencé à développer ce jeu, nous avions l'ambition d'en faire l'une de nos marques phares chez Atlus, un véritable pilier…
Cela dit, même avec un certain succès, nous ne voulons pas nous précipiter et sortir une suite à la hâte. Nous voulons vraiment y réfléchir et nous assurer que si nous décidons de poursuivre cette série, nous créerons un opus qui s'appuie sur les valeurs que nous avons insufflées à ce jeu et qui sera à la hauteur des attentes des fans. »
Source : https://gameinformer.com/interview/refantazio-director-katsura-hashino/
