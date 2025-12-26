Nintendo a déjà tenu le coup face à quelques vagues d'augmentations de prix du matériel, donc la situation de la RAM (qui apparemment va les affecter avec les pièces qu'ils utilisent) sera probablement ce qui va les faire craquer.
Pensez-vous que le prix de la Nintendo Switch 2, à 469.99 euros, augmentera-t-il en 2026 ?
Si oui, à combien Nintendo commercialisera le Bundle de base? En sera aussi t-il de même avec les abonnements NSO?
Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1psnatb/make_your_prediction_will_the_nintendo_switch_2s/
posted the 12/26/2025 at 05:42 AM by link49
Ça pourrait être un drame économique, mais après ça touchera tout le monde.