[Switch 2] Pensez-vous que Nintendo va augmenter son prix en 2026?


Nintendo a déjà tenu le coup face à quelques vagues d'augmentations de prix du matériel, donc la situation de la RAM (qui apparemment va les affecter avec les pièces qu'ils utilisent) sera probablement ce qui va les faire craquer.

Pensez-vous que le prix de la Nintendo Switch 2, à 469.99 euros, augmentera-t-il en 2026 ?

Si oui, à combien Nintendo commercialisera le Bundle de base? En sera aussi t-il de même avec les abonnements NSO?

Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1psnatb/make_your_prediction_will_the_nintendo_switch_2s/
    posted the 12/26/2025 at 05:42 AM by link49
    comments (4)
    kidicarus posted the 12/26/2025 at 06:01 AM
    Pour eux, je n'espère pas.
    Ça pourrait être un drame économique, mais après ça touchera tout le monde.
    jackfrost posted the 12/26/2025 at 06:43 AM
    Ça serait cool pour pour ceux qui veulent la revendre.
    kikoo31 posted the 12/26/2025 at 07:17 AM
    Mario 3D a 100 euros ?
    jenicris posted the 12/26/2025 at 08:07 AM
    Tous vont le faire, a cause de la DRAM notamment...
