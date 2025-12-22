Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Metroid Prime 4 Beyond
10
Likers
name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
other versions : Switch Switch 2 -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
477
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18744
visites since opening : 31901405
link49 > blog
[Top France] Metroid Prime 4 n'aura tenu qu'une semaine!


La semaine dernière, le jeu Metroid Prime 4 : Beyond entrerait à la deuxième place du classement général, et deuxième au classement Switch 2.

La semaine d'après, le jeu a aussi bien quitté le classement général que le classement Switch 2. Le retour de Samus semble se faire discret au Japon, tout comme en Europe.

Source : https://www.sell.fr/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 12/22/2025 at 06:30 PM by link49
    comments (4)
    cyr posted the 12/22/2025 at 06:37 PM
    C'est le style de jeux qui reste pas dans les chartz.
    Alors que mario kart
    ...a voir si dans 5 ans il sera toujours dans le top 5 hors grosse sortie.
    senseisama posted the 12/22/2025 at 06:44 PM
    cyr mario kart world c'est grace au bundle. A voir après la rupture du pack si il restera dans le top 5
    cyr posted the 12/22/2025 at 06:50 PM
    senseisama mario kart 8 est bien rester dans le top longtemps malgré que c'est un jeux wii u de base.....

    Quand tu achète une consoles nintendo, mario kart est souvent le jeux que les gens achètent en premier.....
    chreasy97 posted the 12/22/2025 at 07:01 PM
    Comme je l'ai déjà dit, les jeux Nintendo sont toujours premiers à la sortie comme la plupart des jeux. Cela ne signifie pas pour autant un succès.

    Il restera simplement les jeux vendeurs sur la durée...
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo