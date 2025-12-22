La semaine dernière, le jeu Metroid Prime 4 : Beyond entrerait à la deuxième place du classement général, et deuxième au classement Switch 2.
La semaine d'après, le jeu a aussi bien quitté le classement général que le classement Switch 2. Le retour de Samus semble se faire discret au Japon, tout comme en Europe.
Source : https://www.sell.fr/
tags :
posted the 12/22/2025 at 06:30 PM by link49
Alors que mario kart
...a voir si dans 5 ans il sera toujours dans le top 5 hors grosse sortie.
Quand tu achète une consoles nintendo, mario kart est souvent le jeux que les gens achètent en premier.....
Il restera simplement les jeux vendeurs sur la durée...