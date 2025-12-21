profile
all
Top/Flop 2025 : L’année des déceptions
Jeu Fini
2025, l’année des déceptions.

Même si je n’ai pas pris le temps de tout faire ce qui m’intéressait comme le remake de Trails in the Sky, pas un seul jeu de 2025 ne m’aura totalement convaincu, même el famoso Goty que j’ai mis top 1 par défaut. Les seuls jeux qui m’ont vraiment fait baver sont Fantasian Neo Dimension sorti l’année dernière sur console et ma découverte de Wild Arms 5 et Breath of Fire Dragon Quarter sur PS2.
La Switch 2 pour l’heure ne me sert quasiment à rien et je regrette de l’avoir acheté day one quand on voit qu’elle a déjà eu des promos de fou en l’espace de quelques mois.

Bref une année ou mon flop 5 et top 5 se démarquent d’une fine couche de papier.

Flop 5


5) Atelier Yumia

Premier Atelier que je fais et autant j’ai aimé la forme et pris beaucoup de plaisir à me balader dans les décors, autant le fond reste assez pauvre pour un J-RPG.
S’il y a une suite a l’histoire de Yumia, j’espère que tous les défauts, en particulier le système de combat et les activités sur la map, seront améliorés.



4) Donkey Kong Bananza

C’est un jeu chill qui se laisse faire sans déplaisir, mais une fois terminé il est difficile de retenir quoi que se soit de l’aventure en dehors des dernières heures où le jeu décide enfin de décoller.




3) Cronos the New Dawn

Cronos the New Dawn est un jeu avec quelques bonnes idées et quelques bons passages, mais trop de défauts ternissent l’expérience et font que je n’ai pas envie de le refaire en NG+ contrairement à d’autres survival-horror.




2) Ghost of Yotei

Même si je n’en attendais pas grand chose, Ghost of Yotei est une déception. Quelques beaux panoramas avec un système de combat qui tient la route et quelques bons boss plus corsés qui vous réveillerons un peu, mais le reste m’a donné la même sensation que GOW Ragnarok, aka un 1.5 sans saveur digne d’un produit de commande.




1) Mario Kart World

J’ai passé plus de 100 heures sur MK8 que se soit sur Wii U ou Switch, ici je crois que je n’ai même pas dépassé les 25 sur MKW. Des circuits inintéressants pour les ¾, une mise en avant des « inter-courses » et un monde ouvert bourré de défis à la con pour gagner des stickers, alors qu'on aurait pu avoir un excellent mode histoire.
Reste le mode survie, le vrai + de cet épisode, mais dont le faible nombre de tracés fini par vite lasser.




Top 5


5) Ninja Gaiden 4

J’ai autant adoré Ninja Gaiden 4 pour ses combats, certains moments en particulier et son OST qui tabasse, que soufflé devant le manque de folie de la moitié de ses environnements, le recyclage et la longueur de certains chapitres. Un jeu qui aurait mérité d’être plus que ce qu'il est à l'arrivée.




4) Metroid Prime 4

J’ai bien aimé Metroid Prime 4, mais il est évident que ceux qui l’attendaient comme le messie ou le renouveau du genre repartiront sans doute déçu. Il n’a rien d’ambitieux et se fait manger sur quasi tous les plans par le remaster Switch du premier Metroid Prime, un jeu sorti il y a plus de 20 ans. N’en reste pas moins un titre sympathique à l’ambiance digne de la saga, mais on se demande vraiment ce qu’a fait Retro Studio toutes ces années.




3) Blades of Fire

Le dernier-né de Mercury Steam mélange avec réussite la formule Souls avec une pincée de Vagrant Story, le tout avec un level design bien tortueux et une ambiance rappelant CastleVania Lord os Shadows.
Malheureusement, le deuxième biome bourré d’idées pénibles vient ternir ce qui aurait pu être une excellente aventure, heureusement que le jeu repart sur des bons rails par la suite et ça jusqu'à la fin.




2) Silent Hill f

S’il n’atteint pas l’excellence du remake de SH2, Silent Hill f est un très bon épisode qui arrive à se faire pardonner la faiblesse de son système de combats grâce à son ambiance et à son histoire.




1) Clair Obscur Expedition 33

Comme écrit dans l’intro, Clair Obscur est mon GOTY par défaut. Un jeu qui capte l’essence des J-RPG de l’ere PS1/PS2 et le transpose aujourd’hui dans un bel enrobage. Malheureusement le trop-plein de recyclage sur la map et un mauvais équilibrage des combats rendant les contres trop pétés au point que j’ai parfois eu l’impression de jouer à un jeu de rythme plus qu’a un RPG fait qu’on n’atteint pas encore la perfection des plus grands. Peut-être pour la suite.




Mention speciale : Lost Soul Aside

Malgré des premières heures peu engageantes, Lost Soul Aside ne fait que se bonifier aux grès de l’obtention des armes et des différentes capacités. Et contrairement à certains BTA (DMC4 et DMC5 et meme NG4), LSA arrive à proposer des décors variés et des gimmicks de gameplay du début à la fin.
Seul gros défaut les personnages creux et l’histoire prétexte, mais on n’est pas là pour ça dans ce style de jeu... enfin, c’est ce que je pensais avant de lire les tests.



En espérant une année 2026 plus intéressante, ce qui ne devrait pas être trop compliqué.
    posted the 12/21/2025 at 11:13 PM by guiguif
    comments (37)
    shanks posted the 12/21/2025 at 11:17 PM
    Il a fallu que tu cales quand même ton jeu d'merde hein
    guiguif posted the 12/21/2025 at 11:31 PM
    shanks Normal, le meilleur jeu "Sony" de cette année
    suzukube posted the 12/21/2025 at 11:37 PM
    Y'a même pas Sonic CrossWorlds alors qu'il est pire que Mario Kart World
    evasnake posted the 12/21/2025 at 11:39 PM
    suzukube Personne n'y joue à celui là en meme temps.

    Sinon, oui, la plus mauvaise année du jv en termes de AAA depuis peut-être 30 ans. Mais coté indé, y avait de vraies perles.
    ootaniisensei posted the 12/21/2025 at 11:48 PM
    Hormis la mention tout le reste est assez cohérent

    Mon jeu de l'année ça reste FF VII Rebirth en bon PCiste qui joue aux exclu 15 ans après
    kurosu posted the 12/22/2025 at 12:12 AM
    shanks
    51love posted the 12/22/2025 at 01:05 AM
    En espérant une année 2026 plus intéressante, ce qui ne devrait pas être trop compliqué


    En même temps comme régulièrement tu passes à côté des vrais bons jeux de l'année, plutôt que de faire et refaire le nanar LSA et sa DA aussi variée qu'incohérente et souvent insipide. (on a critiqué Xenoblade 2 pour moins que ça a ce sujet.. ) yavait Silksong, Hades 2, Blue Prince, Doom DA et KCD2 cette année a ne pas manquer ou au pire rattraper son retard sur Cyberpunk 2077 et Baldur's Gate 3 qui sont des immanquables
    guiguif posted the 12/22/2025 at 01:28 AM
    51love Désolé si je préféré aller vers les genres qui m’intéressent plutôt que d'attendre les 90 Meta (DKB )

    sa DA aussi variée qu'incohérente et souvent insipide.
    T’enlève "varié" et on pourrait croire que tu parles de celle de NG4.

    Silksong, Hades 2, Blue Prince, Doom DA et KCD2
    En dehors de Silksong si un jour il sors en boite, je me fiche du reste.
    Et vu que ça a l'air d’être la même chose que le premier, ça se trouve il m'aurait fait une Ghost of Yotei.

    Cyberpunk 2077 et Baldur's Gate 3
    BG3 osef/flemme, et Cyberpunk un jour lointain.
    senseisama posted the 12/22/2025 at 01:36 AM
    guiguif même pas death stranding 2
    51love posted the 12/22/2025 at 01:40 AM
    guiguif objectivement parlant DKB est le plateformer / exploration 3D le plus ambitieux jamais sorti.

    En plus de proposer une approche inédite et singulière, fraîche et fun. Après libre a chacun d'apprécier ou moins la proposition.

    Partant du principe que tous les jeux sont surnotés, y compris Mario Odyssey et Astrobot (particulièrement le 1er de ces 2 titres et son meta stratosphérique), DKB a clairement rien à leur envier et mérite ses excellentes notes. Chacun de ses titres ayant des qualités et faiblesses différentes.
    51love posted the 12/22/2025 at 01:47 AM
    guiguif la DA de NG4 reste largement plus cohérente et homogène même s'il est vrai que le jeu manque cruellement de variété. N'empêche que mon propos sur la DA de LSA reste tout à fait valide, la DA na ni queue ni tête, on dirait qu'on a mergé dans le jeu final des morceaux qui ont été fait par des équipes qui n'ont jamais travaillé ensemble, sans ligne directrice.

    J'irai pas mettre un instant la variété dans les points positifs de ce jeu.

    Tu prends des exemples comme Silksong ou CO, là oui c'est varié, original, harmonieux en terme de DA. Vraiment magnifique.
    mercure7 posted the 12/22/2025 at 03:06 AM
    "L'année des déceptions", faut jouer aux bons jeux aussi, Hades 2, Silksong, etc

    Clair que si tu te tapes toutes les bouses du style la série "Atelier", ça va déprimer lol
    liquidsnake66 posted the 12/22/2025 at 05:21 AM
    Top 4 Metroid Prime 4 au secours sérieux
    jenicris posted the 12/22/2025 at 05:45 AM
    51love Silksong, Hades 2, Blue Prince, Doom DA et KCD2

    Je peux comprendre pourquoi guiguif n'est pas intéressé par certains d'entre eux. C'est également mon cas.
    Doom DA je l'ai fai sur PC via GP et j'ai rapidement lâché, il est plutôt décevant pour tout un tas de raisons.
    Des jeux comme Silksong pareil, je reconnais sa qualité mais après je m'en lasse vite aussi.
    Hades 2 a la limite m'intéresse d'avantage mais sans plus. Le 1 est sympa sans plus. Et je suis pas fan tellement des Roguelike
    Blue Prince par contre lui oui a l'air sympa.
    Et KDC2 je le ferai un jour.
    Par ex là je sur Death Stranding 2, c'est un jeu particulier dont pas mal accroche pas, mais perso j'aime bien.

    Tout ça pour dire que même si ce sont sûrement tous de bons, voir très bon jeu, on est pas tous fan de ce style de jeux, et rien que pour cela on y jouera pas ou alors tardivement pour essayer. Une question de goût assurément.
    Perso je joue aux jeux qui m'intéressent, pas aux jeux qui m'intéressent pas pour suivre la masse.
    D'ailleurs Clair Obscur est mon jeu de l'année, par défaut également. Le jeu est très bon encore une fois, c'est pas l'immense jeu à mes yeux dont certains parlent.
    Je trouve que c'est juste une année gaming vraiment décevante
    J'ai préféré bien plus de jeux les années précédentes. Même l'année dernière.

    Quand a Bananza, même si c'est le meilleur jeu Switch 2, je préfère largement Odyssey qui est bien mieux maîtrisé, bien moins répétitif et bien plus amusant niveau gameplay.
    Une vrai déception cette Switch 2 au passage niveau jeu comparé au début de la Switch 1.
    drybowser posted the 12/22/2025 at 05:50 AM
    Dk mk et atelier (pas mon 1er en plus) bah tout pareil que des déceptions pour les mêmes raisons, auxquelles je rajoute moi Metroid Prime 4, c'est un bon jeu mais tout sauf un Metroid ..
    Bref je me suis gardé exprès de côté pour la toute fin de l'année clair obscur , normalement c'est une valeur sûre
    zekk posted the 12/22/2025 at 06:44 AM
    Je retiens surtout ça :
    Les seuls jeux qui m’ont vraiment fait baver sont Fantasian Neo Dimension sorti l’année dernière sur console et ma découverte de Wild Arms 5 et Breath of Fire Dragon Quarter sur PS2.

    et je me dis qu'il faut vraiment que je fasse Fantasian, même si la démo ne m'a pas emballé.

    et ça

    mauvais équilibrage des combats rendant les contres trop pétés au point que j’ai parfois eu l’impression de jouer à un jeu de rythme plus qu’a un RPG

    Qui explique en une phrase mon gros problème avec le jeu



    sinon cette année-ci je retiens : Split fiction, Fantasy life, Digimon, the outers world 2, helldivers 2 et Arc Raiders
    fdestroyer posted the 12/22/2025 at 08:29 AM
    Je dois tristement faire le même constat pour MKW et DKB, alors que c'étaient les jeux que j'attendais le plus, surtout avec la sortie d'une nouvelle console, je pensais retrouver la joie de la première année de la NS1, totalement raté pour ma part.
    jenicris posted the 12/22/2025 at 09:13 AM
    zekk ce passage dont du parles, je l'ai ressenti sur Clair Obscur également. Plus on avance dans le jeu plus c'est ainsi. A en devenir lourdingue.
    ouken posted the 12/22/2025 at 09:22 AM
    shanks
    rbz posted the 12/22/2025 at 09:30 AM
    atelier yumia n'a d'atelier que le nom après. c'est pas un jeu très représentatif de la saga , une saga que tu aimera pas au vu de tes gouts je pense.

    par contre je pense que tu devrais test sora no kiseki car même si verbeux et surement trop chill pour toi, point de vue système et école old school, ça peut te plaire.

    zekk fantasian dans sa version neo dimension, j'y ai passé 85 h cette année en 3 semaines,

    mercure7 après y'a eu aussi des gens déçu de ses deux jeux, notamment silksong qui a quand même été moins bien reçu que le premier.
    romgamer6859 posted the 12/22/2025 at 09:35 AM
    Pareil pour yotei, le bon terme c’est insipide…déjà zappé à part certains thèmes.
    Tu dis que c’est l’effet god of war ragnarok mais j’ai ressenti ça sur horizon 2 et sur Spiderman 2 aussi.

    Sinon je suis pas en capacité de faire un top, trop peu de jeux marquants pour moi même si j’ai aimé clair obscur.
    zekk posted the 12/22/2025 at 09:36 AM
    rbz Ecoute, je me suis dit que si le jeu arrivait à vous mettre d'accord Guiguif et toi c'est qu'il est très bon !

    atelier yumia n'a d'atelier que le nom après. c'est pas un jeu très représentatif de la saga , une saga que tu aimera pas au vu de tes gouts je pense.

    Je me souviens encore, le teaser m'avait emballé, mais au plus j'en voyais au moins j'aimais ce que je voyais... et donc je ne l'ai pas pris.

    jenicris C'est clair, après, c'est un parti pris. je comprends que certains apprécient.
    51love posted the 12/22/2025 at 09:44 AM
    jenicris après j'ai cité ses jeux la, mais j'aurais pu citer une dizaine de plus, et effectivement c'est pas parce qu'un jeu est reconnu comme étant objectivement très bon, voir même excellent dans son genre qu'on va forcément être intéressé d'abord, et qu'on va l'apprécier ensuite même si on apprécie le style de jeu. D'ailleurs j'ai tendance à faire mes jeux en décalage il y a pas mal de jeux de cette année que je ferai plus tard.

    Perso je suis un touche a tout, je suis d'un naturel hyper curieux et j'aime découvrir de nouveaux styles, de nouveaux genres même si le (J)RPG est de loin mon domaine de prédilection.

    Pour le système de combat de CO, effectivement c'est une approche assez originale en phase défensive qui peut déconcerter quand on est habitué et fan des tour plus tradi ^^ perso j'ai joué en difficulté max, en mettant mes points sur l'attaque et la vitesse majoritairement ça me donnait l'impression de jouer à une sorte de Soul like au tour par tour fail fast or win fast j'ai tendance a jouer de façon assez agressive dans les jeux c'est pas propre a CO.

    Pour Bananza, j'avais très peur de me lasser du gameplay des les premières heures. Ça commençait plutôt mal. Mais j'ai réussi à trouver le bon équilibre entre l'exploration, ce que le jeu avait à offrir en terme d'expérience sans jamais me lasser de la destruction
    magneto860 posted the 12/22/2025 at 10:29 AM
    Je m'interroge, vous ne jouez presque qu'à des jeux sortis dans l'année du coup ?

    Comment faites vous pour avoir un backlog vide ? Ou bien il est plein mais vous faites sans arrêt passer des jeux en haut de la liste ?

    J'ai beaucoup joué cette année, j'ai des tops bien remplis je trouve, mais entre le backlog, le PS plus Extra et les promos, je n'ai pas ouvert un seul jeu 2025.
    magneto860 posted the 12/22/2025 at 10:31 AM
    Ah si, Sword of the Sea... Mais il est dans mon Worst 2025.
    romgamer6859 posted the 12/22/2025 at 10:53 AM
    jenicris t'as pas fini doom?

    J'ai tellement oublié les jeux que j'ai faits, j'ai aimé ac shadows, outer worlds 2 ou monster hunter mais rien de transcendant (j'ai une liste beaucoup plus longue des jeux osef). Je me suis surpris à aimer faire powerwash simulator

    Je retiens clair obscur et BF6 par défaut un peu.
    hyoga57 posted the 12/22/2025 at 11:29 AM
    zekk Fais attention tout de même, Rbz et Guiguif ont parfois des goûts douteux.
    fritesmayo76 posted the 12/22/2025 at 12:28 PM
    Ca n'arrive pas souvent mais je te rejoins sur les flops (même si perso je remplacerais Chronos par Metroid Prime 4).

    Au delà de ça et d'une première année de la déception sur Switch 2, c'est surtout la nouvelle direction de Nintendo qui (en plus de sortir des jeux pas ouf) a joué la carte de l'enfilade sur enfilades du consommateur avec les endgames de Bananza et ZA vendus en dlcs à des prix honteux. Pas d'oubli non plus pour la disparition des points or, des bons pour jeux et surement d'autres petits avantages pour le joueur que j'oubli.
    guiguif posted the 12/22/2025 at 12:33 PM
    senseisama J'ai pas dépassé les 15 heures sur le premier

    51love objectivement parlant DKB est le plateformer / exploration 3D le plus ambitieux jamais sorti.
    Ouais enfin... La gueule de l'exploration dans DKB...
    La seule ambition c'est de pouvoir tout casser, rien de pire niveau level design.
    Pour avoir découvert et fait Mario Galaxy 2 a 100% le mois dernier, j'ai pu constater l'abaissement d'ambitions de Nintendo.

    la DA de NG4 reste largement plus cohérente et homogène
    J'avoue que quand Yakumo tombe de la montagne et atterri dans des égouts bourrés de néons fluos avec une discothèque à quelques mètres, j'ai trouvé ça très cohérent

    N'empêche que mon propos sur la DA de LSA reste tout à fait valide, la DA na ni queue ni tête, on dirait qu'on a mergé dans le jeu final des morceaux qui ont été fait par des équipes qui n'ont jamais travaillé ensemble, sans ligne directrice.
    La différence c'est que dans LSA il y a une worldmap et que les lieux ne sont pas collés les uns aux autres (tu devrais faire comme Keiku avec FF16, aka passer 20 heures devant un walkthrough d'un "jeu pourri" pour savoir un peu mieux de quoi tu parles )

    rbz Ouais je pense que je ferai Kiseki en 2026 quelque temps avant la sortie du 2.

    magneto860 Quand je fais un top de fin d'année, je ne compte que les jeux sortis durant cette même année. Sinon en 2025 je n'ai effectivement pas beaucoup joué à des jeux sortis avant en dehors de ceux cités en début dans l'article.
    kikoo31 posted the 12/22/2025 at 01:10 PM
    hyoga57
    lion93 posted the 12/22/2025 at 01:23 PM
    zekk en vrai c'est surtout le coté grosse map et points d'intérêt partout qu'il est réputant pour Atelier Yunnia, je préfère plus les ryza qui sont plus linéaire et plus reposant. Quand t'as 10000 truc partout sur les maps, ça me donne pas trop envie xD
    snave posted the 12/22/2025 at 02:50 PM
    " L'année des déceptions ", alors qu'il a quasiment rien fait comme jeu dans l'année. Ça se pose là.
    guiguif posted the 12/22/2025 at 03:02 PM
    snave Parce que tu achètes tout ce qui sors ?
    snave posted the 12/22/2025 at 03:35 PM
    guiguif Bah non, mais tu ne peux pas dire " année de déception " si, durant l'année en question, tu n'as quasiment rien fait comme jeu. Parle plutôt de déception dans LES jeux que tu as faits, pas de l'année, c'est très différent.

    Dans l'année, ta quand même KCD2, Dispatch, Absolum, Digimon Story Time Stranger, The Outers Worlds 2, Death Stranding 2, Hollow Knight Silksong, Tormented Souls 2, Trails in the Sky 1er Chapitre, Hell is Us, Mafia The Old Country, Wuchang, Khazan, etc, etc. Des jeux que tu n'a sans doute pas fait au vu de ton classement.

    L'année 2025 a été excellente, faut pas pousser (j'ai fais tous les jeux cités plus haut).
    guiguif posted the 12/22/2025 at 03:43 PM
    snave Bah ouais mais... Un top/flop 5 c'est personnel, donc pour moi oui c'est une année décevante car les jeux que j'attendais m'ont globalement déçu.

    Aucun des jeux de ta liste ne m'attire en dehors de Trails qui est le seul jeu qui m’intéressait et que je n'ai pas fait cette année (et allez Silksong, mais bon je sais d'avance que j'aurai un sentiment de deja vu).
    jenicris posted the 12/22/2025 at 04:12 PM
    romgamer6859 une déception, j'ai lâché plutôt rapidement pour tout un tas de raisons
    mercure7 posted the 12/22/2025 at 05:46 PM
    rbz Oui c'est vrai, et ça se comprend sur certains points (notamment la difficulté qui en rebutera plus d'un), mais en terme de level design "à la Metroid", il met une claque à Metroid justement.

    Et franchement, je suis plus indulgent avec un jeu comme Silksong aussi riche en terme d'univers (les NPC sont souvent de vraies pépites, comme celui qui chante !), d'une telle qualité, avec un tel contenu, le tout vendu pour 20€, qu'avec un jeu Metroid, qui est feignant de ouf en terme de level design (un comble pour cette série) ou de gameplay, et vendu . . . 70€ (prix officiel du store) !
