Top 5

2025, l’année des déceptions.Même si je n’ai pas pris le temps de tout faire ce qui m’intéressait comme le remake de Trails in the Sky, pas un seul jeu de 2025 ne m’aura totalement convaincu, même el famoso Goty que j’ai mis top 1 par défaut. Les seuls jeux qui m’ont vraiment fait baver sont Fantasian Neo Dimension sorti l’année dernière sur console et ma découverte de Wild Arms 5 et Breath of Fire Dragon Quarter sur PS2.La Switch 2 pour l’heure ne me sert quasiment à rien et je regrette de l’avoir acheté day one quand on voit qu’elle a déjà eu des promos de fou en l’espace de quelques mois.Bref une année ou mon flop 5 et top 5 se démarquent d’une fine couche de papier.Premier Atelier que je fais et autant j’ai aimé la forme et pris beaucoup de plaisir à me balader dans les décors, autant le fond reste assez pauvre pour un J-RPG.S’il y a une suite a l’histoire de Yumia, j’espère que tous les défauts, en particulier le système de combat et les activités sur la map, seront améliorés.C’est un jeu chill qui se laisse faire sans déplaisir, mais une fois terminé il est difficile de retenir quoi que se soit de l’aventure en dehors des dernières heures où le jeu décide enfin de décoller.Cronos the New Dawn est un jeu avec quelques bonnes idées et quelques bons passages, mais trop de défauts ternissent l’expérience et font que je n’ai pas envie de le refaire en NG+ contrairement à d’autres survival-horror.Même si je n’en attendais pas grand chose, Ghost of Yotei est une déception. Quelques beaux panoramas avec un système de combat qui tient la route et quelques bons boss plus corsés qui vous réveillerons un peu, mais le reste m’a donné la même sensation que GOW Ragnarok, aka un 1.5 sans saveur digne d’un produit de commande.J’ai passé plus de 100 heures sur MK8 que se soit sur Wii U ou Switch, ici je crois que je n’ai même pas dépassé les 25 sur MKW. Des circuits inintéressants pour les ¾, une mise en avant des « inter-courses » et un monde ouvert bourré de défis à la con pour gagner des stickers, alors qu'on aurait pu avoir un excellent mode histoire.Reste le mode survie, le vrai + de cet épisode, mais dont le faible nombre de tracés fini par vite lasser.J’ai autant adoré Ninja Gaiden 4 pour ses combats, certains moments en particulier et son OST qui tabasse, que soufflé devant le manque de folie de la moitié de ses environnements, le recyclage et la longueur de certains chapitres. Un jeu qui aurait mérité d’être plus que ce qu'il est à l'arrivée.J’ai bien aimé Metroid Prime 4, mais il est évident que ceux qui l’attendaient comme le messie ou le renouveau du genre repartiront sans doute déçu. Il n’a rien d’ambitieux et se fait manger sur quasi tous les plans par le remaster Switch du premier Metroid Prime, un jeu sorti il y a plus de 20 ans. N’en reste pas moins un titre sympathique à l’ambiance digne de la saga, mais on se demande vraiment ce qu’a fait Retro Studio toutes ces années.Le dernier-né de Mercury Steam mélange avec réussite la formule Souls avec une pincée de Vagrant Story, le tout avec un level design bien tortueux et une ambiance rappelant CastleVania Lord os Shadows.Malheureusement, le deuxième biome bourré d’idées pénibles vient ternir ce qui aurait pu être une excellente aventure, heureusement que le jeu repart sur des bons rails par la suite et ça jusqu'à la fin.S’il n’atteint pas l’excellence du remake de SH2, Silent Hill f est un très bon épisode qui arrive à se faire pardonner la faiblesse de son système de combats grâce à son ambiance et à son histoire.Comme écrit dans l’intro, Clair Obscur est mon GOTY par défaut. Un jeu qui capte l’essence des J-RPG de l’ere PS1/PS2 et le transpose aujourd’hui dans un bel enrobage. Malheureusement le trop-plein de recyclage sur la map et un mauvais équilibrage des combats rendant les contres trop pétés au point que j’ai parfois eu l’impression de jouer à un jeu de rythme plus qu’a un RPG fait qu’on n’atteint pas encore la perfection des plus grands. Peut-être pour la suite.Malgré des premières heures peu engageantes, Lost Soul Aside ne fait que se bonifier aux grès de l’obtention des armes et des différentes capacités. Et contrairement à certains BTA (DMC4 et DMC5 et meme NG4), LSA arrive à proposer des décors variés et des gimmicks de gameplay du début à la fin.Seul gros défaut les personnages creux et l’histoire prétexte, mais on n’est pas là pour ça dans ce style de jeu... enfin, c’est ce que je pensais avant de lire les tests.En espérant une année 2026 plus intéressante, ce qui ne devrait pas être trop compliqué.