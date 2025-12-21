2025, l’année des déceptions.
Même si je n’ai pas pris le temps de tout faire ce qui m’intéressait comme le remake de Trails in the Sky, pas un seul jeu de 2025 ne m’aura totalement convaincu, même el famoso Goty que j’ai mis top 1 par défaut. Les seuls jeux qui m’ont vraiment fait baver sont Fantasian Neo Dimension sorti l’année dernière sur console et ma découverte de Wild Arms 5 et Breath of Fire Dragon Quarter sur PS2.
La Switch 2 pour l’heure ne me sert quasiment à rien et je regrette de l’avoir acheté day one quand on voit qu’elle a déjà eu des promos de fou en l’espace de quelques mois.
Bref une année ou mon flop 5 et top 5 se démarquent d’une fine couche de papier.
Flop 5
5) Atelier Yumia
Premier Atelier que je fais et autant j’ai aimé la forme et pris beaucoup de plaisir à me balader dans les décors, autant le fond reste assez pauvre pour un J-RPG.
S’il y a une suite a l’histoire de Yumia, j’espère que tous les défauts, en particulier le système de combat et les activités sur la map, seront améliorés.
4) Donkey Kong Bananza
C’est un jeu chill qui se laisse faire sans déplaisir, mais une fois terminé il est difficile de retenir quoi que se soit de l’aventure en dehors des dernières heures où le jeu décide enfin de décoller.
3) Cronos the New Dawn
Cronos the New Dawn est un jeu avec quelques bonnes idées et quelques bons passages, mais trop de défauts ternissent l’expérience et font que je n’ai pas envie de le refaire en NG+ contrairement à d’autres survival-horror.
2) Ghost of Yotei
Même si je n’en attendais pas grand chose, Ghost of Yotei est une déception. Quelques beaux panoramas avec un système de combat qui tient la route et quelques bons boss plus corsés qui vous réveillerons un peu, mais le reste m’a donné la même sensation que GOW Ragnarok, aka un 1.5 sans saveur digne d’un produit de commande.
1) Mario Kart World
J’ai passé plus de 100 heures sur MK8 que se soit sur Wii U ou Switch, ici je crois que je n’ai même pas dépassé les 25 sur MKW. Des circuits inintéressants pour les ¾, une mise en avant des « inter-courses » et un monde ouvert bourré de défis à la con pour gagner des stickers, alors qu'on aurait pu avoir un excellent mode histoire.
Reste le mode survie, le vrai + de cet épisode, mais dont le faible nombre de tracés fini par vite lasser.
Top 5
5) Ninja Gaiden 4
J’ai autant adoré Ninja Gaiden 4 pour ses combats, certains moments en particulier et son OST qui tabasse, que soufflé devant le manque de folie de la moitié de ses environnements, le recyclage et la longueur de certains chapitres. Un jeu qui aurait mérité d’être plus que ce qu'il est à l'arrivée.
4) Metroid Prime 4
J’ai bien aimé Metroid Prime 4, mais il est évident que ceux qui l’attendaient comme le messie ou le renouveau du genre repartiront sans doute déçu. Il n’a rien d’ambitieux et se fait manger sur quasi tous les plans par le remaster Switch du premier Metroid Prime, un jeu sorti il y a plus de 20 ans. N’en reste pas moins un titre sympathique à l’ambiance digne de la saga, mais on se demande vraiment ce qu’a fait Retro Studio toutes ces années.
3) Blades of Fire
Le dernier-né de Mercury Steam mélange avec réussite la formule Souls avec une pincée de Vagrant Story, le tout avec un level design bien tortueux et une ambiance rappelant CastleVania Lord os Shadows.
Malheureusement, le deuxième biome bourré d’idées pénibles vient ternir ce qui aurait pu être une excellente aventure, heureusement que le jeu repart sur des bons rails par la suite et ça jusqu'à la fin.
2) Silent Hill f
S’il n’atteint pas l’excellence du remake de SH2, Silent Hill f est un très bon épisode qui arrive à se faire pardonner la faiblesse de son système de combats grâce à son ambiance et à son histoire.
1) Clair Obscur Expedition 33
Comme écrit dans l’intro, Clair Obscur est mon GOTY par défaut. Un jeu qui capte l’essence des J-RPG de l’ere PS1/PS2 et le transpose aujourd’hui dans un bel enrobage. Malheureusement le trop-plein de recyclage sur la map et un mauvais équilibrage des combats rendant les contres trop pétés au point que j’ai parfois eu l’impression de jouer à un jeu de rythme plus qu’a un RPG fait qu’on n’atteint pas encore la perfection des plus grands. Peut-être pour la suite.
Mention speciale : Lost Soul Aside
Malgré des premières heures peu engageantes, Lost Soul Aside ne fait que se bonifier aux grès de l’obtention des armes et des différentes capacités. Et contrairement à certains BTA (DMC4 et DMC5 et meme NG4), LSA arrive à proposer des décors variés et des gimmicks de gameplay du début à la fin.
Seul gros défaut les personnages creux et l’histoire prétexte, mais on n’est pas là pour ça dans ce style de jeu... enfin, c’est ce que je pensais avant de lire les tests.
En espérant une année 2026 plus intéressante, ce qui ne devrait pas être trop compliqué.
Sinon, oui, la plus mauvaise année du jv en termes de AAA depuis peut-être 30 ans. Mais coté indé, y avait de vraies perles.
Mon jeu de l'année ça reste FF VII Rebirth en bon PCiste qui joue aux exclu 15 ans après
En même temps comme régulièrement tu passes à côté des vrais bons jeux de l'année, plutôt que de faire et refaire le nanar LSA et sa DA aussi variée qu'incohérente et souvent insipide. (on a critiqué Xenoblade 2 pour moins que ça a ce sujet.. ) yavait Silksong, Hades 2, Blue Prince, Doom DA et KCD2 cette année a ne pas manquer ou au pire rattraper son retard sur Cyberpunk 2077 et Baldur's Gate 3 qui sont des immanquables
sa DA aussi variée qu'incohérente et souvent insipide.
T’enlève "varié" et on pourrait croire que tu parles de celle de NG4.
Silksong, Hades 2, Blue Prince, Doom DA et KCD2
En dehors de Silksong si un jour il sors en boite, je me fiche du reste.
Et vu que ça a l'air d’être la même chose que le premier, ça se trouve il m'aurait fait une Ghost of Yotei.
Cyberpunk 2077 et Baldur's Gate 3
BG3 osef/flemme, et Cyberpunk un jour lointain.
En plus de proposer une approche inédite et singulière, fraîche et fun. Après libre a chacun d'apprécier ou moins la proposition.
Partant du principe que tous les jeux sont surnotés, y compris Mario Odyssey et Astrobot (particulièrement le 1er de ces 2 titres et son meta stratosphérique), DKB a clairement rien à leur envier et mérite ses excellentes notes. Chacun de ses titres ayant des qualités et faiblesses différentes.
J'irai pas mettre un instant la variété dans les points positifs de ce jeu.
Tu prends des exemples comme Silksong ou CO, là oui c'est varié, original, harmonieux en terme de DA. Vraiment magnifique.
Clair que si tu te tapes toutes les bouses du style la série "Atelier", ça va déprimer lol
Je peux comprendre pourquoi guiguif n'est pas intéressé par certains d'entre eux. C'est également mon cas.
Doom DA je l'ai fai sur PC via GP et j'ai rapidement lâché, il est plutôt décevant pour tout un tas de raisons.
Des jeux comme Silksong pareil, je reconnais sa qualité mais après je m'en lasse vite aussi.
Hades 2 a la limite m'intéresse d'avantage mais sans plus. Le 1 est sympa sans plus. Et je suis pas fan tellement des Roguelike
Blue Prince par contre lui oui a l'air sympa.
Et KDC2 je le ferai un jour.
Par ex là je sur Death Stranding 2, c'est un jeu particulier dont pas mal accroche pas, mais perso j'aime bien.
Tout ça pour dire que même si ce sont sûrement tous de bons, voir très bon jeu, on est pas tous fan de ce style de jeux, et rien que pour cela on y jouera pas ou alors tardivement pour essayer. Une question de goût assurément.
Perso je joue aux jeux qui m'intéressent, pas aux jeux qui m'intéressent pas pour suivre la masse.
D'ailleurs Clair Obscur est mon jeu de l'année, par défaut également. Le jeu est très bon encore une fois, c'est pas l'immense jeu à mes yeux dont certains parlent.
Je trouve que c'est juste une année gaming vraiment décevante
J'ai préféré bien plus de jeux les années précédentes. Même l'année dernière.
Quand a Bananza, même si c'est le meilleur jeu Switch 2, je préfère largement Odyssey qui est bien mieux maîtrisé, bien moins répétitif et bien plus amusant niveau gameplay.
Une vrai déception cette Switch 2 au passage niveau jeu comparé au début de la Switch 1.
Bref je me suis gardé exprès de côté pour la toute fin de l'année clair obscur , normalement c'est une valeur sûre
Les seuls jeux qui m’ont vraiment fait baver sont Fantasian Neo Dimension sorti l’année dernière sur console et ma découverte de Wild Arms 5 et Breath of Fire Dragon Quarter sur PS2.
et je me dis qu'il faut vraiment que je fasse Fantasian, même si la démo ne m'a pas emballé.
et ça
mauvais équilibrage des combats rendant les contres trop pétés au point que j’ai parfois eu l’impression de jouer à un jeu de rythme plus qu’a un RPG
Qui explique en une phrase mon gros problème avec le jeu
sinon cette année-ci je retiens : Split fiction, Fantasy life, Digimon, the outers world 2, helldivers 2 et Arc Raiders
par contre je pense que tu devrais test sora no kiseki car même si verbeux et surement trop chill pour toi, point de vue système et école old school, ça peut te plaire.
zekk fantasian dans sa version neo dimension, j'y ai passé 85 h cette année en 3 semaines,
mercure7 après y'a eu aussi des gens déçu de ses deux jeux, notamment silksong qui a quand même été moins bien reçu que le premier.
Tu dis que c’est l’effet god of war ragnarok mais j’ai ressenti ça sur horizon 2 et sur Spiderman 2 aussi.
Sinon je suis pas en capacité de faire un top, trop peu de jeux marquants pour moi même si j’ai aimé clair obscur.
atelier yumia n'a d'atelier que le nom après. c'est pas un jeu très représentatif de la saga , une saga que tu aimera pas au vu de tes gouts je pense.
Je me souviens encore, le teaser m'avait emballé, mais au plus j'en voyais au moins j'aimais ce que je voyais... et donc je ne l'ai pas pris.
jenicris C'est clair, après, c'est un parti pris. je comprends que certains apprécient.
Perso je suis un touche a tout, je suis d'un naturel hyper curieux et j'aime découvrir de nouveaux styles, de nouveaux genres même si le (J)RPG est de loin mon domaine de prédilection.
Pour le système de combat de CO, effectivement c'est une approche assez originale en phase défensive qui peut déconcerter quand on est habitué et fan des tour plus tradi ^^ perso j'ai joué en difficulté max, en mettant mes points sur l'attaque et la vitesse majoritairement ça me donnait l'impression de jouer à une sorte de Soul like au tour par tour fail fast or win fast j'ai tendance a jouer de façon assez agressive dans les jeux c'est pas propre a CO.
Pour Bananza, j'avais très peur de me lasser du gameplay des les premières heures. Ça commençait plutôt mal. Mais j'ai réussi à trouver le bon équilibre entre l'exploration, ce que le jeu avait à offrir en terme d'expérience sans jamais me lasser de la destruction
Comment faites vous pour avoir un backlog vide ? Ou bien il est plein mais vous faites sans arrêt passer des jeux en haut de la liste ?
J'ai beaucoup joué cette année, j'ai des tops bien remplis je trouve, mais entre le backlog, le PS plus Extra et les promos, je n'ai pas ouvert un seul jeu 2025.
J'ai tellement oublié les jeux que j'ai faits, j'ai aimé ac shadows, outer worlds 2 ou monster hunter mais rien de transcendant (j'ai une liste beaucoup plus longue des jeux osef). Je me suis surpris à aimer faire powerwash simulator
Je retiens clair obscur et BF6 par défaut un peu.
Au delà de ça et d'une première année de la déception sur Switch 2, c'est surtout la nouvelle direction de Nintendo qui (en plus de sortir des jeux pas ouf) a joué la carte de l'enfilade sur enfilades du consommateur avec les endgames de Bananza et ZA vendus en dlcs à des prix honteux. Pas d'oubli non plus pour la disparition des points or, des bons pour jeux et surement d'autres petits avantages pour le joueur que j'oubli.
51love objectivement parlant DKB est le plateformer / exploration 3D le plus ambitieux jamais sorti.
Ouais enfin... La gueule de l'exploration dans DKB...
La seule ambition c'est de pouvoir tout casser, rien de pire niveau level design.
Pour avoir découvert et fait Mario Galaxy 2 a 100% le mois dernier, j'ai pu constater l'abaissement d'ambitions de Nintendo.
la DA de NG4 reste largement plus cohérente et homogène
J'avoue que quand Yakumo tombe de la montagne et atterri dans des égouts bourrés de néons fluos avec une discothèque à quelques mètres, j'ai trouvé ça très cohérent
N'empêche que mon propos sur la DA de LSA reste tout à fait valide, la DA na ni queue ni tête, on dirait qu'on a mergé dans le jeu final des morceaux qui ont été fait par des équipes qui n'ont jamais travaillé ensemble, sans ligne directrice.
La différence c'est que dans LSA il y a une worldmap et que les lieux ne sont pas collés les uns aux autres (tu devrais faire comme Keiku avec FF16, aka passer 20 heures devant un walkthrough d'un "jeu pourri" pour savoir un peu mieux de quoi tu parles )
rbz Ouais je pense que je ferai Kiseki en 2026 quelque temps avant la sortie du 2.
magneto860 Quand je fais un top de fin d'année, je ne compte que les jeux sortis durant cette même année. Sinon en 2025 je n'ai effectivement pas beaucoup joué à des jeux sortis avant en dehors de ceux cités en début dans l'article.
Dans l'année, ta quand même KCD2, Dispatch, Absolum, Digimon Story Time Stranger, The Outers Worlds 2, Death Stranding 2, Hollow Knight Silksong, Tormented Souls 2, Trails in the Sky 1er Chapitre, Hell is Us, Mafia The Old Country, Wuchang, Khazan, etc, etc. Des jeux que tu n'a sans doute pas fait au vu de ton classement.
L'année 2025 a été excellente, faut pas pousser (j'ai fais tous les jeux cités plus haut).
Aucun des jeux de ta liste ne m'attire en dehors de Trails qui est le seul jeu qui m’intéressait et que je n'ai pas fait cette année (et allez Silksong, mais bon je sais d'avance que j'aurai un sentiment de deja vu).
Et franchement, je suis plus indulgent avec un jeu comme Silksong aussi riche en terme d'univers (les NPC sont souvent de vraies pépites, comme celui qui chante !), d'une telle qualité, avec un tel contenu, le tout vendu pour 20€, qu'avec un jeu Metroid, qui est feignant de ouf en terme de level design (un comble pour cette série) ou de gameplay, et vendu . . . 70€ (prix officiel du store) !