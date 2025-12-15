Jeux Vidéo

L’annonce de Julien Tellouck concernant le lancement de sa chaîne YouTube et de son podcast ne se limite pas à une simple reconversion après la fermeture annoncée de Game One. Elle marque l’arrivée d’un acteur historique du jeu vidéo sur un terrain jusqu’ici largement dominé par une autre Julien... Julien Chieze. Et cette arrivée change forcément la donne.Chieze est aujourd’hui le numéro un incontesté sur YouTube. Son modèle repose sur l’actualité chaude, le commentaire à flux tendu, la réaction (trop) rapide et une parfaite maîtrise des codes algorithmiques. Il incarne un YouTube gaming moderne, efficace, mais très dépendant du rythme et de l’emballement permanent de l’info.Tellouck arrive avec une logique presque opposée. Pas de course à la vidéo quotidienne, mais du temps long. Pas seulement de l’actus, mais de l’histoire. Pas de la réaction, mais du vécu...Avec plus des tonnes de jeux testés, des années passées dans les coulisses des plus grands événements du jeu vidéo, et une légitimité construite bien avant YouTube, il dispose d’un avantage que peu de créateurs peuvent revendiquer. La concurrence est donc bien réelle, même si elle n’est pas frontale. Chieze parle au présent... Tellouck parle du passé pour éclairer le présent.Dans un écosystème saturé de contenus rapides, cette différence pourrait suffire à faire basculer une partie du public, notamment ceux qui ont grandi avec Game One et qui se lassent aujourd’hui de l’instantanéité permanente, de la course au buzz et du commentaire à chaud.Julien Chieze reste numéro un. Mais avec l’entrée de Tellouck dans l’arène, la question se pose, pour combien de temps...