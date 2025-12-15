https://www.facebook.com/alex.kiddmw
profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
famimax
70
Likes
Likers
famimax
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 986
visites since opening : 2309103
famimax > blog
all
Fin du game pour Chieze ? Julien Tellouck déboule sur YouTube
Jeux Vidéo


L’annonce de Julien Tellouck concernant le lancement de sa chaîne YouTube et de son podcast ne se limite pas à une simple reconversion après la fermeture annoncée de Game One. Elle marque l’arrivée d’un acteur historique du jeu vidéo sur un terrain jusqu’ici largement dominé par une autre Julien... Julien Chieze. Et cette arrivée change forcément la donne.

Chieze est aujourd’hui le numéro un incontesté sur YouTube. Son modèle repose sur l’actualité chaude, le commentaire à flux tendu, la réaction (trop) rapide et une parfaite maîtrise des codes algorithmiques. Il incarne un YouTube gaming moderne, efficace, mais très dépendant du rythme et de l’emballement permanent de l’info.

Tellouck arrive avec une logique presque opposée. Pas de course à la vidéo quotidienne, mais du temps long. Pas seulement de l’actus, mais de l’histoire. Pas de la réaction, mais du vécu...

Avec plus des tonnes de jeux testés, des années passées dans les coulisses des plus grands événements du jeu vidéo, et une légitimité construite bien avant YouTube, il dispose d’un avantage que peu de créateurs peuvent revendiquer. La concurrence est donc bien réelle, même si elle n’est pas frontale. Chieze parle au présent... Tellouck parle du passé pour éclairer le présent.

Dans un écosystème saturé de contenus rapides, cette différence pourrait suffire à faire basculer une partie du public, notamment ceux qui ont grandi avec Game One et qui se lassent aujourd’hui de l’instantanéité permanente, de la course au buzz et du commentaire à chaud.

Julien Chieze reste numéro un. Mais avec l’entrée de Tellouck dans l’arène, la question se pose, pour combien de temps...
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 12/15/2025 at 06:32 PM by famimax
    comments (10)
    suzukube posted the 12/15/2025 at 06:33 PM
    Wow j'ai hate je m'abonne !
    altendorf posted the 12/15/2025 at 06:35 PM
    Déjà qu'ils ne peuvent pas se saquer depuis longtemps, sans parler de la fameuse enquête de l'époque par Konbini, cela va être drôle de voir comment ils vont se copier les contenus pour être en top tendance.
    shinz0 posted the 12/15/2025 at 06:40 PM
    Bonne chance à lui
    Y a de la place pour tout le monde
    korou posted the 12/15/2025 at 06:49 PM
    Ça c’est cool ! Je suis JC depuis longtemps mais j’avoue que j’ai du mal par moment. Il essai de faire le mec cool mais c’est tellement pas naturel…
    edgar posted the 12/15/2025 at 06:50 PM
    Genre c’est mieux que JC ?
    onimusha posted the 12/15/2025 at 07:02 PM
    edgar
    jamrock posted the 12/15/2025 at 07:08 PM
    Il y a de la place pour tous les étrons de la presse JV, dans la fosse septique qu'est devenue YouTube.
    kikoo31 posted the 12/15/2025 at 07:24 PM
    jamrock
    vyse posted the 12/15/2025 at 07:25 PM
    jamrock jte jure..
    greggy posted the 12/15/2025 at 07:28 PM
    Choisir entre la peste et le choléra, hmmm j'hésite
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo