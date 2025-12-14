Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Phantom Blade Zero
name : Phantom Blade Zero
platform : Playstation 5
editor : S-Games
developer : S-Games
genre : action
other versions : PC -
link49
link49
link49 > blog
[Phantom Blade Zero] Un possible espoir sur Switch 2 et Xbox Series?


La dernière bande-annonce de Phantom Blade Zero a non seulement confirmé sa date de sortie, mais a également révélé qu'il s'agira d'une exclusivité console PS5 pendant un an après son lancement.

La cérémonie des Game Awards de cette semaine a été riche en annonces importantes et en nouvelles bandes-annonces, mais l'un des jeux présentés qui m'a le plus enthousiasmé est Phantom Blade Zero. Ce RPG d'action de S-Games était sur ma liste de jeux à suivre depuis son annonce, et la confirmation de sa date de sortie (le 9 septembre) a sans aucun doute été l'un des moments forts de la soirée.

On sait depuis un certain temps que Phantom Blade Zero sera une exclusivité console PS5, ce qui signifie qu'il ne sortira que sur cette console et sur PC en septembre. Rien n'a été dit concernant une éventuelle sortie de Phantom Blade Zero sur Xbox ultérieurement, mais on sait au moins qu'il y a de fortes chances qu'il soit porté sur cette plateforme.

Comme l'a souligné Genki_JPN sur Twitter, la dernière bande-annonce de Phantom Blade Zero a récemment été mise en ligne sur la chaîne YouTube officielle de PlayStation. Alors que la version de la bande-annonce diffusée aux Game Awards s'interrompt avant les écrans de démarrage, la version PlayStation propose une fin intéressante qui devrait redonner espoir aux joueurs Xbox.

À l'instar de la bande-annonce de lancement de Final Fantasy VII Rebirth, celle de Phantom Blade Zero se termine par un écran confirmant l'exclusivité PS5 du jeu pendant au moins un an. Cela signifie que Phantom Blade Zero pourra être porté sur Xbox et autres consoles à partir du 9 septembre 2027. Phantom Blade Zero sera bien sûr jouable sur PC dès le 9 septembre 2026. Seuls les joueurs Xbox (et potentiellement Nintendo) devront patienter un peu.

D'un autre côté, Black Myth: Wukong nous laisse penser que le calendrier de sortie pourrait s'avérer extrêmement précis, puisque ce jeu était également une exclusivité temporaire d'un an avant de sortir sur Xbox exactement 12 mois plus tard. D'un autre côté, ces périodes d'exclusivité ne se concrétisent pas toujours, puisque Rebirth n'est toujours pas disponible sur les consoles Xbox alors que l'exclusivité a pris fin il y a plus d'un an, même si une version Xbox Series et Switch 2 sont prévu en 2026.

Source : https://www.thegamer.com/phantom-blade-zero-ps5-console-exclusivity-one-year/
    posted the 12/14/2025 at 05:39 PM by link49
    comments (19)
    kratoszeus posted the 12/14/2025 at 06:08 PM
    Ça spam plus sur gamekyo que ça joue
    xynot posted the 12/14/2025 at 06:12 PM
    sur Xbox Series, oui
    altendorf posted the 12/14/2025 at 06:13 PM
    Black Myth: Wukong n'était pas une exclusivité temporaire.
    alucardhellsing posted the 12/14/2025 at 06:34 PM
    perso il peut arriver n'importe ou tant qu'il arrive sur mon PC
    yukilin posted the 12/14/2025 at 06:37 PM
    Peu m'importe pour ma part, je ne l'attends pas.
    shadowjago posted the 12/14/2025 at 07:05 PM
    "Ce que je comprend pas c est que Sony paye des exclus temporaires au lieu d’investir sur leurs productions . Le catalogue ps5 même si dans m ensemble très bon et quand même inférieur largement a la ps4 . On tombait tous sur Microsoft quand il faisait ça mais force est de constater que Sony le fait extrêmement régulièrement malgré sa domination totale . Je trouve que ce n’est pas des investissements logique pour eux ! Vivement la fin des exclus et que chacun prennent la console et l’os qui lui convient et jouer ensemble et à profiter des jeux !"
    skuldleif posted the 12/14/2025 at 07:27 PM
    osef sony perd de l'argent a lock ces jeux
    junaldinho posted the 12/14/2025 at 07:49 PM
    Que ce soit sur Xbox ou Pc c'est la même. Plus tard tous les jeux seront Pc anywhere
    guiguif posted the 12/14/2025 at 10:38 PM
    shadowjago skuldleif Un mec chez la team du jeu avait dit que la Xbox etait une perte de temps il me semble.
    skuldleif posted the 12/14/2025 at 11:28 PM
    guiguif ne reve pas un message comme ca est la résultante d'un contrat , un contrat rémunérer
    bloober team sest depecher de porter son jeu sur xbox
    black myth wukong pareil
    FF7 part III multi
    stellar blade 2 a priori multiplat


    apres c'est sur que si son jeu est une daube ,son seul moyen de trouver un publique est le caractère exclusif auprès de la team taré , le genre de commentaire qui les fait bander d'ailleurs , peut etre fais tu partie de cette team
    skuldleif posted the 12/14/2025 at 11:30 PM
    pour les jeux d'envergure
    konami plus d'exclu
    capcom plus d'exclu
    sega plus d'exclu
    square plus d'exclu
    link49 posted the 12/14/2025 at 11:38 PM
    Perso, j'aurais pas le courage d'attendre un an, je le prendrais sur Ps5 à sa sortie l'année prochaine.
    guiguif posted the 12/14/2025 at 11:43 PM
    skuldleif auprès de la team taré , le genre de commentaire qui les fait bander d'ailleurs , peut etre fais tu partie de cette team

    On sait que t'es très salé comme gars, mais evite ce genre d'insultes gratuite
    La Xbox n'existe quasiment pas en Asie et faire une version Xbox bouffe des ressources, en plus de devoir faire deux versions, ceci explique cela.

    C'est bien de comparer des grosses boites à des studios qui démarrent dans le AAA, très pertinent.
    skuldleif posted the 12/14/2025 at 11:51 PM
    evite de m'adresser la parole j'ai du mal avec ceux qui roulent pour l'exclusion dans la mesure ou eux meme ne sont pas exclu , je les considère comme de la merde
    guiguif posted the 12/15/2025 at 12:16 AM
    skuldleif Mec... T'es l’archétype du Pro-M déchu et cocufié qui s'est fappé le pingouin durant toute la gen 360 et le début de la One quand MS arrosait les tiers de pognons.
    Et maintenant que MS baisse son froque, tu fais ton humaniste du JV en parlant d'exclusion ? Personne n'est dupe.

    Un peu de dignité, surtout pour un type qui fait la leçon, mais qui est incapable de vouloir récompenser correctement les développeurs en cherchant la moindre combine auprès des stores du tiers monde pour payer ses jeux une misère... Après ça ose chouiner que la Xbox soit mis de coté par les tiers quand ya pas de chèque GP
    skuldleif posted the 12/15/2025 at 12:20 AM
    guiguif non tu ne me connais pas stop me parler
    skuldleif posted the 12/15/2025 at 12:22 AM
    Cocufié , Dignité
    Trentenaire/quarantenaire mon dieu, bonne nuit
    guiguif posted the 12/15/2025 at 12:55 AM
    skuldleif non tu ne me connais pas stop me parler

    Je sais que t'es une grosse pince qui ose chouiner quand un jeu ne sors pas sur Xbox alors qu'il fait tout pour ne pas remercier les devs, c'est deja assez
    ravyxxs posted the 12/15/2025 at 01:19 AM
    C'est un peu normal, à une époque où tout devient cher, tu m'étonnes que même les miettes niveau vente sont bonnes à prendre
