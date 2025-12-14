La dernière bande-annonce de Phantom Blade Zero a non seulement confirmé sa date de sortie, mais a également révélé qu'il s'agira d'une exclusivité console PS5 pendant un an après son lancement.
La cérémonie des Game Awards de cette semaine a été riche en annonces importantes et en nouvelles bandes-annonces, mais l'un des jeux présentés qui m'a le plus enthousiasmé est Phantom Blade Zero. Ce RPG d'action de S-Games était sur ma liste de jeux à suivre depuis son annonce, et la confirmation de sa date de sortie (le 9 septembre) a sans aucun doute été l'un des moments forts de la soirée.
On sait depuis un certain temps que Phantom Blade Zero sera une exclusivité console PS5, ce qui signifie qu'il ne sortira que sur cette console et sur PC en septembre. Rien n'a été dit concernant une éventuelle sortie de Phantom Blade Zero sur Xbox ultérieurement, mais on sait au moins qu'il y a de fortes chances qu'il soit porté sur cette plateforme.
Comme l'a souligné Genki_JPN sur Twitter, la dernière bande-annonce de Phantom Blade Zero a récemment été mise en ligne sur la chaîne YouTube officielle de PlayStation. Alors que la version de la bande-annonce diffusée aux Game Awards s'interrompt avant les écrans de démarrage, la version PlayStation propose une fin intéressante qui devrait redonner espoir aux joueurs Xbox.
À l'instar de la bande-annonce de lancement de Final Fantasy VII Rebirth, celle de Phantom Blade Zero se termine par un écran confirmant l'exclusivité PS5 du jeu pendant au moins un an. Cela signifie que Phantom Blade Zero pourra être porté sur Xbox et autres consoles à partir du 9 septembre 2027. Phantom Blade Zero sera bien sûr jouable sur PC dès le 9 septembre 2026. Seuls les joueurs Xbox (et potentiellement Nintendo) devront patienter un peu.
D'un autre côté, Black Myth: Wukong nous laisse penser que le calendrier de sortie pourrait s'avérer extrêmement précis, puisque ce jeu était également une exclusivité temporaire d'un an avant de sortir sur Xbox exactement 12 mois plus tard. D'un autre côté, ces périodes d'exclusivité ne se concrétisent pas toujours, puisque Rebirth n'est toujours pas disponible sur les consoles Xbox alors que l'exclusivité a pris fin il y a plus d'un an, même si une version Xbox Series et Switch 2 sont prévu en 2026.
Source : https://www.thegamer.com/phantom-blade-zero-ps5-console-exclusivity-one-year/
tags :
posted the 12/14/2025 at 05:39 PM by link49
bloober team sest depecher de porter son jeu sur xbox
black myth wukong pareil
FF7 part III multi
stellar blade 2 a priori multiplat
apres c'est sur que si son jeu est une daube ,son seul moyen de trouver un publique est le caractère exclusif auprès de la team taré , le genre de commentaire qui les fait bander d'ailleurs , peut etre fais tu partie de cette team
konami plus d'exclu
capcom plus d'exclu
sega plus d'exclu
square plus d'exclu
On sait que t'es très salé comme gars, mais evite ce genre d'insultes gratuite
La Xbox n'existe quasiment pas en Asie et faire une version Xbox bouffe des ressources, en plus de devoir faire deux versions, ceci explique cela.
pour les jeux d'envergure
konami plus d'exclu
capcom plus d'exclu
sega plus d'exclu
square plus d'exclu
C'est bien de comparer des grosses boites à des studios qui démarrent dans le AAA, très pertinent.
Et maintenant que MS baisse son froque, tu fais ton humaniste du JV en parlant d'exclusion ? Personne n'est dupe.
Un peu de dignité, surtout pour un type qui fait la leçon, mais qui est incapable de vouloir récompenser correctement les développeurs en cherchant la moindre combine auprès des stores du tiers monde pour payer ses jeux une misère... Après ça ose chouiner que la Xbox soit mis de coté par les tiers quand ya pas de chèque GP
Trentenaire/quarantenaire mon dieu, bonne nuit
Je sais que t'es une grosse pince qui ose chouiner quand un jeu ne sors pas sur Xbox alors qu'il fait tout pour ne pas remercier les devs, c'est deja assez
konami plus d'exclu
capcom plus d'exclu
sega plus d'exclu
square plus d'exclu
C'est un peu normal, à une époque où tout devient cher, tu m'étonnes que même les miettes niveau vente sont bonnes à prendre