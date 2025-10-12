Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Metroid Prime 4 Beyond
[Metroid Prime 4] Premier bond graphique de Nintendo en 13 ans?


"Je risque de me faire critiquer, mais je ne pense pas que les plus beaux jeux Wii U (Bayonetta II, Xenoblade Chronicles X, Epic Yoshi) soient si différents des plus beaux jeux Switch, même si je sais que Luigi's Mansion 3 est visuellement supérieur à tout le reste. Jouer à Metroid Prime 4 pourrait donc être une révélation graphique pour ceux qui ont principalement joué sur consoles Nintendo. Même pour moi, qui possède presque toutes les consoles (à l'exception de la PS5 Pro), c'est assez impressionnant de voir Nintendo rattraper (presque) son retard en matière de graphismes."



"Je sais que ce n'est pas au niveau des meilleurs jeux PC, Xbox Series X ou PS5, mais pour un œil non averti, on n'est pas loin. D'ailleurs, il me semble que c'est la première fois qu'un jeu Nintendo utilise la capture de performance pour les animations faciales.

Source : https://www.resetera.com/threads/metroid-prime-4-is-the-first-graphical-leap-for-nintendo-in-13-years.1375363/
    posted the 12/10/2025 at 11:58 AM by link49
    comments (9)
    rocan posted the 12/10/2025 at 12:00 PM
    Pas faux. Disons qu'en terme de comparaison "intra-nintendo", ça a du sens.
    ravyxxs posted the 12/10/2025 at 12:04 PM
    Lui il a clairement pas fait le jeu pour dire ça, le désert lui passe le bonjour
    masharu posted the 12/10/2025 at 12:05 PM
    Ça s'appelle le réalisme et non. Metroid Prime sur GameCube a une Samus physiquement plus réaliste que Metroid Prime 2, Smash Bros Brawl et cie. C'est juste la direction artistique des personnages précisément qui fait cela. Les décors, je ne les trouve pas plus beau que les jeux cités (Xenoblade 3, Bayonetta 2 et 3, Luigi's Mansion 3...)
    derno posted the 12/10/2025 at 12:06 PM
    Pour l'instant on a pas encore vu de jeux switch 2 de la pars de nintendo dans le sens ou aucun de leur jeux n'a réellement été pensé pour la switch 2.
    J'entend bien que DK ou MK world ne pourrait pas tourner en l'état sur switch et que s'ils devaient sortir sur switch nombre de compromis comme la densité, les ombres et autre résolution devraient être fait mais pour l'instant on est dans une forme de continuité technique et esthétique.

    Pour moi le moment où nintendo rentrera pleinement dans la next gen ce sera à l'annonce du prochain monolith, zelda ou luigi mansion
    vyse posted the 12/10/2025 at 12:24 PM
    Nintendo sont en ligue 2 graphique depuis la Wii..
    mykle333 posted the 12/10/2025 at 12:26 PM
    Objectivement c'est le plus beau jeu Nintendo jamais sorti à ce jour.
    En 4k sur Switch 2 bien sûr.
    51love posted the 12/10/2025 at 12:37 PM
    Non, le désert de Xenoblade X est par exemple largement au dessus, un comble.

    On reste sur du rendu Switch, si encore il y avait eu un gros parch graphique à l'image des Horizon sur PS5, mai ce n'est pas le cas.

    MP4 tourne sur Switch simplement en baissant la résolution. Alors ok MP4 est l' un si ce n'est le plus beau jeu Switch, mais ya aucun bond entre lui et n'importe quel beau jeu Switch upscalé sur Switch 2.
    fiveagainstone posted the 12/10/2025 at 12:57 PM
    On est encore en période de cross gen. Le principal intérêt c'est que les MKW, MP4, DK Bananza, Hyrule Warriors...tournent à 60 fps et dans une résolution en moyenne à 1440p.
    C'est du confort, non négligeable. Mais ce ne sont plus les gaps graphiques comme on pouvait en avoir avant.
    Limite les tiers exploitent plus la console avec FFVIIR, Cyberpunk, Star wars, MH stories 3 et cie.

    Je suis sûr que si tu mets la plupart des jeux switch 1 en 4k/60fps ça claque bien...je pense aux Xenoblade, Pikmin 4, Astral Chain, MK8, Smash, Metroid remastered et dread etc...
    D'ailleurs, j'espère qu'on aura encore des upgrades switch 2.
    ratchet posted the 12/10/2025 at 01:14 PM
    Le jeu est moche entre le désert et les zones « sombres » c’est tout pixelisé on y voit rien….
