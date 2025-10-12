"Je risque de me faire critiquer, mais je ne pense pas que les plus beaux jeux Wii U (Bayonetta II, Xenoblade Chronicles X, Epic Yoshi) soient si différents des plus beaux jeux Switch, même si je sais que Luigi's Mansion 3 est visuellement supérieur à tout le reste. Jouer à Metroid Prime 4 pourrait donc être une révélation graphique pour ceux qui ont principalement joué sur consoles Nintendo. Même pour moi, qui possède presque toutes les consoles (à l'exception de la PS5 Pro), c'est assez impressionnant de voir Nintendo rattraper (presque) son retard en matière de graphismes."
"Je sais que ce n'est pas au niveau des meilleurs jeux PC, Xbox Series X ou PS5, mais pour un œil non averti, on n'est pas loin. D'ailleurs, il me semble que c'est la première fois qu'un jeu Nintendo utilise la capture de performance pour les animations faciales.
Source : https://www.resetera.com/threads/metroid-prime-4-is-the-first-graphical-leap-for-nintendo-in-13-years.1375363/
J'entend bien que DK ou MK world ne pourrait pas tourner en l'état sur switch et que s'ils devaient sortir sur switch nombre de compromis comme la densité, les ombres et autre résolution devraient être fait mais pour l'instant on est dans une forme de continuité technique et esthétique.
Pour moi le moment où nintendo rentrera pleinement dans la next gen ce sera à l'annonce du prochain monolith, zelda ou luigi mansion
En 4k sur Switch 2 bien sûr.
On reste sur du rendu Switch, si encore il y avait eu un gros parch graphique à l'image des Horizon sur PS5, mai ce n'est pas le cas.
MP4 tourne sur Switch simplement en baissant la résolution. Alors ok MP4 est l' un si ce n'est le plus beau jeu Switch, mais ya aucun bond entre lui et n'importe quel beau jeu Switch upscalé sur Switch 2.
C'est du confort, non négligeable. Mais ce ne sont plus les gaps graphiques comme on pouvait en avoir avant.
Limite les tiers exploitent plus la console avec FFVIIR, Cyberpunk, Star wars, MH stories 3 et cie.
Je suis sûr que si tu mets la plupart des jeux switch 1 en 4k/60fps ça claque bien...je pense aux Xenoblade, Pikmin 4, Astral Chain, MK8, Smash, Metroid remastered et dread etc...
D'ailleurs, j'espère qu'on aura encore des upgrades switch 2.