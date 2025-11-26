Les résultats du troisième trimestre de l'exercice fiscal de CD Projekt RED sont publiés, et Cyberpunk 2077 franchit un nouveau cap en termes de ventes. À ce jour, le jeu s'est écoulé à plus de 35 millions d'exemplaires, une hausse significative par rapport aux 30 millions vendus à la même période l'an dernier. Cela représente plus de cinq millions de ventes supplémentaires, en incluant le jeu seul et l'Édition Ultime.
Si le bouche-à-oreille y est pour beaucoup, notamment grâce aux excellentes évaluations (94 % d'avis « Très positifs ») sur Steam, une autre raison entre en jeu : la Nintendo Switch 2. Cyberpunk 2077 est sorti sur cette console en juin dernier avec l'Édition Ultime, qui comprend également Phantom Liberty. Cette dernière propose la visée gyroscopique, les commandes tactiles pour l'interface, la compatibilité avec la souris et la progression multiplateforme.
L'équipe de développement principale travaille d'arrache-pied sur le Projet Orion, la suite de Cyberpunk 2077, entrée en préproduction en mai dernier. N'espérez pas de sortie imminente : Michał Nowakowski, co-PDG de CD Projekt RED, estime que le développement pourrait prendre « quatre à cinq » ans.
Pour l'instant, nous savons seulement qu'une nouvelle ville fait son apparition. Son créateur, Mike Pondsmith, la décrit comme un « Chicago en ruine ». Night City est toujours là, pour le meilleur et pour le pire, mais il reste à voir si les joueurs l'exploreront.
Source : https://www.resetera.com/threads/cd-projekt-red-employees-per-project-q3-2025-cyberpunk-2077-has-sold-35-million-units.1365511/
posted the 11/26/2025 at 06:16 PM by link49
J’ai lancé le jeu pour m’y mettre à fond au lancement de la 2.0 + Phantom Liberty et lancé claque en terme d’immersion.
Et ça fait un bien fou d’avoir des dialogues aussi immersifs dans un « action RPG », ça change des plans/contre plans