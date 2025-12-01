Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition
name : Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Monolith Software
genre : RPG
link49
link49
link49 > blog
[Switch 2] Bonne nouvelle pour Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition


Bonne nouvelle pour les joueurs de Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition sur Nintendo Switch 2 : le jeu est désormais entièrement rétrocompatible.

Dans l’ensemble, le RPG fonctionnait correctement sur la nouvelle console. Cependant, Nintendo avait identifié des problèmes de synchronisation labiale sur Nintendo Switch 2.

Désormais, Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition devrait fonctionner parfaitement sur Nintendo Switch 2. La page du jeu sur le Nintendo eShop a été mise à jour, indiquant que tous les problèmes précédents ont été résolus.

Nintendo a mis du temps à corriger ces problèmes. Les joueurs ont commencé à signaler des dysfonctionnements aux alentours de la sortie de la Nintendo Switch 2, en juin. Près de six mois plus tard, tout est enfin rentré dans l’ordre.

Source : https://nintendoeverything.com/xenoblade-chronicles-x-definitive-edition-backwards-compatibility-now-fixed-on-nintendo-switch-2/
    posted the 11/12/2025 at 05:54 AM by link49
    comments (23)
    cyr posted the 11/12/2025 at 05:58 AM
    Je l'ai presque finis, 80 heures. Et j'ai vu aucun problème.
    link49 posted the 11/12/2025 at 05:59 AM
    Cyr Apparemment, sur Switch 2, il y avait quelques soucis.
    cyr posted the 11/12/2025 at 06:03 AM
    link49 je l'ai fait sur switch2.

    Le problème que j'ai vu, c'est le niveau conseillé pour certaines missions, en décalage avec la réalité.

    Mais je pense pas que ce soit un bug.
    jowy14 posted the 11/12/2025 at 06:03 AM
    Et est ce qu’ils ont compris aussi qu’on apprécierait fortement une maj pour booster l’aspect technique des jeux sur Switch 2 ?!
    link49 posted the 11/12/2025 at 06:34 AM
    cyr Possible. Moi, je suis toujours sur le 3 vu que je veux atteindre d=le Niveau 100.
    shambala93 posted the 11/12/2025 at 07:10 AM
    Toujours pas de 60fps ou de patch…
    burningcrimson posted the 11/12/2025 at 07:17 AM
    C'est ça la bonne nouvelle ? Je m'attendais à une upgrade putain..
    jeanouillz posted the 11/12/2025 at 07:44 AM
    shambala93 j'avoue qu'un petit patch qui unlock les FPS et augmente la resolution (reso dynamique entre 1080p-1440p-4k) pour toute la série Xenoblade ne serait pas dégueulasse
    captainjuu posted the 11/12/2025 at 07:48 AM
    Ils ont mis 6 MOIS à régler ce petit problème et ils n'en profitent même pas pour inclure le 60fps et augmenter la résolution native sur S2 ??

    ... Ah ben non suis-je bête, ça serait louper l'occaze de faire raquer quelques euros supplémentaires aux consommateurs avec un p'tit patch "Upgrade Nintendo Switch 2 "
    thorim posted the 11/12/2025 at 07:51 AM
    Et un patch switch 2 edition c'est trop demander pour un bijou pareil?
    fdestroyer posted the 11/12/2025 at 07:54 AM
    Un patch bordel!! C'est quand-même pas possible qu'un jeu sortit à la toute fin de la NS1 ne profite pas d'un patch 60fps, surtout que ce jeu est magnifique !
    apejy posted the 11/12/2025 at 07:58 AM
    captainjuu car il y a un plan diabolique derrière ça
    Préparez-vous à devoir lacher la CB pour une version Switch 2
    dooku posted the 11/12/2025 at 08:35 AM
    Et le 60 fps
    cyr posted the 11/12/2025 at 08:44 AM
    Il est a 30 fps ? J'ai même pas remaquer.
    sonilka posted the 11/12/2025 at 09:06 AM
    Si ils ont mis autant de temps à corriger un problème aussi anodin, je vous laisser imaginer le temps qu'ils vont mettre pour sortir une MàJ framerate/résolution ceci dit est-on réellement pressé de voir débarquer une MàJ payante pour chaque Xeno ?
    akinen posted the 11/12/2025 at 09:07 AM
    captainjuu à l’annonce du 4, ils feront le remaster des précédents en version switch 2.

    Plein tarif bien évidemment
    dooku posted the 11/12/2025 at 09:10 AM
    akinen je vois bien cette douille aussi
    newtechnix posted the 11/12/2025 at 09:29 AM
    akinen
    rogeraf posted the 11/12/2025 at 09:38 AM
    Merci Link, oui mon jeu fonctionne très bien (sur ma wiiU)
    oreillesal posted the 11/12/2025 at 09:44 AM
    Quelle occasion manquée.
    À quelques semaines c'était un Remake Switch 2.
    Ça pue la compil ou le patch d'upgrade pour les 4 épisodes.
    sultano posted the 11/12/2025 at 11:40 AM
    C'est une bonne nouvelle, les cinématiques finales de 20mn étaient inbitables à cause de ça.

    Mais bon c'était pas vraiment la priorité d'optimisation sérieux
    natedrake posted the 11/12/2025 at 04:19 PM
    burningcrimson Pareil. Cette fausse joie...
    jackfrost posted the 11/12/2025 at 08:28 PM
    burningcrimson mais tellement
