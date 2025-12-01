Bonne nouvelle pour les joueurs de Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition sur Nintendo Switch 2 : le jeu est désormais entièrement rétrocompatible.
Dans l’ensemble, le RPG fonctionnait correctement sur la nouvelle console. Cependant, Nintendo avait identifié des problèmes de synchronisation labiale sur Nintendo Switch 2.
Désormais, Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition devrait fonctionner parfaitement sur Nintendo Switch 2. La page du jeu sur le Nintendo eShop a été mise à jour, indiquant que tous les problèmes précédents ont été résolus.
Nintendo a mis du temps à corriger ces problèmes. Les joueurs ont commencé à signaler des dysfonctionnements aux alentours de la sortie de la Nintendo Switch 2, en juin. Près de six mois plus tard, tout est enfin rentré dans l’ordre.
Source : https://nintendoeverything.com/xenoblade-chronicles-x-definitive-edition-backwards-compatibility-now-fixed-on-nintendo-switch-2/
posted the 11/12/2025 at 05:54 AM by link49
Le problème que j'ai vu, c'est le niveau conseillé pour certaines missions, en décalage avec la réalité.
Mais je pense pas que ce soit un bug.
... Ah ben non suis-je bête, ça serait louper l'occaze de faire raquer quelques euros supplémentaires aux consommateurs avec un p'tit patch "Upgrade Nintendo Switch 2 "
Préparez-vous à devoir lacher la CB pour une version Switch 2
Plein tarif bien évidemment
À quelques semaines c'était un Remake Switch 2.
Ça pue la compil ou le patch d'upgrade pour les 4 épisodes.
Mais bon c'était pas vraiment la priorité d'optimisation sérieux