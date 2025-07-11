Alors que Sony et Microsoft ont dû augmenter le prix de leurs consoles respectives aux États-Unis en raison des droits de douane américains, Nintendo ne semble pas prévoir une telle mesure pour le moment. Dans un récent rapport financier, le président Shuntaro Furukawa a déclaré que l'entreprise s'efforcerait de maintenir son niveau de rentabilité actuel pour le matériel, ce qui indique que les prix resteront inchangés, sauf en cas de « changements importants » à l'échelle mondiale, comme une modification des droits de douane.
M. Furukawa a fait cette déclaration en réponse à une question posée lors de la séance de questions-réponses suivant la présentation du rapport, concernant la hausse du coût des composants et son impact sur la Nintendo Switch 2. Il a précisé que Nintendo étudie des pistes de réduction des coûts face à cette augmentation.
« Nous pensons pouvoir maintenir notre niveau de rentabilité actuel pour le matériel pour le moment, sauf en cas de changements importants des facteurs externes, tels qu'une modification des hypothèses tarifaires ou d'autres événements imprévus », a affirmé M. Furukawa. « Bien que nous soyons conscients de la hausse du coût de divers matériaux, nous anticipons également des réductions de coûts pour la Nintendo Switch 2 grâce à nos efforts continus de production de masse. »
« Par conséquent, nous ne prévoyons pas, pour le moment, que la récente augmentation du coût des matériaux ait un impact significatif sur notre rentabilité. Nous poursuivrons nos efforts afin de maintenir notre niveau de rentabilité actuel. »
Source : https://gamingbolt.com/nintendo-has-no-plans-to-raise-the-price-of-switch-2-despite-rise-in-component-costs/
tags :
posted the 11/07/2025 at 05:56 PM by link49