Mario Kart World
name : Mario Kart World
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : course
[Nintendo Switch 2] Pas de hausse de prix malgré la hausse des coûts


Alors que Sony et Microsoft ont dû augmenter le prix de leurs consoles respectives aux États-Unis en raison des droits de douane américains, Nintendo ne semble pas prévoir une telle mesure pour le moment. Dans un récent rapport financier, le président Shuntaro Furukawa a déclaré que l'entreprise s'efforcerait de maintenir son niveau de rentabilité actuel pour le matériel, ce qui indique que les prix resteront inchangés, sauf en cas de « changements importants » à l'échelle mondiale, comme une modification des droits de douane.

M. Furukawa a fait cette déclaration en réponse à une question posée lors de la séance de questions-réponses suivant la présentation du rapport, concernant la hausse du coût des composants et son impact sur la Nintendo Switch 2. Il a précisé que Nintendo étudie des pistes de réduction des coûts face à cette augmentation.

« Nous pensons pouvoir maintenir notre niveau de rentabilité actuel pour le matériel pour le moment, sauf en cas de changements importants des facteurs externes, tels qu'une modification des hypothèses tarifaires ou d'autres événements imprévus », a affirmé M. Furukawa. « Bien que nous soyons conscients de la hausse du coût de divers matériaux, nous anticipons également des réductions de coûts pour la Nintendo Switch 2 grâce à nos efforts continus de production de masse. »

« Par conséquent, nous ne prévoyons pas, pour le moment, que la récente augmentation du coût des matériaux ait un impact significatif sur notre rentabilité. Nous poursuivrons nos efforts afin de maintenir notre niveau de rentabilité actuel. »

Source : https://gamingbolt.com/nintendo-has-no-plans-to-raise-the-price-of-switch-2-despite-rise-in-component-costs/
    posted the 11/07/2025 at 05:56 PM by link49
    comments (4)
    guiguif posted the 11/07/2025 at 05:57 PM
    Chez nous elle baisse meme a cause du trop plein de stock
    xynot posted the 11/07/2025 at 06:00 PM
    Grands seigneurs
    ouroboros4 posted the 11/07/2025 at 06:01 PM
    A mon avis cette déclaration va mal vieillir
    ghouledheleter posted the 11/07/2025 at 06:17 PM
    guiguif arrete d'être jaloux
