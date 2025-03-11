Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Nintendo Switch 2] Les jeux sublimés à partir de 2027?
Une nouvelle fonctionnalité d'Unreal Engine 5, déployée la semaine dernière sur la branche de développement principale du moteur, pourrait ouvrir la voie à des améliorations significatives des performances Lumen et permettre l'intégration de cette technologie d'éclairage dans les jeux Nintendo Switch 2.



Comme l'a rapporté l'artiste technique Dylan Browne sur X, le Lumen Irradiance Cache, un mode Lumen basé sur des sondes pour les appareils d'entrée de gamme, est désormais disponible dans le moteur Epic. Comparé au Lumen matériel par défaut, ce nouveau mode offre moins de détails d'occlusion et des reflets moins nets, mais il reste un bon compromis par rapport à l'absence totale de Lumen.

Le Lumen Irradiance Cache d'Unreal Engine 5 étant encore en développement, il est difficile de prédire dans quelle mesure les appareils peu puissants en bénéficieront. Cependant, les perspectives sont déjà prometteuses. D'après un commit GitHub désormais supprimé, capturé avant sa suppression et partagé sur les forums ResetERA, Lumen Radiance Cache accélère la phase de collecte Lumen de 2,5 fois, pour une accélération globale de la scène Lumen de 1,5.



Cette version allégée de Lumen pourrait enfin rendre l'éclairage emblématique d'Unreal Engine 5 utilisable sur des consoles moins puissantes comme la Nintendo Switch 2, même de façon limitée. Actuellement, les jeux utilisant ce moteur et sortis sur la console nouvelle génération de Nintendo, tels que Cronos: The New Dawn, ne prennent pas en charge Lumen, probablement parce que le processeur de la console n'est pas assez puissant pour faire tourner des jeux avec des fonctionnalités aussi gourmandes en ressources à un niveau de performance acceptable.

Puisque même Fortnite ne fonctionne pas avec Lumen et Nanite sur Nintendo Switch 2, il est clair qu'un travail spécifique a dû être réalisé sur le moteur pour que la console prenne en charge ces fonctionnalités phares, ce qui semble être le cas avec l'implémentation de cette nouvelle option Lumen. Espérons que les développeurs ne tarderont pas à en profiter et à rapprocher les portages sur Switch 2 des versions pour consoles en termes de fidélité visuelle.

Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1ol1qqs/nintendo_switch_2_games_are_set_to_look_better/
    cyr posted the 11/03/2025 at 06:19 PM
    Tu les a trouver où les jaquette de halo et de expédition 33?

    Apres a voir si la switch2 en bénéficiera ou pas....
