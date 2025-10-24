Baldur’s Gate 3, développé par Larian Studios, est l'un des meilleurs RPG jamais créés. Bien que ce jeu de rôle au tour par tour extrêmement complexe n'ait pas été conçu pour les consoles portables, il offre une expérience de jeu intuitive comme aucun autre jeu du genre.
Selon NatetheHate, un informateur réputé et fiable, les joueurs sur Nintendo Switch 2 pourront un jour profiter du jeu en déplacement. Bien qu'aucune date de sortie n'ait été communiquée, l'informateur a laissé entendre qu'un portage complet du jeu était en préparation pour la dernière console portable de Nintendo.
En réponse à un fan sur Twitter qui l'interrogeait sur la possibilité d'une sortie de Baldur’s Gate 3 sur la dernière console de Nintendo, l'informateur a répondu : « Nous vous tiendrons au courant prochainement. » Sans être totalement concluant, l'informateur dénonce généralement sans détour les spéculations sur des portages dont il n'a pas entendu parler.
Il est également important de noter que l'informateur a un historique très solide en matière de rapports. Par le passé, le leaker avait révélé l'existence de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered et du prochain Fallout 3 Remastered avant même la publication des documents Xbox FTC.
Quant à Baldur's Gate 3 sur Nintendo Switch 2, il semble que le jeu devrait parfaitement s'intégrer à la console, notamment grâce aux récentes optimisations réalisées par Larian Studios. Larian a récemment publié un nouveau portage natif du jeu sur Steam Deck, qui a également permis d'importants gains de performances.
Bien que la Nintendo Switch 2 possède un processeur plus lent que celui du Steam Deck et que BG3 soit très gourmand en ressources processeur, les deux machines présentent des spécifications similaires, même si la Switch 2 surpasse largement la console de Valve en termes de rendu ray tracing.
Larian Studios a également un historique de compatibilité avec les consoles Nintendo précédentes. Bien qu'il soit probablement impossible d'adapter BG3 sur la Nintendo Switch originale, le studio a soutenu la console portable originale avec un portage impressionnant de Divinity: Original Sin 2.
Le portage de Divinity: Original Sin 2 par Larian sur Nintendo Switch était considéré comme impossible par les fans, mais il est extrêmement agréable à jouer sur la console.
Grâce aux commandes à la souris des Joy-Con de la Nintendo Switch 2, Baldur's Gate 3 sur la console pourrait également offrir un système de contrôle unique permettant aux joueurs d'exploiter la liberté des commandes PC combinée au confort d'une manette.
De plus, on peut s'attendre à une réduction importante du multijoueur en écran partagé de Baldur's Gate 3 sur la console portable. Si cette fonctionnalité a finalement été intégrée à la Xbox Series S quelques mois après sa sortie, l'option coopérative intensive s'est avérée difficile à utiliser sur la console de salon, et on peut s'attendre à ce qu'elle ne soit pas retenue sur la console portable de Nintendo. Cependant, compte tenu des améliorations de performances majeures apportées par les ingénieurs de Larian au jeu, il ne faut jamais dire jamais.
Néanmoins, comme pour toute fuite, il convient de prendre ce rapport avec des pincettes jusqu'à ce que Larian annonce officiellement un portage du jeu. Le portage original de Divinity: Original Sin 2 sur Switch par Larian a été officiellement confirmé lors du Nintendo Direct de septembre 2019 ; il serait donc logique de voir BG3 apparaître lors d'un prochain showcase.
Source : https://frvr.com/blog/inevitable-baldurs-gate-3-nintendo-switch-2-port-teased-by-prominent-leaker//
A prix modéré pourquoi pas. Plein tarif bon courage
...d'où j'ai plus de respect pour l'annonce de RE Requiem.
a vrai dire un peu tard mais si il sortait beaucoup plus tard ce serait vraiment plus acceptable...j'ai du mal à m'imaginer que les gens puissent s'intéresser à une montagne de portage (qui dans le meilleur des cas sont de l'opportunisme facile)...après faudra pas venir pleurer si les ventes sont faibles.
Si Ubisoft avait eut le nez creux, un portage remake de son ancien titre wii Red Steel aurait pu créer un petit buzz...là franchement outlaws ou shadow? Ils vont juste racler les retardataires...
Pourquoi il n'y aurait pas de public pour un rpg de type baldur's gate sur switch 2 ?
Ressortir des jeux, c'est pas ça qui va faire vendre