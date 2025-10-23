Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Switch 2] Nouveau boss MP4 et nouveau slogan : "Power Up Your Play"
Metroid Prime 4: Beyond sortira sur Switch et Switch 2 le 4 décembre 2025, soit moins de deux mois avant la sortie de la nouvelle aventure de Samus. En amont de la sortie du jeu, Nintendo diffuse des publicités axées sur le gameplay, avec toutefois le rendu live-action habituel de Nintendo.



Vous pouvez en les voir ci-dessus :





Elle dévoile un nouveau boss pour Metroid Prime 4: Beyond, le mode souris et surtout le nouveau slogan pour la console :



De quoi se remémorer l'époque NES/SNES..

Source : https://www.resetera.com/threads/two-unlisted-switch-2-ads-from-nintendo-of-america-have-some-metroid-prime-4-footage-including-a-look-at-a-new-boss.1332355/
    posted the 10/23/2025 at 05:18 AM by link49
    comments (13)
    ghouledheleter posted the 10/23/2025 at 05:32 AM
    ????
    fdestroyer posted the 10/23/2025 at 05:49 AM
    Vraiment! Now your playing with power!
    ferthahuici posted the 10/23/2025 at 05:56 AM
    Ah oui on sent un sacré "power up" effectivement entre le footage de gameplay très mou et l'apparence totalement blazée du joueur, il était difficile de contenir toute cette excitation
    ouroboros4 posted the 10/23/2025 at 06:02 AM
    Pourquoi le joueur semble en avoir presque rien à foutre du jeu
    krusty79 posted the 10/23/2025 at 06:05 AM
    Même le gars dans la vidéo n'y croit plus à ce jeu...
    burningcrimson posted the 10/23/2025 at 06:05 AM
    En parlant de power up ce serait cool que ma NS2 tienne plus que 1.5 heure alors que j'ai juste 35% de luminosité en mode portable...
    judebox posted the 10/23/2025 at 06:26 AM
    De base les Metroid ne sont pas vraiment grand public mais les dernières images n'aident pas à motiver les troupes...
    judebox posted the 10/23/2025 at 06:27 AM
    N'empêche, grace à la Switch 2, en ce moment j'ai power up mon play, je joue au pc !
    link49 posted the 10/23/2025 at 07:00 AM
    J'ai trop hâte. Techniquement, c'est mon dernier GOTY possible de cette année.
    akinen posted the 10/23/2025 at 07:07 AM
    Ben il est juste sérieux le mec. J’souris pas non plus comme un debile quand je joue, à moins de tomber sur un superbe panoramas ou de voir un truc drôle dans le jeu. Metroid c’est pas Mario nan?
    krusty79 posted the 10/23/2025 at 07:25 AM
    akinen Ben justement c'est bien le soucis, toi ou lui, c'est pas vendeur pour une pub...
    hypermario posted the 10/23/2025 at 07:28 AM
    akinen T'inquiete, ils chercheront toujours qq chose.

    De la switch 1 a la switch 2 ya pas de POWER-UP ? Graphisme, souris ?
    natedrake posted the 10/23/2025 at 07:29 AM
    akinen Perso, j'aurais la même tronche que lui en jouant au jeu donc bon...
