Un changement controversé aurait fuité pour Pokémon Legends Z-A. En effet, des sources ayant eu accès au jeu en avant-première rapportent que la sauvegarde automatique est impossible à désactiver. Présente dans les jeux depuis Pokémon Épée et Bouclier, la sauvegarde automatique pouvait être désactivée, mais cette option n'est plus disponible dans les paramètres de Pokémon Legends Z-A.
Alors que de nombreux autres jeux modernes imposent des sauvegardes automatiques, certains fans de Pokémon ont exprimé leur mécontentement face à ce changement. Les jeux Pokémon n'ayant qu'un seul fichier de sauvegarde, les joueurs craignent que la sauvegarde automatique n'écrase accidentellement leur sauvegarde manuelle, rendant ainsi plus difficile la réinitialisation du jeu pour différents Pokémon de départ, des natures plus optimales et la chasse aux Shiny. Cela rend également les joueurs plus vulnérables aux blocages logiciels et aux bugs, car la sauvegarde automatique pourrait les laisser involontairement sans sauvegarde de secours en cas de problème.
De plus, le mois dernier, The Pokémon Company a annoncé que Pokémon Legends Z-A bénéficierait d'un DLC payant appelé Méga Dimension, ajoutant une nouvelle histoire et de nouvelles Méga-Évolutions au jeu.
Grâce à une fuite en ligne précoce du jeu, certains auraient découvert la liste complète des nouvelles Méga-Évolutions qui seront ajoutées en DLC. Le développeur Game Freak avait déjà laissé des indices sur le contenu des DLC dans la version de base de ses jeux ; il ne serait donc pas surprenant que ces nouvelles informations soient exactes. Reste à voir s'il n'y aura pas un deuxième DLC.
Source : https://nintendosoup.com/rumor-pokemon-legends-z-a-autosave-feature-cannot-be-turned-off/
posted the 10/14/2025 at 07:43 AM by link49
En même temps, sans Autosave, plus dur de chopper du Shiny, d'avoir de bons IV et donc les joueurs resteront plus longtemps sur le jeu...
la liste complète des nouvelles Méga-Évolutions qui seront ajoutées en DLC
Cette phrase en dit long sur l'avidité de The Pokemon Company qui souhaite vraiment soutirer le moindre sou aux joueurs et les traiter comme des vaches à lait.
Tant pis pour Z-A, personnellement je ne peux pas cautionner d'être pris pour un idiot de cette façon.