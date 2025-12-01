Mario Kart World est le jeu de course dont tout le monde parle en ce moment, mais ce n'est pas comme si de nouvelles expériences de course n'étaient pas prévues. Sonic Racing: CrossWorlds est l'un des titres en développement, s'inscrivant dans la longue lignée de jeux de course de SEGA. Selon SEGA, l'expérience proposée par leur jeu de course est bien différente de celle de Nintendo. Dans une interview accordée à VGC, Takashi Iizuka, directeur de Sonic Team, a évoqué Mario Kart World et Sonic Racing: CrossWorlds, soulignant que les deux titres abordent la course sous un angle différent.
De plus, la Nintendo Switch 2 n'a pas profité du récent lancement de Sonic Racing: CrossWorlds, mais Takashi Iizuka, producteur de la série Sonic, affirme que le jeu exploitera pleinement les capacités de la console. Techniquement, vous pouvez jouer au jeu sur la dernière console de Nintendo grâce à la rétrocompatibilité avec la Switch 1. Cependant, la version Nintendo Switch 2 devrait présenter des avantages.
Iizuka n'a pas précisé ce que l'on pouvait attendre de la fréquence d'images et de la résolution sur Nintendo Switch 2. Cependant, une amélioration des performances serait grandement appréciée. Sur Nintendo Switch, le jeu tourne à seulement 30 images par seconde. Iizuka a toutefois souligné que Sonic Racing: CrossWorlds offre la même expérience avec le même contenu sur les deux consoles Nintendo. « Je pense que nos joueurs peuvent se réjouir de découvrir le jeu sur Switch 2 », a-t-il déclaré.
Source : https://www.gonintendo.com/contents/49506-sega-thinks-mario-kart-world-has-gone-in-a-great-interesting-direction-explains/
Personne à part Nintendo n'arrive à garder une grosse playerbase.
Je regarde sur steam c'est 3K là sur crossworld ? En même pas quelques semaines. C'est pas une critique de qualité ou une comparaison, mais un constant, ça m'embête plus qu'autres choses, je déteste les monopoles que ce soit sur un marché ou un genre de jeux.
D'ici 1 an ce sera quoi ?
Avec Mario Kart et Super Smash tu sais que les jeux t'auras toujours un multi remplis et une grosse communauté derrière.
World, ils n'ont pas fait un boulot à la hauteur sur pas mal d'aspects mais rien que ce point de se dire que le jeu aura toujours une "grosse" base de joueurs en lignes ça change tout pour un jeu orienté multi.
C'est un Mario Kart switch 1 le world, le fait de ne pas utiliser le DLSS mais le FSR 1.0 montre que c'était à un stade avancé pour moi, vraiment dommage, un vrai jeu switch 2 (et le budget derrière) on aurait un vrai monde ouvert au moins, pas un mode balade vide.
Les sonic Racing et les Crash bandicoot racing j'ai toujours voulu les voir grossir mais la réalité c'est qu'après un certain temps c'est aux oubliettes...
Sonic Crossworlds a le crossplay, je doute que ça soit un jour la galère pour jouer en ligne du coup, surtout que Sonic & All-Stars Racing Transformed n'avait déjà pas de souci à l'époque, sans crossplay.
Rien à faire que MKW ait + de joueurs en ligne, perso, ça le rend pas plus fun pour autant. Je préfère lancer Sonic que MKW, et de loin.
Mon commentaire ne parlait pas de qualité, je dis juste que niveau playerbase les smash et mario kart c'est gros et que ça perdure surtout, c'est important pour un jeu multi, et ça rend la concurrence difficile voir très difficile sur leurs marchés respectifs (kart, smash-like)
Il est très bien crossworld niveau qualité, j'ai fait la démo sur PS5, j'ai trouvé un peu 'brouillon' le jeu à certains moments mais il est vraiment très bien, dans ma tête c'est un 8/10 quoi.
J'attends quelques temps voir l'évolution du jeu, de sa playerbase et surtout l'avenir de Mario Kart World avant d'éventuellement l'acheter.
Voici la vraie information :
"Oui, avec Mario Kart World, ils ont opté pour un jeu de course en monde ouvert — c’est leur nouvelle façon d’aborder un jeu Mario Kart, et nous pensons vraiment que c’est une direction intéressante et prometteuse pour eux.
De notre côté, nous sommes partis d’un point totalement différent. Notre équipe de développement — celle qui a créé Sonic Racing: CrossWorlds — est en fait notre équipe interne spécialisée dans les jeux de course d’arcade chez Sega.
Ils ont énormément d’expérience dans la création de jeux de course, et notre objectif, dès le tout début, a été de prendre ce type de jeu et de l’améliorer, de le moderniser, et d’y intégrer plein d’idées nouvelles, amusantes et folles sur ce que pourrait être un jeu de course, afin d’en faire notre propre produit.
Donc, même au niveau conceptuel, je pense que les deux titres vont dans des directions différentes et offrent des expériences distinctes aux joueurs — le design même des jeux est fondamentalement différent."
Bah ça alors c'est étonnant dis donc
Mais j'en ai fait 1 seul, celui sur wii u. Et je regrette. Donc je passe mon chemin.
MKW vs Crossworlds, ça dépend des goûts, je conçois qu'on préfère l'un ou l'autre, et oui, MKW aura sûrement plus de joueurs, à tout moment de "sa vie", mais il n'y a pas besoin d'un million de joueurs pour faire une course, et si Transformed a tenu un très très long moment sans crossplay, je pense que y a pas de souci à se faire pour Crossworlds, voilà tout.
En vrai pour moi, le débat est plutôt MK8DX vs Crossworlds, tellement je trouve MKW décevant niveau sensations de conduite / vitesse / tracés / etc
Mais chacun ses goûts.