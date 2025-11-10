La Switch 2 est la première console majeure de Nintendo à ajouter simplement un « 2 » au nom de sa prédécesseure. Il est donc logique de comparer les deux. Aujourd'hui, nous nous intéressons au lancement de la Nintendo Switch originale en 2017 et à celui de la Nintendo Switch 2 plus tôt cette année, en juin.
Lancement de la Nintendo Switch :
La Nintendo Switch originale a été lancée en 2017, soit il y a déjà huit ans. Elle a également été lancée à une époque où Nintendo stagnait. La Wii U, bien qu'adorée par certains, a été un échec commercial retentissant : elle s'est vendue à moins de 14 millions d'exemplaires pendant toute son existence, et les années 2015 et 2016 ont vu sortir certains des jeux Nintendo les moins bien accueillis de l'histoire récente. Mario Tennis : Ultra Smash, Paper Mario : Color Splash et Animal Crossing : amiibo Festival ont tous suscité de vives réactions à l'époque, et les fans étaient très frustrés par la production de Nintendo. Nintendo a rapidement compris que la Wii U ne marchait pas très bien, ce qui a mis la pression sur le développement de sa prochaine console. Inutile de préciser que les enjeux étaient importants. Deux échecs consécutifs n'allaient pas suffire à Nintendo, et la société a finalement dévoilé la tant attendue NX en octobre 2016.
La nature hybride caractéristique de la Nintendo Switch a assuré son succès, mais un autre élément important a contribué à son succès : ses titres de lancement. Laissons de côté le sujet tabou pour l'instant : Nintendo Switch a lancé 1-2 Switch, Just Dance 2017, Snipperclips, Shovel Knight: Treasure Trove, Super Bomberman R, I Am Setsuna et Fast RMX. On n'entend plus beaucoup parler de ces jeux aujourd'hui, mais on entend beaucoup parler de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Les fans sont aujourd'hui quelque peu divisés : certains adorent la formule de Breath of the Wild, tandis que d'autres souhaiteraient que la série retrouve une approche plus linéaire. Mais ce n'était pas l'état d'esprit en 2017 : Breath of the Wild avait été révélé des années plus tôt sur Wii U, et les joueurs étaient plus que prêts à découvrir cette nouvelle approche sur cette franchise adorée. Franchement, il est peut-être impossible pour Nintendo de produire un titre de lancement qui suscite autant d'engouement que Breath of the Wild. C'est un vaste jeu en monde ouvert, riche en détails, et surtout, ses moteurs physiques incroyablement profonds offrent un potentiel de création de nombreux extraits amusants. Peu après la sortie de Breath of the Wild, des extraits du jeu étaient partout. Il fallait absolument y être : de nombreux joueurs l'ont qualifié de meilleur jeu de tous les temps, et il a même remporté le prix du Jeu de l'année plus tard dans l'année aux Game Awards.
Lancement de la Nintendo Switch 2 :
Jusqu'à présent, le lancement de la Nintendo Switch 2 se déroule très bien. Plus de six millions d'unités sont vendues. La différence réside dans sa rétrocompatibilité avec les jeux Nintendo Switch originaux, et dans le fait que la Switch disposait d'une base d'installation gigantesque, contrairement à la Wii U. Tout bien considéré, nous pensons que le lancement de la Nintendo Switch 2 a été un peu moins prometteur que celui de la Switch originale en 2017. Pour résumer, à la fin de son année de lancement, la Nintendo Switch proposait Zelda, Mario Kart, Mario 3D et Splatoon. À la fin de son année de lancement, la Nintendo Switch 2 proposera Mario Kart, Donkey Kong 3D et Kirby Air Riders en exclusivité. Elle propose également des portages améliorés de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, ainsi que Metroid Prime 4: Beyond et Pokémon Legends: Z-A en plus de la console Nintendo Switch originale.
Source : https://nintendoeverything.com/nintendo-switch-switch-2-launch-comparison/
BOTW
Mario Odyssey
Xenoblade 2
Mario Kart 8 Deluxe (même si c'est un remaster, la Switch 2 en a déjà pas mal et très peu de monde avait joué a l'opus WiiU)
Et même des jeux comme Arms.
Bref j'ai pas hésité à prendre la Switch à l'époque juste après sa sortie et je l'ai jamais regretté
Pour la Switch 2 c'est l'inverse. Au vu de sa première année, bien content de pas mettre fait avoir par la hype tellement elle aurait pris la poussière chez moi.
Ils ont réussi à se prendre un bad buzz sur un Mario Kart, il fallait le faire.
DK Bananza est sympa mais devient très vite répétitif malheureusement.
J'ai peu d'espoirs concernant Z-A et Metroid Prime au vu des derniers trailers mais les chiffres de ventes devraient être là grâce à la Switch 1.
Ne parlons pas de mario kart 8 deluxe, simple portage d'un jeu wii U.
Passons au cas splatoon 1.5, joyeusement moqué et conspué.
des moquerie autour de 1, 2 switch et sniperclip.
mario et xenoblade 2 sont arrivé bien plus tard et n'ont pas fait non plus l'unanimité, trop généreux en lune pour l'un, trop graveleux, niais et flou pour l'autre.
pokemon let's go ultra casualisé.
quand aux tiers il étaient définitivement aux abonnés absent.
pour moi, la switch 2, sortit des ses GKC infamantes s'en sort clairement mieux.
Donc en vrai un mec qui a eu la wii u, n'a pas eu de Mario kart propre a la switch. Le zelda c'est un jeux wii u...
Wii u, wii u, wii u
Bref. La switch2 démarre tranquille, car pas mal de jeux sont prévu aussi bine pour la switch et la switch2.
Mais quand la switch 1 sera abandonné, on va connaître les titre exclu switch2.
Un peu de patience.
Mais la switch2 je la préfère.
Sauf si on va se taper des mise a jour de jeux switch.....
Mais d'un côté si c'était pour reprendre le même schéma Mario + Zelda...oui c'est du lourd, mais c'est bien de voir autre chose.
DK, MP 4, Kirby Air Riders, Hyrule Warriors ce sont pas toujours des jeux incroyables, mais c'est plus frais.
Les grosses licences arriveront plus tard, c'est pas grave.
L'avantage de la switch 2 c'est qu'elle part mieux niveaux tiers. Rien que pour Hadès II, c'est rentabilisé perso.
Mais le line up de la première année (sauf si MP4 casse la baraque), préférence pour la première.
La Switch 2 c’est le syndrome PS5, mais en pire.
La Switch 2 a bénéficié des bonnes rumeurs sur ses specs.
Mais j'ai l'impression qu'il se vend plus de consoles que de soft à cause des limitations de ses maigres 256 go
3 ou 4? C'est ça des tas?
hyoga57 en pire, j'aime bien ta façon de toujours mettre Nintendo derrière sony quoi qu'il arrive.
La ps5 arrive a la fin, la switch2 vient de commencer.
Mais en pire....on en reparlera dans 5 ou 6 ans.
Le nombre d'exclu que sortira nintendo sera a une année lumière ce que sony lui a fait.
solarr la switch c'est une sorte de wii u.
Le faite de devoir jouer sur 2 écran distinct, c'est pas très intuitif.
Le prix aussi. Et surtout l'attente trop longue entre 2 sortie de jeux Nintendo.
Non la switch corrige tous ça.
Après pour les 256 go, si tu achète une carte 256 go en plus (60€), tu arrive a 512 go.
Après il faut effacer.
Mais ça je fais pas. Je lorgne sur la 1.5 to.
Peut-être etre dans 2 ou 3 ans je la prendrai.
Mais c'est vrai que le poids du jeux, je regarde.
Toutefois, star wars outlaw pèse 21 go, donc si les autres jeux tiers pouvaient faire cette effort d'épuré les lignes de code.
Kirby air rides c'est 25 go. Et je vois pas pourquoi.
Et le prochain hyrule warrior. C'est plus de 50 go je crois.
Voilà où on en est aujourd'hui