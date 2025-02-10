Le pack d'extension Nintendo Online coûte 50 $ par an, le Playstation Plus Premium 160 $. Le Game Pass Ultimate est désormais à 360 $ par an :
Après, chez Nintendo, vu l'offre, le prix est forcément moins conséquent.
Source : https://www.sotwe.com/Omnipotentgam0r/
tags :
posted the 10/02/2025 at 12:29 PM by link49
Oui la hausse est abusé chez Xbox mais par exemple la comparaison avec Nintendo est ridicule tellement le service n'a rien a voir et c'est de la merde a côté de Xbox.
Pour PlayStation d'ici peu vous allez manger une augmentation aussi
Après les prix sont ne font qu'augmenter chez Microsoft et Sony c'est sûr
ça change rien que c'est une enfilade de compèt' hein, mais je voulais être plus pointilleux
Il sera jamais au prix de Xbox quoiqu'il arrive
Xbox