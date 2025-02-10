Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Comparatif] Les prix des différents abonnements live sur consoles
Le pack d'extension Nintendo Online coûte 50 $ par an, le Playstation Plus Premium 160 $. Le Game Pass Ultimate est désormais à 360 $ par an :



Après, chez Nintendo, vu l'offre, le prix est forcément moins conséquent.

Source : https://www.sotwe.com/Omnipotentgam0r/
    posted the 10/02/2025 at 12:29 PM by link49
    comments (19)
    keiku posted the 10/02/2025 at 12:37 PM
    et dire qu'on peut facilement se passer des 3... surtout vu ce qui sort en ce moment
    negan posted the 10/02/2025 at 12:37 PM
    C'est juste incomparable.

    Oui la hausse est abusé chez Xbox mais par exemple la comparaison avec Nintendo est ridicule tellement le service n'a rien a voir et c'est de la merde a côté de Xbox.

    Pour PlayStation d'ici peu vous allez manger une augmentation aussi
    magneto860 posted the 10/02/2025 at 12:39 PM
    Le Ps Plus Premium c’est des jeux rétros, des films et des mangas. Ca n’est pas comparable tellement c’est ... Bref, c’est plutôt avec le Ps Plus Extra qu’il faut comparer.
    pcsw2 posted the 10/02/2025 at 12:40 PM
    Pendant ce temps sur pc
    skuldleif posted the 10/02/2025 at 12:42 PM
    l'equivalent du ps+ premium est le gamepass premium , a ceci pret que le gamepass premium offre un catalogue de jeux aussi bien sur PC que sur Xbox
    skuldleif posted the 10/02/2025 at 12:44 PM
    negan l'abonnement nintendo meme dans son format "expansion pack" arrive tout juste a la cheville des abo ps+ et gp essential
    churos45 posted the 10/02/2025 at 12:46 PM
    C'est comme comparer Deezer et Amazon Prime, en terme de services proposés ça n'a rien à voir.
    Après les prix sont ne font qu'augmenter chez Microsoft et Sony c'est sûr
    kevinmccallisterrr posted the 10/02/2025 at 12:52 PM
    1,27€/mois l’abonnement Nintendo Switch Online + pack additionnel, en passant par le site de partages de comptes Spliiit. Ce qui revient à 15 balles par an.
    link49 posted the 10/02/2025 at 12:54 PM
    Personnellement, je prenais l'abonnement sur Xbox pour jouer en ligne à Monster Hunter Wilds. Après, j'arrête les frais.
    gasmok2 posted the 10/02/2025 at 12:54 PM
    26.99 x 12 ça me fait 323.88 et pas 360 comme le gars le dit.
    ça change rien que c'est une enfilade de compèt' hein, mais je voulais être plus pointilleux
    burningcrimson posted the 10/02/2025 at 12:58 PM
    Negan Sûrement mais pas de 10 euros je pense
    guiguif posted the 10/02/2025 at 01:02 PM
    "Xbox for the payers"
    negan posted the 10/02/2025 at 01:04 PM
    Il est a combien le PS+ par mois ( la plus grosse offre)
    krusty79 posted the 10/02/2025 at 01:04 PM
    gasmok2 On parle de 29.99 DOLLARDS donc 359.88 ....Sans vouloir être pointilleux
    skuldleif posted the 10/02/2025 at 01:09 PM
    negan 17€/mois
    bigsnake posted the 10/02/2025 at 01:11 PM
    negan
    Il sera jamais au prix de Xbox quoiqu'il arrive
    ouroboros4 posted the 10/02/2025 at 01:13 PM
    Le Online Nintendo est le moins cher mais tellement pourri en terme de service et de stabilité
    playshtayshen posted the 10/02/2025 at 01:19 PM
    Ps plus reste le meilleur abonnement ever never
    gasmok2 posted the 10/02/2025 at 01:22 PM
    guiguif
    Xbox
