C'est une semaine assez coûteuse au niveau des sorties jeux vidéo :
1) Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles
2) Super Mario Galaxy 1+2
3) Ghost of Yotei
4) Digimon Story Time Stranger
Personnellement, je sacrifies Digimon Story Time Stranger, que je prendrais quand il sortira sur Switch 2.
Source : https://x.com/Stealth40k/status/1972461713359622460/
tags :
posted the 09/30/2025 at 06:40 AM by link49
Ghost je le prendrais plus tard avec Silent Hill F car j'ai encore Borderlands 4 et Trails in the Sky à finir ^^
sonilka y'a l'air d'avoir plus de boulot qu'initialement envisagé, le rendu a l'air top. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu faire un effort de tarification. Vivement Vagrant Story en attendant
c'est de ton devoir d'acheter et de racheter les jeux Nintendo
FF Tactics déjà acheté et j'emprunterai Yotei a un pote, les joies du physique le prêt de jeu