[Ps5/Xbox Series/Switch 2] Cette semaine, il va falloir faire des sacrifices
C'est une semaine assez coûteuse au niveau des sorties jeux vidéo :



1) Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles
2) Super Mario Galaxy 1+2
3) Ghost of Yotei
4) Digimon Story Time Stranger



Personnellement, je sacrifies Digimon Story Time Stranger, que je prendrais quand il sortira sur Switch 2.

Source : https://x.com/Stealth40k/status/1972461713359622460/
    1
    Like
    Who likes this ?
    megadeth
    posted the 09/30/2025 at 06:40 AM by link49
    comments (25)
    megadeth posted the 09/30/2025 at 06:50 AM
    j'ai juste préco ff tactics
    narustorm posted the 09/30/2025 at 06:58 AM
    J'attends Super Mario Galaxy 1+2 et Ghost of Yotei
    angelsduck posted the 09/30/2025 at 07:00 AM
    J'ai déjà FFT depuis samedi et Digimon de préco . Ca sera mon premier Digimon. Je ne connais que la toute première série que j'avais vu à l'époque de sa première diffusion française.

    Ghost je le prendrais plus tard avec Silent Hill F car j'ai encore Borderlands 4 et Trails in the Sky à finir ^^
    jenicris posted the 09/30/2025 at 07:02 AM
    Trop de jeux
    ioda posted the 09/30/2025 at 07:09 AM
    Préférer acheter du réchauffé que de la nouveauté
    hyoga57 posted the 09/30/2025 at 07:14 AM
    Mario qui saute de mon côté.
    bisba posted the 09/30/2025 at 07:18 AM
    Mario Galaxy preço pour moi
    sonilka posted the 09/30/2025 at 07:47 AM
    FFT et la compilation Mario c'est cool mais ca attendra. Je vais pas lâcher autant pour si peu d'améliorations. En particulier FFT. SE vend FFT plus cher que Tactics Ogre à l'époque (10€ de plus). Ils pensent sans doute que le simple nom FF fera vendre et par conséquent que le prix peut etre plus élevé. Bah non.
    pcsw2 posted the 09/30/2025 at 08:01 AM
    Pour l'instant je sacrifié tout pour bf6
    rogeraf posted the 09/30/2025 at 08:22 AM
    La compile Mario ne les ayant point fait, a 30 euros j'aurais pris pourquoi pas. A 45 euros a la Fnac, c'est déjà du foutage de gueule pour un portage de fainéant travail niveau 0. A 80 euros c est une insulte envers les consommateurs. A boycotter.
    cyr posted the 09/30/2025 at 08:31 AM
    Rien du tous pour moi
    cyr posted the 09/30/2025 at 08:32 AM
    J'en prens aucun. Je précise.
    link49 posted the 09/30/2025 at 08:37 AM
    Après techniquement, il n'y en a qu'un qui ne baissera jamais, Nintendo oblige...
    churos45 posted the 09/30/2025 at 08:57 AM
    J'ai fait mon choix : FF7 Rebirth que j'ai pu avoir à 35€
    forte posted the 09/30/2025 at 09:11 AM
    Le meilleur tactical sur PS5 et les meilleurs jeux de plate-forme 3D sur Switch pour moi
    romgamer6859 posted the 09/30/2025 at 09:15 AM
    Yotei et c'est tout le reste osef
    amario posted the 09/30/2025 at 09:31 AM
    Purée vous repayez plein pot pour un simple portage de galaxy 1-2. Je vous comprends pas
    iglooo posted the 09/30/2025 at 09:41 AM
    FFT
    sonilka y'a l'air d'avoir plus de boulot qu'initialement envisagé, le rendu a l'air top. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu faire un effort de tarification. Vivement Vagrant Story en attendant
    natedrake posted the 09/30/2025 at 09:47 AM
    J'ai jamais fait les Galaxy, donc day one pour la compil'. En plus pour deux 97 Meta.
    ratchet posted the 09/30/2025 at 09:54 AM
    Je prend uniquement Digimon. Avec Pokémon 2 semaines plus tard c’est amplement suffisant vu mon emploi du temps.
    kikoo31 posted the 09/30/2025 at 10:33 AM
    cyr t'es un VRP Nintendo,pourtant
    c'est de ton devoir d'acheter et de racheter les jeux Nintendo
    playshtayshen posted the 09/30/2025 at 10:35 AM
    Ff tactic et ghost for me. Sur ps5 pro je précise miam miam slurp
    yogfei posted the 09/30/2025 at 11:27 AM
    amario Tu ne repaies pas si tu ne les as pas fait avant ! Je trouve aussi la compil trop cher, mais je tiens à refaire le premier et le 2 je ne l'ai jamais fait

    FF Tactics déjà acheté et j'emprunterai Yotei a un pote, les joies du physique le prêt de jeu
    solarr posted the 09/30/2025 at 11:30 AM
    narustorm bisba yogfei natedrake 5 euros Mario Galaxy sur Wii ou Wik U... vous ne les avez pas ?
    cubia posted the 09/30/2025 at 11:53 AM
    FFT. Le reste attendra.
