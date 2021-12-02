Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Super Mario 3D World
10
name : Super Mario 3D World
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : plates-formes
multiplayer : 1 à 4 (local & online)
european release date : 02/12/2021
link49
link49
link49 > blog
[Switch] Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy bien parti pour cartonner
Une autre information a fait surface concernant Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 : la compatibilité avec la souris sera assurée sur la Nintendo Switch 2. Cette information provient du site web japonais de Nintendo.

Nintendo n'a pas encore détaillé le fonctionnement de la souris, mais nous savons qu'elle sera activée après une mise à jour gratuite. Comme pour d'autres jeux, cette fonctionnalité est utilisable avec les Joy-Con 2. Cette même mise à jour permettra la prise en charge de la 4K sur Nintendo Switch 2.



La souris fonctionnera vraisemblablement de la même manière que la télécommande Wii à l'époque. Vous devriez pouvoir déplacer le curseur pour collecter des fragments d'étoiles. Pour Super Mario Galaxy 2, la télécommande Wii était également utilisée pour jouer à Yoshi.

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 était l'une des rares annonces faites pour le 40e anniversaire de Super Mario Bros. Ce jeu semble connaître un franc succès. Les précommandes sont déjà épuisées chez Target, et le jeu est actuellement en tête des ventes sur Amazon.

Source : https://nintendoeverything.com/super-mario-galaxy-super-mario-galaxy-2-to-offer-mouse-controls-on-nintendo-switch-2//
    posted the 09/16/2025 at 07:03 AM by link49
    comments (18)
    saram posted the 09/16/2025 at 07:11 AM
    Comme quoi Nintendo sait y faire. Ils auraient du le mettre à 90€ comme MK World.
    judebox posted the 09/16/2025 at 07:15 AM
    Et c'est bien triste...
    mrpopulus posted the 09/16/2025 at 07:29 AM
    Nintendo encule tout le monde et les gens en redemande
    shinz0 posted the 09/16/2025 at 07:38 AM
    saram 90€ avec le livre de Harmonie + Amiibo ça passerait
    jf17 posted the 09/16/2025 at 07:47 AM
    Déjà preco a Leclerc
    rogeraf posted the 09/16/2025 at 08:41 AM
    Mouais, la hype va vite retombée ..........
    Avec le nb de switchs ca fait des acheteurs en nombre, rien d'illogique.
    Comme bcp à 45 euros (sur fnac.com ?), je franchirais peu être le pas n'ayant fait aucun des deux ... J'ai la version wii, mais jamais fait sur ma wii u ..... La c'est vrai que je passe des 480p du jeu initial a 2160p (1080p upscale 2160p)
    drybowser posted the 09/16/2025 at 09:10 AM
    Reso étendue et 4k j'ai eu beau comparer la vidéo du ndirect avec une vidéo de la version Wii la différence ne m'a pas sauté au pif ...
    sonilka posted the 09/16/2025 at 09:31 AM
    Il va aussi cartonner sur l'eshop. A 40€ pièce ou 70€ les deux. Les joueurs consoles ont de la chance, ils ont beaucoup d'argent et peuvent se permettre de lâcher autant dans des portages améliorés (et en demat).
    judebox posted the 09/16/2025 at 09:45 AM
    Lorsque Mario Galaxy est sorti, on m'aurait dit "Tu verras, dans 20 ans ils feront un portage sur la console du futur à 40€", je ne l'aurai pas cru...

    Comme quoi, on est toujours surpris dans la vie !
    verseb posted the 09/16/2025 at 10:32 AM
    drybowser la différence n'est pas gigantesque hormis sur certains sols où ta clairement une différence. Quel dommage de ne pas avoir profité de cette ressortie pour nous faire un truc avec les moyens de mtnt. Mais Nintendo est clairement dans la mentalité faire un max de fric sans rien foutre et ça devient détestable ( et je dis ça alors que je prendrai la compil en physique). Ils sont complètement en roue libre là...
    cyr posted the 09/16/2025 at 11:12 AM
    mrpopulus encule qui? Personne a une kalash derriere la tête pour etre obliger d'acheter cette compilation ?

    Personne n'est obligé d'acheter.

    Personne n'étais obligé d'acheter le PS VR 2, mais y en aqui l'on acheté sachant pertinemment comment ça aller finir.....
    playshtayshen posted the 09/16/2025 at 11:19 AM
    Pourquoi ils communique pas sur le frame rate?
    metroidvania posted the 09/16/2025 at 11:31 AM
    Y a toujours rien sur Amazon, c'est bizarre
    playshtayshen posted the 09/16/2025 at 11:36 AM
    mrpopulus ta titillé le fanboy fallait pas hahahah
    epicurien posted the 09/16/2025 at 11:43 AM
    J'ai pris à 45 boules sur fnac.com, en bon client, mais j'ai déjà le 1 sur la compile des 35 ans, et que ce soit le 1 ou le 2, en vrai, ça fait des années que j'y joue en HD sur Dolphin, donc là c'est vraiment pour faire le fullset des jeux NS2 vraiment sur la cartouche (il devrait pas revenir à trop cher celui-là).
    mrpopulus posted the 09/16/2025 at 11:59 AM
    cyr j'ai même pas envie de te répondre tellement t'arrives même pas à connecter tes deux neuronnes ne serait ce que 2 min...

    playshtayshen
    iglooo posted the 09/16/2025 at 12:04 PM
    cyr si toutes les offres sont pourries, les demandes de mrpopulus ne peuvent être accomplies. Il faudrait relire Walras dans le texte plutôt que de se baser sur la relecture plus que partielle actuelle
    playshtayshen posted the 09/16/2025 at 12:12 PM
    epicurien un autre bon petit soldat de nintendo. Félicitations tu auras sûrement une médaille
