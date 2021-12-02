Une autre information a fait surface concernant Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 : la compatibilité avec la souris sera assurée sur la Nintendo Switch 2. Cette information provient du site web japonais de Nintendo.
Nintendo n'a pas encore détaillé le fonctionnement de la souris, mais nous savons qu'elle sera activée après une mise à jour gratuite. Comme pour d'autres jeux, cette fonctionnalité est utilisable avec les Joy-Con 2. Cette même mise à jour permettra la prise en charge de la 4K sur Nintendo Switch 2.
La souris fonctionnera vraisemblablement de la même manière que la télécommande Wii à l'époque. Vous devriez pouvoir déplacer le curseur pour collecter des fragments d'étoiles. Pour Super Mario Galaxy 2, la télécommande Wii était également utilisée pour jouer à Yoshi.
Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 était l'une des rares annonces faites pour le 40e anniversaire de Super Mario Bros. Ce jeu semble connaître un franc succès. Les précommandes sont déjà épuisées chez Target, et le jeu est actuellement en tête des ventes sur Amazon.
Source : https://nintendoeverything.com/super-mario-galaxy-super-mario-galaxy-2-to-offer-mouse-controls-on-nintendo-switch-2//
posted the 09/16/2025 at 07:03 AM by link49
Avec le nb de switchs ca fait des acheteurs en nombre, rien d'illogique.
Comme bcp à 45 euros (sur fnac.com ?), je franchirais peu être le pas n'ayant fait aucun des deux ... J'ai la version wii, mais jamais fait sur ma wii u ..... La c'est vrai que je passe des 480p du jeu initial a 2160p (1080p upscale 2160p)
Comme quoi, on est toujours surpris dans la vie !
Personne n'est obligé d'acheter.
Personne n'étais obligé d'acheter le PS VR 2, mais y en aqui l'on acheté sachant pertinemment comment ça aller finir.....
playshtayshen