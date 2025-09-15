Yo mina,

Le dernier Nintendo Direct, censé célébrer l’élan de la Switch 2 après un lancement record, m’a laissé une impression contrastée. Oui, il y a des annonces, quelques exclusivités attendues et déjà dévoillées par le passé, une ribambelle d’objets, events et de gadgets. Mais derrière le vernis coloré et l’excitation de surface, on sent de plus en plus une stratégie marketing qui prend le pas sur une ambition créative.



Mario Kart World et Donkey Kong Balanza : divertissants mais calibrés



Nintendo mise tout sur Mario Kart World comme premier “killer app”. Le jeu est fun, nerveux, bordélique même, mais il ressemble plus à une déclinaison calibrée pour casu/Génération TikTok qu’à une réinvention de la formule pour tout le monde. Donkey Kong Balanza, lui, est une avalanche sensorielle : ça clignote, ça claque, ça ramasse, ça tape. Amusant sur le moment, mais difficile d’y voir la profondeur ou le souffle d’un Donkey Kong Country. Limite on ramasse des bananes en ligne droite sans vraiment de session de gameplay pour apprécier le challenge Et quand on découvre que le jeu complet exige un DLC payant à 20€, on comprend vite la logique : pousser le joueur à rallonger l’addition pour retrouver un goût de nostalgie.



Le Nintendo Direct : un showroom de produits dérivés



Ce Direct a aussi mis en avant une panoplie d’objets qui rappellent que Nintendo n’est plus seulement un éditeur de jeux, mais une machine à vendre du dérivé :



On pense à Alarmo, le réveil Mario pour accompagner vos matinées.



jouets interactifs, comme la plante tirée de Mario Wonder, ou les Mario Kart radiocommandées.



De nouveaux Amibo, voir plus avec Kirby.



On n’est plus uniquement dans le jeu vidéo : on est dans l’expérience-monde, qui va des parcs à thème, musé, court-métrage pour enfant avec Mario jusqu’au réveil matin.



Des jeux qui misent plus sur la rentabilité que sur l’ambition



Soyons clairs : Metroid Prime 4 et Fire Emblem paraissent solides. Ce sont des licences plus exigeantes, qui parlent à un public fidèle et plus “adulte”. Mais la plupart des autres annonces sont anecdotiques, parfois même opportunistes. Beaucoup de remakes ou de rééditions (comme la compilation Mario Galaxy pour appuyer la sortie du film et pas du 3ème épisode), vendus à prix fort, alors que d’autres éditeurs comme Activision avaient proposé une trilogie Crash Bandicoot entièrement remakée pour moins cher.



Nintendo applique une recette simple : rééditer son patrimoine, y injecter une couche de nostalgie, et vendre ça au prix fort dans une bonne fenêtre marketing. Stratégie implacable, rentable… mais qui donne l’impression de jouer petit bras côté créativité.



Le problème du prix et du “loop nostalgique”



Là où Nintendo se distingue, c’est dans sa capacité à soutirer un maximum de valeur par licence. Le prix des jeux est systématiquement surcoté par rapport à leur budget réel. Un Mario Kart World, même s’il coûte cher à produire, reste une fraction de ce que représente le développement d’un mastodonte comme GTA 6/Call of. Et pourtant, le prix final est le même.



Nintendo capitalise sur un loop de nostalgie parfaitement huilé : les enfants découvrent Mario, Pokémon, Zelda. Devenus adultes, ils achètent la console “pour leurs enfants”… et replongent eux-mêmes, happés par l’émotion. Moi qui ai connu Super Mario Bros à 7 ans, j’ai racheté la Switch 2 à 45 ans. Et je me rends compte que je paye surtout pour cette émotion, pas pour une véritable innovation. Alors que Mario à mes 7 ans était tout simplement la plus grande révolution du jeu 2D à ce moment-là.



Mon ressenti de joueur



En vérité, la Switch 2 m’apporte trop peu d’heures de jeu réelles comparé à son prix. Mario Kart World est sympa mais brouillon. Donkey Kong Balanza est une sucrerie hyperactive qui fatigue vite. Mario Tennis a l’air correct, mais loin d’être un système seller. Le jeu Yoshi… franchement mignon mais pour enfant de 5ans. Restent Metroid 4 et Fire Emblem, mais ce sont des exceptions.



À côté de ça, sur PC ou PS5, j’ai accès à des expériences bien plus ambitieuses et pas que techniquement, parfois au même prix, souvent moins chères. Alors oui, je jouerai à la Switch 2, mais par petites sessions, entre deux gros titres PC/PS5. Et surtout en achetant d’occasion, parce que payer plein pot pour une politique de rééditions et de DLC forcés, ça commence à peser.



Conclusion



Nintendo sait mieux que quiconque comment transformer une licence en plan marketing global : jeux, jouets, parcs d’attractions, gadgets. Ils créent du fun, oui, mais aussi un système de captation financière redoutable. Et tant que ça marche, pourquoi s’en priveraient-ils ?



Le vrai problème, c’est que l’innovation créative se fait rare. Derrière l’habillage coloré, on retrouve une logique de rentabilité maximale, parfois au détriment de la profondeur ludique. Résultat : la Switch 2 est une console séduisante sur le papier, mais pour un joueur comme moi, elle ressemble de plus en plus à une machine à exclusivités ponctuelles, plus qu’à un écosystème où j’ai envie de passer mes nuits.



Et vous, ce Nintendo Direct vous à vendu du rêve ou du marketing?