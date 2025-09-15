Yo mina,
Le dernier Nintendo Direct, censé célébrer l’élan de la Switch 2 après un lancement record, m’a laissé une impression contrastée. Oui, il y a des annonces, quelques exclusivités attendues et déjà dévoillées par le passé, une ribambelle d’objets, events et de gadgets. Mais derrière le vernis coloré et l’excitation de surface, on sent de plus en plus une stratégie marketing qui prend le pas sur une ambition créative.
Mario Kart World et Donkey Kong Balanza : divertissants mais calibrés
Nintendo mise tout sur Mario Kart World comme premier “killer app”. Le jeu est fun, nerveux, bordélique même, mais il ressemble plus à une déclinaison calibrée pour casu/Génération TikTok qu’à une réinvention de la formule pour tout le monde. Donkey Kong Balanza, lui, est une avalanche sensorielle : ça clignote, ça claque, ça ramasse, ça tape. Amusant sur le moment, mais difficile d’y voir la profondeur ou le souffle d’un Donkey Kong Country. Limite on ramasse des bananes en ligne droite sans vraiment de session de gameplay pour apprécier le challenge Et quand on découvre que le jeu complet exige un DLC payant à 20€, on comprend vite la logique : pousser le joueur à rallonger l’addition pour retrouver un goût de nostalgie.
Le Nintendo Direct : un showroom de produits dérivés
Ce Direct a aussi mis en avant une panoplie d’objets qui rappellent que Nintendo n’est plus seulement un éditeur de jeux, mais une machine à vendre du dérivé :
On pense à Alarmo, le réveil Mario pour accompagner vos matinées.
jouets interactifs, comme la plante tirée de Mario Wonder, ou les Mario Kart radiocommandées.
De nouveaux Amibo, voir plus avec Kirby.
On n’est plus uniquement dans le jeu vidéo : on est dans l’expérience-monde, qui va des parcs à thème, musé, court-métrage pour enfant avec Mario jusqu’au réveil matin.
Des jeux qui misent plus sur la rentabilité que sur l’ambition
Soyons clairs : Metroid Prime 4 et Fire Emblem paraissent solides. Ce sont des licences plus exigeantes, qui parlent à un public fidèle et plus “adulte”. Mais la plupart des autres annonces sont anecdotiques, parfois même opportunistes. Beaucoup de remakes ou de rééditions (comme la compilation Mario Galaxy pour appuyer la sortie du film et pas du 3ème épisode), vendus à prix fort, alors que d’autres éditeurs comme Activision avaient proposé une trilogie Crash Bandicoot entièrement remakée pour moins cher.
Nintendo applique une recette simple : rééditer son patrimoine, y injecter une couche de nostalgie, et vendre ça au prix fort dans une bonne fenêtre marketing. Stratégie implacable, rentable… mais qui donne l’impression de jouer petit bras côté créativité.
Le problème du prix et du “loop nostalgique”
Là où Nintendo se distingue, c’est dans sa capacité à soutirer un maximum de valeur par licence. Le prix des jeux est systématiquement surcoté par rapport à leur budget réel. Un Mario Kart World, même s’il coûte cher à produire, reste une fraction de ce que représente le développement d’un mastodonte comme GTA 6/Call of. Et pourtant, le prix final est le même.
Nintendo capitalise sur un loop de nostalgie parfaitement huilé : les enfants découvrent Mario, Pokémon, Zelda. Devenus adultes, ils achètent la console “pour leurs enfants”… et replongent eux-mêmes, happés par l’émotion. Moi qui ai connu Super Mario Bros à 7 ans, j’ai racheté la Switch 2 à 45 ans. Et je me rends compte que je paye surtout pour cette émotion, pas pour une véritable innovation. Alors que Mario à mes 7 ans était tout simplement la plus grande révolution du jeu 2D à ce moment-là.
Mon ressenti de joueur
En vérité, la Switch 2 m’apporte trop peu d’heures de jeu réelles comparé à son prix. Mario Kart World est sympa mais brouillon. Donkey Kong Balanza est une sucrerie hyperactive qui fatigue vite. Mario Tennis a l’air correct, mais loin d’être un système seller. Le jeu Yoshi… franchement mignon mais pour enfant de 5ans. Restent Metroid 4 et Fire Emblem, mais ce sont des exceptions.
À côté de ça, sur PC ou PS5, j’ai accès à des expériences bien plus ambitieuses et pas que techniquement, parfois au même prix, souvent moins chères. Alors oui, je jouerai à la Switch 2, mais par petites sessions, entre deux gros titres PC/PS5. Et surtout en achetant d’occasion, parce que payer plein pot pour une politique de rééditions et de DLC forcés, ça commence à peser.
Conclusion
Nintendo sait mieux que quiconque comment transformer une licence en plan marketing global : jeux, jouets, parcs d’attractions, gadgets. Ils créent du fun, oui, mais aussi un système de captation financière redoutable. Et tant que ça marche, pourquoi s’en priveraient-ils ?
Le vrai problème, c’est que l’innovation créative se fait rare. Derrière l’habillage coloré, on retrouve une logique de rentabilité maximale, parfois au détriment de la profondeur ludique. Résultat : la Switch 2 est une console séduisante sur le papier, mais pour un joueur comme moi, elle ressemble de plus en plus à une machine à exclusivités ponctuelles, plus qu’à un écosystème où j’ai envie de passer mes nuits.
Et vous, ce Nintendo Direct vous à vendu du rêve ou du marketing?
posted the 09/15/2025 at 10:54 AM by zoske
Je pense par contre que pas mal de gens attendaient encore mieux en terme d’ambition, surtout le mode open-world/balade qui cristallisent la frustration.
Au niveau de la nostalgie je pense que oui bien sûr c’est present mais tu ne vends pas 152m de consoles juste avec la nostalgie et c’est pareil pour la ps4, c’est aussi beaucoup de nouveaux joueurs ou de personnes qui reprennent une nintendo depuis très longtemps
Je suis déçu du lancement aussi, mais je reserve mon jugement sur metroid prime 4, si c’est une claque, c’est pardonné
Je pense 2026 ce sera le vrai test, plus de pokemon, metroid ou autre sur le chemin il devront construire une roadmap ambitieuse
Effectivement, il y a bcp de nouveaux joueurs sur les 154millions de consoles vendues. La nostalgie que je mets en avant est justement celle des parents qui ont jouer à la nes/gameboy et qui se disent Nintendo c'est une valeur sûr pour mes enfants (pas de violence ou de mode pervers)... comme c'était le cas quand ils étaient enfant! D'où la Nostalgie que je mets en avant. Sans parler des parents qui restent gamer et qui achètent d'abord pour eux et du coup aussi pour les enfants
On est donc d'accord sur la plupart des choses, juste présenté autrement. Mais surtout si Metroid 4 est une turie... l'année 2025 sera sauvée pour ma part!
Ceci dit, je reste très regardant sur les prix par exemple avant même de prendre en compte mon envie.
Le JV devient global de plus en plus une machine à enjeux financiers donc je ne suis pas étonné de la tournure que prennent les choses.
Silksong vient de sortir et la version NS2 est parfaite. Hades II sort dans deux semaines. Trails in the Sky 1st Chapter sort vendredi (version NS1 physique et màj NS2 pour un prix dérisoire genre 1 ou 2€ j'sais plus trop).
Beaucoup de jeux tournent pareil sur NS2 en fait, pas besoin de sortir l'engin à 200W pour jouer confortablement.
Les prix ? Pareil qu'ailleurs, voire mieux quand on optimise sur les jeux qui sortent en même temps. Typiquement Silksong on peut l'avoir à 9€ en quelques clics.
Côté Sony on a 1 seule sortie pour la fin d'année Ghost of Yotei qui niveau innovation c'est Ghost of Tsushima ni plus ni moins.
Coté Microsoft on a Call of Duty xD
Début Octobre Super Mario Galaxy 1 + 2
16 Octobre Pokémon ZA
6 Novembre Hyrule Warriors
25 Novembre Kirby Air Riders
4 décembre Metroid Prime 4
Un jeu tous les 15 jours
Moi ce que je veux à chaque présentation c'est des jeux à acheter dans les 6 à 8 mois et sur ça Nintendo est irréprochable sur ce Direct, quand je vois certains influenceurs qui commentaient le Direct et dire à la fin il y a aucune sortie en fin d'année c'est du délire collectif et quand il y a de l'innovation ça pleure et ça crache dessus comme pour Drag x Drive, quelle hypocrisie franchement.
En plus Donkey Kong Bananza est innovant quoi qu'on en dise.
Moi ma Xbox Series X et ma PS5 dorment, pire génération depuis que je joue c'est à dire la SuperNes, quand t'as un PC ces 2 consoles servent à rien c'est terrible vraiment, aucun exclu, ça tourne moins bien que sur PC ce qui est normal mais foutage de gueule (coucou Digimon à 30fps sur PS5 Pro ou Metal Gear Delta une cata qui ose tourner moins bien que sur PS5 de base)
On a plus de jeux Nintendo exclusifs sur les 8 premiers de la console que depuis 2020 sur PS5, Xbox j'en parle même pas vu qu'il n'y a plus aucune exclusivité chez eux.
Beaucoup de petits jeux pas super intéressant vu et revu, ça sonne un peu fast food la manière qu'ils ont d'alimenter leurs console.
Maintenant Nintendo fait du Nintendo comme a son habitude. Avec pas mal de petit jeux ( projet ) a coter d un gros Jeu.
Pas de quoi s s'alarmer.
On est loin d'un Fire Emblem classique.
Nintendo fait des jeux avec des budgets A ou AA et privilégie l'investissement dans l'innovation de gameplay.
Sauf que l'innovation Nintendo n'est plus à la hauteur. Maintenant en soit, c'est pas parce que Nintendo n'est plus à la hauteur que les constructeurs en face sont irréprochables. Sony est son investissement raté dans le GAAS, Microsoft qui rachète ou créé des studios qui livrent rien et qui se retrouvent à devoir racheter 2 editeurs pour enfin avoir un planning qui ressemble à quelque chose...
Juste parce que sur le trailer on voit plusieurs passages en arène ?
On voit très bien des maps qui sont hors arène pourtant...
J'attends principalement les gros mario, zelda et des jeux comme metroid.
Les yoshi, pokemon, jeux à la animal crossing, fire emblem, party games, etc., ne m'intéressent pas.
Mario kart a l'air ok et donkey aussi ceci dit.
Ils ratissent large pour cibler un maximum de monde mais avec le temps tu deviens plus exigeant et un bon gameplay ne suffit plus forcément. Et ce n'est pas une question de graphismes réalistes non plus.
C'est d'ailleurs le seul éditeurs a maintenir le prix fort de la plus part des jeux. Et ça marche. Alors que une gamme select , c'etais quand même bien.
Après perso, le film mario j'ai pas étais le voir. J'irais jamais dans un parc Nintendo, comme il y a a universal.
J'aime bien l'univers de Nintendo, mais c'est pas pour autant que je vais sauter sur tous se qui bouge.
Kirby air rides même gratuit, offert, jamais je l'essaierai.
Mais malheureusement, certains vont l'acheter et donc envoyer un signal a Nintendo. Qui pourrais de nouveau sortir un nouveau épisode.
Après j'ai aucun remord que mario sunshine est une daube sans nom.
Principalement a cause de la gestion de la caméra.
Début Octobre Super Mario Galaxy 1 + 2 (même pas Remake et au prix fort)
16 Octobre Pokémon ZA (Osef c'est un jeu cross gen)
6 Novembre Hyrule Warriors (Pas l'IP la plus attendu non plus, sympa au max et fait par un éditeur tier)
25 Novembre Kirby Air Riders (il a l'air sympa mais de nouveau Kirby... en mode raider... et fait par Bandai Namco pas Nintendo)
4 décembre Metroid Prime 4 (le seul jeu qui m'a hypé, après on verra joycon en mains car pas trop d'évolution comparé aux 3 autres à première vue... Et qu'on me parle pas de la moto...)
Si cela te rend heureux! Tant mieux, c'est le but de cet article, voir qui pense que cela reste magique ou plus du marketing pour faire du cash flow avant tout
lafibre intéressant ton avis, il fait parti de ceux qui pense que Nintendo reste magique et je respect cela pour eux. Pour ma part, c'est de plus en plus de la poudre de perlin pinpin et je dis ça en ayant passé des heures sur Mario Kart et Bananza. Même mes pots qui venaient pour jouer à Mario Kart chez moi, veulent qu'on reste sur le 8... car le World est trop déséquilibré et poussif pour eux. Aussi, ils restent sur Switch 1 car pas de gros arguments pour eux pour l'instant, surtout après l'avoir essayé chez moi.
choroq Alors les nouvelles licenses chez Nintendo c'est très rare. Arms ou Drag X machin... Mais des IP majeurs... pour moi la dernière en date c'est Luigi Mansion/Pikmin (sur Game Cube) pour dire.
gamesebde3 C'est rigolo de te lire car tu dois te répéter pour qu'il y ai un semblant de contenue Aussi c'est rigolo que tu fasses un commentaire sur le côté anti-switch alors qu'il en a pas dans mon post...
yukilin surtout avec la belle carotte qu'ils ont fait avec le DLC de Bananza... mdr 20€ pour une partie qui devrait être dans le jeu de base...
cyr je pensais que tu étais un fan de Nintendo à la base. Mais je te rejoins sur tes observations! Surtout celle où tu dis que Nintendo reste Nintendo... à l'exception qu'il ne révolutionne plus le JV comme ils l'ont fait avec le premier Mario ou Zelda sur NES. Ou encore tous ces magnifiques jeux sur Gameboy qui était un hardware très pauvre à l'époque.
Après un jeu comma Yoshi et le book blablabla a artistiquement un rendu assez fou! Mais OMG le Gameplay... du vue et du revue.