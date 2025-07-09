La Nintendo Switch 2 est sortie en juin 2025 et, bien que jeune console, elle dispose déjà d'une bibliothèque logicielle conséquente, mêlant quelques exclusivités de choix à une multitude d'« Éditions Nintendo Switch 2 », qui incluent des versions optimisées et améliorées de certains des meilleurs jeux vidéo jamais créés. Mais quels sont les meilleurs jeux Nintendo Switch 2 disponibles ? Quels sont les jeux Switch 2 incontournables ? À quoi faut-il jouer en premier ?
Avec plus de 50 titres actuellement disponibles sur la console, Nintendolife a compilé ce classement des meilleurs jeux Switch 2. Ce classement s'enrichira bien sûr dans les semaines et les mois à venir, avec l'arrivée prochaine de nombreux jeux de qualité qui se disputeront une place, et qui, inévitablement, évinceront certains d'entre eux du top 50.
Reste à voir si Metroid 4 : Beyond chamboule le classement en fin d'année.
Source : https://www.nintendolife.com/guides/the-best-nintendo-switch-2-games/
posted the 09/07/2025 at 04:51 PM by link49
Une consoles se note surtout par rapport au exclu. Je sais c'est un mot tabou.
Le reste c'est juste des jeux Switch patchés, et j'espère pas qu'on va s'en taper jusqu'en 2030.
J'étais un des premier défenseur des "portage WiiU" à l'époque, parce que la console avait foiré comme jamais, et énormément de jeux d'une qualité exceptionnel (Tropical Freeze, Bayo 2,, Xenoblade X et j'en passe) restaient coincé sur cette machine si peu vendue, si peu connu.
Mais là y'a plus aucune raison, sortez un patch gratos comme vous l'avez fait pour de nombreux titre, et tournez la page!!
Pokémon est d'un niveau GC graphiquement dt c'est le seul First Party dont on connaît la date de sortie.
Il faudrait tout de même une bonne dizaine de jeux de style différent pour faire le point.
En plus Star wars a montré que la machine en à beaucoup plus sous le capot que ce que je pensais, encore faut t'il l'exploiter
Les autres suivront je pense a metroid prime 4
Tous ces pseudos "journalistes" youtubers / réseaux : A gerber.