Hollow Knight Silksong
name : Hollow Knight Silksong
platform : Switch 2
editor : N.C
developer : Team Cherry
genre : action
other versions : PC - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
link49
link49
[Classement] Les 20 meilleurs jeux de la Nintendo Switch 2
La Nintendo Switch 2 est sortie en juin 2025 et, bien que jeune console, elle dispose déjà d'une bibliothèque logicielle conséquente, mêlant quelques exclusivités de choix à une multitude d'« Éditions Nintendo Switch 2 », qui incluent des versions optimisées et améliorées de certains des meilleurs jeux vidéo jamais créés. Mais quels sont les meilleurs jeux Nintendo Switch 2 disponibles ? Quels sont les jeux Switch 2 incontournables ? À quoi faut-il jouer en premier ?



Avec plus de 50 titres actuellement disponibles sur la console, Nintendolife a compilé ce classement des meilleurs jeux Switch 2. Ce classement s'enrichira bien sûr dans les semaines et les mois à venir, avec l'arrivée prochaine de nombreux jeux de qualité qui se disputeront une place, et qui, inévitablement, évinceront certains d'entre eux du top 50.



Reste à voir si Metroid 4 : Beyond chamboule le classement en fin d'année.

Source : https://www.nintendolife.com/guides/the-best-nintendo-switch-2-games/
    posted the 09/07/2025 at 04:51 PM by link49
    comments (9)
    cyr posted the 09/07/2025 at 05:51 PM
    Trop tôt pour faire une liste. Car si c'est pour prendre l'intégralité des titres disponibles ailleurs, sortie avant et moins chère....

    Une consoles se note surtout par rapport au exclu. Je sais c'est un mot tabou.
    fdestroyer posted the 09/07/2025 at 05:58 PM
    cyr Ouais c'est ridicule de faire des top 20 quand pour l'instant y'a 2 exclues.

    Le reste c'est juste des jeux Switch patchés, et j'espère pas qu'on va s'en taper jusqu'en 2030.

    J'étais un des premier défenseur des "portage WiiU" à l'époque, parce que la console avait foiré comme jamais, et énormément de jeux d'une qualité exceptionnel (Tropical Freeze, Bayo 2,, Xenoblade X et j'en passe) restaient coincé sur cette machine si peu vendue, si peu connu.

    Mais là y'a plus aucune raison, sortez un patch gratos comme vous l'avez fait pour de nombreux titre, et tournez la page!!
    nicolasgourry posted the 09/07/2025 at 06:40 PM
    cyr fdestroyer en Janvier 2026, donc après période de Noël, on pourra déjà faire un petit bilan de 6 mois.
    fdestroyer posted the 09/07/2025 at 07:43 PM
    nicolasgourry bah j'sais pas, pour l'instant on connaît rien de l'avenir de la machine.

    Pokémon est d'un niveau GC graphiquement dt c'est le seul First Party dont on connaît la date de sortie.

    Il faudrait tout de même une bonne dizaine de jeux de style différent pour faire le point.

    En plus Star wars a montré que la machine en à beaucoup plus sous le capot que ce que je pensais, encore faut t'il l'exploiter
    ducknsexe posted the 09/07/2025 at 07:51 PM
    Hollow knight silksong viens de sortir c'est un jeu de tres grande qualité sur la switch 2.

    Les autres suivront je pense a metroid prime 4
    flom posted the 09/07/2025 at 08:41 PM
    Moi je vois surtout dans cette liste, le désamour de MKWorld par ce site pro-Nintendo.
    soulfull posted the 09/07/2025 at 09:08 PM
    Moi qui ne suis interessé par les exclus pour une console Nintendo, je ne vois que 2 jeux : Bananza et Mk world.Je pense que d'ici 4 ans et une future sortie d'une switch Oled, il yaura énormément de hits en puissance.
    krusty79 posted the 09/08/2025 at 06:09 AM
    link49 tu forces fort mec...
    rogeraf posted the 09/08/2025 at 08:14 AM
    soulfull oui, faut être incompétent pour mettre MKW a ce niveau ... Mettre en premier un jeu indé même s'il est sympa ... "Hollow Knight Silksong"
    Tous ces pseudos "journalistes" youtubers / réseaux : A gerber.
