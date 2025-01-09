Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[PAX 2025] Switch 2 : Nouvel aperçu de FF7R et de Elden Ring
Les démo des deux jeux étaient jouables à la PAX West 2025. On commence par Final Fantasy VII Remake Intergrade :





Puis Elden Ring Tarnished Edition :





En attendant des dates de sortie...

Source : https://x.com/CrocOclock/status/1960160579332833349/
    posted the 09/01/2025 at 06:39 AM by link49
    comments (24)
    saram posted the 09/01/2025 at 07:52 AM
    Déjà fait il y a des années, à 20 balles et avec une qualité technique bien supérieure. Quand je pense qu'ils vont les vendre 60 balles 3-4 ans après... J'imagine déjà, sur Twitter, les gens tout fiers de prendre en photo leurs boîtes GKC. Je me demande comment on peut soutenir des portages comme ça.
    jf17 posted the 09/01/2025 at 08:06 AM
    saram ça permet a certaines personnes qui n'ont que la switch 1 ou 2 de pouvoir jouer a ces titres.
    Moi aussi je vais faire l'impasse, il ya mieux et moins chers sur pc, la switch 2 c'est surtout les exclusivité pour moi, mais dans mon entourage, les parents ne sont pas gamers et il n'y a que la switch a la maison.
    rogeraf posted the 09/01/2025 at 08:32 AM
    Quelle joie, des jeux de 2015
    gamesebde3 posted the 09/01/2025 at 08:35 AM
    Je ne sais s'ils ont déjà amélioré les choses, mais en l'état, elden ring t.e n'est pas aussi catastrophique que décrit par beaucoup comme les bons à rien de digital foundry.
    L'autre qui dit que ça ressemble à un jeu ps360 mal optimisé, ce n'est pas vraiment ça.
    derno posted the 09/01/2025 at 08:46 AM
    rogeraf
    2022, je sais que le temps file à toute allure mais faut pas pousser non plus.
    rogeraf posted the 09/01/2025 at 08:48 AM
    derno oui, moi j'attend le remaster Mario kart 8 2014 pour les 20 ans en 2034
    link49 posted the 09/01/2025 at 09:27 AM
    gamesebde3 D'après les vidéo, ça a l'ai de faire le taff je trouve.
    cail2 posted the 09/01/2025 at 09:31 AM
    saram
    Ou je me posais la même question...

    link49
    Une question de niveau d'exigence probablement...
    link49 posted the 09/01/2025 at 09:33 AM
    cail2 Et une question de support aussi...
    nyseko posted the 09/01/2025 at 09:47 AM
    Ce sont évidemment des portages qui trouveront leur publique parmis ceux qui ne possèdent que une Nintendo Switch 2...

    Ainsi que ceux qui souhaitent jouer en dehors de chez eux...
    gamesebde3 posted the 09/01/2025 at 09:53 AM
    link49
    Il y a du lag, c'est certain. Mais d'après pas mal d'avis "d'experts", le jeu était injouable...
    link49 posted the 09/01/2025 at 09:56 AM
    gamesebde3 Un patch peut corriger ça. Du moins, j'espère.
    cail2 posted the 09/01/2025 at 10:07 AM
    link49
    On peut imaginer que Nintendo est très réceptif à ces jeux (surtout Elden Ring) et que le support doit être au rdv. Dommage que Nintendo ne propose pas d'options (rendu/perf comme sur PS5, ça serait pas déconnant surtout pour y jouer en portable, le jeu est tout de même exigeant et technique.
    link49 posted the 09/01/2025 at 10:10 AM
    cail2 Après, je suis mois exigeant vis-à-vis des consoles Nintendo, Nintendo ne mettant pas en avant la puissance.
    mrvince posted the 09/01/2025 at 10:53 AM
    J'aurais bien repris Elden Ring pour kiffer en mode portable mais si il est a chier niveau technique non merci. Elle a largement de quoi faire tourner ce jeu faut pas se foutre du monde.
    wazaaabi posted the 09/01/2025 at 10:54 AM
    mrvince quand tu regardes la vidéo si dessus en mode dock en tout cas semble très correcte
    drybowser posted the 09/01/2025 at 11:00 AM
    Pareil deja fait sur pc il y a x années , je comprends pas les dev après ils vont se plaindre que les jeux ne se vendent pas ... Pour ça il faut le minimum vital, que le jeu ne soit pas moins beau que l original déjà, et après qu'il y ait x contenus dlc etc supplémentaires exclusifs pour dinner envie de repasser a la caisse ! Enfin le tout doit être à prix réduit , pas plein tarif !
    nuage posted the 09/01/2025 at 11:01 AM
    mrvince Idem.
    mrvince posted the 09/01/2025 at 11:19 AM
    wazaaabi Oui ça a l'air moins pire que ce qui a été dit mais bon on sent quand même que dès qu'il bouge la caméra dans l'open world c'est limite
    cail2 posted the 09/01/2025 at 11:48 AM
    link49
    Pareil, mais la fluidité c'est un peu ce qu'ils ont toujours mis en avant, c'est dommage.
    micheljackson posted the 09/01/2025 at 12:03 PM
    Quelle tristesse, Mario et Zelda sont où ?
    cubia posted the 09/01/2025 at 12:15 PM
    Si Elden Ring rame déjà comme ça en dock, j'imagine pas ce que ça doit être en mode portable. J'avais hâte de le refaire, mais je vais attendre et espérer qu'ils optimisent tout ça.
    krusty79 posted the 09/01/2025 at 01:24 PM
    gamesebde3 Le coté injouable a été utilisé pour qualifier la version portable. Faut être précis.
    kikoo31 posted the 09/01/2025 at 04:11 PM
