Lost Soul Aside sortira le 29 août prochain. Le jeu sort donc la semaine prochaine et les testeurs pourront donner leur avis, l'embargo prendra fin peu de temps avant la sortie du jeu. Quelle note pensez-vous qu'il obtiendra ?
Et surtout, vu le peu de hype pour le jeu visiblement, va t-il se vendre?
Après son statut d'exclusivité va peut-être aider.
Personnellement je l'ai réservé, mais si j'accroche pas, je le revends direct.
il sort bien sur pc (steam) non ???
parceque les jeux se vendent sur playstation et pc. xbox que tu l'ajoute ou non ça ne pése absolument rien pour les ventes de jeux
malroth Vite il faut rassurer le joueur PC
Perso, je l’attends depuis maintenant presque 10 ans et y a pas à dire il me donne très envie mais je suis aussi très méfiant.
Il me fait l’effet de Stellar Blade : un bel enrobage, un gameplay maîtrisé mais un scénario, une characterisation des perso creux ou superficiels.
J’espère que l’on me donnera tord.
donc meme pour les BTA faut qu'ils ameliorent cet aspect la qui donne encore + aux joueurs l'envie de s'investir et de vouloir avancer dans le jeu.
taper pour taper c'est marrant 2mn mais perso ça commence à me lasser.
donc j'espere du bon la dessus pour lost souls aside. Et je demande meme pas un scénario dingue, juste le minimum interessant, des sequences marquantes en cinématiques...ect
pour les ventes je pense que s'il passe le million chez nous (donc hors chine) ca serait déja bien..., par contre en chine ca peut vendre beaucoup facilement...
Après Stellar Blade, j’y joue sans déplaisir mais j’avoue que parfois je lève les yeux au ciel quand les persos parlent.
Mais avec de l’indulgence le jeu est vraiment un bon divertissement.
malroth je suis d’accord avec toi pour E33 et je confirme que les BTA on tendance négliger cet aspect qui donne aussi du rythme à un jeu « défouloir ».
J’attends également un jeu qui se veut « correct » sur son scénario. Ce serait déjà plus que suffisant.
D’ailleurs quand on regarde les trailers, le jeu semble pourvu de pas mal de cinématiques et emprunter un peu à l’imagerie God of War (montagne lointaine) et de l’univers de FFXV. Si c’est vraiment bien exploité ça peut être sympa.
Pour moi le jeu sera moyen mais il sera peut être meilleur qu'on le croit.
Je ne le vois pas avoir un gros succès ceci dit en termes de ventes.
Parce que surconsommation.
Parce qu'à l'instar d'autres membres ici, c'est un acheteur compulsif. Ca achète dès la sortie pour avoir son petit shoot de dopamine puis ca balance le jeu sur la pile de tous les autres achetés dès leur sortie mais pas encore commencés.
Je vois entre 60 et 70 meta pas plus.