Lost Soul Aside
name : Lost Soul Aside
platform : Playstation 5
editor : N.C
developer : Ultizero Games
genre : action-RPG
other versions : PC - PlayStation 4
read the reviews
add a review
add a press review
[Question] Quelles notes va récolter Lost Soul Aside sur Ps5?
Lost Soul Aside sortira le 29 août prochain. Le jeu sort donc la semaine prochaine et les testeurs pourront donner leur avis, l'embargo prendra fin peu de temps avant la sortie du jeu. Quelle note pensez-vous qu'il obtiendra ?



Et surtout, vu le peu de hype pour le jeu visiblement, va t-il se vendre?



Après son statut d'exclusivité va peut-être aider.



Personnellement je l'ai réservé, mais si j'accroche pas, je le revends direct.

Source : https://www.metacritic.com/game/lost-soul-aside/
    posted the 08/23/2025 at 05:44 PM by link49
    comments (25)
    fritesmayo76 posted the 08/23/2025 at 06:01 PM
    Pourquoi réserver si tu n'es pas sur d'accrocher?
    uram posted the 08/23/2025 at 06:05 PM
    Y'a pas de demo ?
    malroth posted the 08/23/2025 at 06:27 PM
    comment ça exclu ?

    il sort bien sur pc (steam) non ???

    parceque les jeux se vendent sur playstation et pc. xbox que tu l'ajoute ou non ça ne pése absolument rien pour les ventes de jeux
    escobar posted the 08/23/2025 at 06:27 PM
    zekk posted the 08/23/2025 at 06:31 PM
    malroth on doit vraiment se taper ce genre de commentaires à chaque fois que quelqu'un parle d'exclu console on a tous compris et on comprend tous la différence, il faut arrêter de saouler avec ça
    guiguif posted the 08/23/2025 at 06:47 PM
    On verra, dans tout les cas c'est preco, 9 ans que j'attends

    malroth Vite il faut rassurer le joueur PC
    link49 posted the 08/23/2025 at 06:53 PM
    Je préfère tester par moi même en fait.
    killia posted the 08/23/2025 at 07:29 PM
    Si le jeu est bon, je lui souhaite de trouver son public et bien se vendre.

    Perso, je l’attends depuis maintenant presque 10 ans et y a pas à dire il me donne très envie mais je suis aussi très méfiant.
    Il me fait l’effet de Stellar Blade : un bel enrobage, un gameplay maîtrisé mais un scénario, une characterisation des perso creux ou superficiels.

    J’espère que l’on me donnera tord.
    sdkios posted the 08/23/2025 at 07:37 PM
    killia j'ai commencé Stellar blade avec la meme approche, et au final j'ai adoré haha. Esperons que ce soit pareil pour celui ci ! Perso je pense que ce sera un bon petit jeu, mais pas un incontournable. Je predit des notes vers le 7/10.
    altendorf posted the 08/23/2025 at 07:49 PM
    79/80
    malroth posted the 08/23/2025 at 07:54 PM
    killia pour ça que je me mefie aussi, bcp de studios délaissent les scénarios malhereusement. si Clair obscure a aussi marqué des gens c'est aussi pour son Histoire, on peux aimer ou non mais ils l'ont vraiment mis au centre du jeu.

    donc meme pour les BTA faut qu'ils ameliorent cet aspect la qui donne encore + aux joueurs l'envie de s'investir et de vouloir avancer dans le jeu.

    taper pour taper c'est marrant 2mn mais perso ça commence à me lasser.

    donc j'espere du bon la dessus pour lost souls aside. Et je demande meme pas un scénario dingue, juste le minimum interessant, des sequences marquantes en cinématiques...ect
    azaz posted the 08/23/2025 at 08:07 PM
    de ce que je vois il va se prendre un 16/20 ou 7/10 en fonction des sites, pas plus.
    playshtayshen posted the 08/23/2025 at 08:11 PM
    Un bon petit 7.5/10 pour un premier jeu
    keiku posted the 08/23/2025 at 08:14 PM
    6/10 au mieux vu ce que j'en vois (63 a 74 en métacritique),pas aussi sexy que stelar blade , bien moins technique également, donc il se vendra bien moins ( a moins que le coté dark sasuke du héro ne touche le publique féminin et amatrice de BL ), pour le reste le jeu semble très répétitif, le level design semble pas ouf, et niveau chine(contrairement a la Corée) je n'attend pas grand chose du scénario (vu les limitations imposée la bas)

    pour les ventes je pense que s'il passe le million chez nous (donc hors chine) ca serait déja bien..., par contre en chine ca peut vendre beaucoup facilement...
    killia posted the 08/23/2025 at 08:19 PM
    sdkios je prédis les mêmes notes et un accueil critique bienveillant mais restant sur sa faim. Des comparaisons maladroites à DMC et autres BTA connus.

    Après Stellar Blade, j’y joue sans déplaisir mais j’avoue que parfois je lève les yeux au ciel quand les persos parlent.
    Mais avec de l’indulgence le jeu est vraiment un bon divertissement.

    malroth je suis d’accord avec toi pour E33 et je confirme que les BTA on tendance négliger cet aspect qui donne aussi du rythme à un jeu « défouloir ».
    J’attends également un jeu qui se veut « correct » sur son scénario. Ce serait déjà plus que suffisant.

    D’ailleurs quand on regarde les trailers, le jeu semble pourvu de pas mal de cinématiques et emprunter un peu à l’imagerie God of War (montagne lointaine) et de l’univers de FFXV. Si c’est vraiment bien exploité ça peut être sympa.
    mooplol posted the 08/23/2025 at 08:43 PM
    Je lui souhaite un 15-16 et le millions de vente. Ça serait un succès vu le peu de budget et pour le gars qui a commencé le développement solo
    malroth posted the 08/23/2025 at 09:24 PM
    killia on se rejoint la dessus
    midomashakil posted the 08/23/2025 at 09:28 PM
    14/20
    yukilin posted the 08/23/2025 at 09:36 PM
    On verra bien.
    Pour moi le jeu sera moyen mais il sera peut être meilleur qu'on le croit.
    Je ne le vois pas avoir un gros succès ceci dit en termes de ventes.
    link49 posted the 08/23/2025 at 10:51 PM
    Niveau note, je rejoins certains. Je pense qu'il aura autour des 75/100.
    elenaa posted the 08/24/2025 at 12:54 AM
    Je ne m’attends pas à une note extra maisje pense qu’il sera au dessus de la moyene (un p’tit 13 ou 14 et dans les environs de 75 sur MC) dans tous les cas, le jeu est préco de mon côté, j’ai pas attendu toutes ces années pour ne pas y jouer day one ????
    shambala93 posted the 08/24/2025 at 07:01 AM
    fritesmayo76
    Parce que surconsommation.
    azerty posted the 08/24/2025 at 07:22 AM
    5 ou 6, je capte pas la hype de ce jeu.
    sonilka posted the 08/24/2025 at 08:15 AM
    fritesmayo76 Pourquoi réserver si tu n'es pas sur d'accrocher?

    Parce qu'à l'instar d'autres membres ici, c'est un acheteur compulsif. Ca achète dès la sortie pour avoir son petit shoot de dopamine puis ca balance le jeu sur la pile de tous les autres achetés dès leur sortie mais pas encore commencés.
    sickjackz posted the 08/24/2025 at 10:24 AM
    Zero hype de mon cote...
    Je vois entre 60 et 70 meta pas plus.
