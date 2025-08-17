Jeu Fini

J’ai décidé de rebrancher ma vieille PS2 et de découvrir un J-RPG de ma collection que je n’avais pas encore fait. Par flemme de l’anglais après m'être enchainé Fantasian et Reynatis, je me suis lancé sur Wild Arms 5, le seul opus de la quadrilogie PS2 traduit en français.- L’ambiance Western/SF- Plutôt beau- L’OST- Le système de combat- Les donjons/puzzles- Beaucoup de contenu annexe- Les options de qualité de vie- Les cameos- Histoire classique- Traduction française plus que perfectible et qui prend trop de liberté- Le Mécha peu utile- Le spammage du radar sur l’OW- Manque de variété dans la DA des donjons- Pas d’opening en anime comme dans les anciensPremier point fort : l’ambiance Western/SF à la Trigun accompagnée d’une bonne OST, d’un doublage anglais correct (sauf Carol) et d’un rendu graphique plus qu’honnête pour de la PS2. Le rythme du jeu est bon, on reste souvent peu de temps aux mêmes endroits. Les donjons sont truffés de petits puzzles, sans compter ceux cachés sur la worldmap. On est loin d’un Zelda évidemment, mais ça permet de varier un peu le gameplay.Le système de combat est assez original et fait penser à des combats de T-RPG qui se finissent en quelques minutes (voir secondes), surtout qu’on peut désactiver les animations pour les finir encore plus vite, ce que j’ai fait durant les 3/4 du jeu.D’ailleurs, c’est aussi l'un point fort de WA5 : les options de qualité de vie. Changer les touches, supprimer les animations lors des combats et surtout inverser la camera, ça fait plaisir, car j'ai relancé certains jeux ou la camera est obligatoirement inversée, je ne sais pas comment j’ai fait à l’époque pour les terminer tellement c'est injouable... Et cerise sur le gâteau : un mode 60hz, ce qui est beaucoup trop rare sur PS2. Le jeu est assez long (40/50 heures même en désactivant les animations) et blindé de contenus annexes (quêtes, boss, donjons).Pour finir dans les points forts, certains PNJ reprennent le look des anciens héros de la franchise en guise de caméos, ce qui est très sympa.Malheureusement même si le rythme du jeu fait qu’on ne s’ennuie jamais, le scénario de Wild Arms 5 reste assez classique et ne décolle vraiment qu’à la toute fin. L'ecriture est aussi impactée par une traduction française qui est plus que perfectible. En effet, outre les fautes d’orthographe et de conjugaison ("Tu est" dans une trad pro, oui oui…) ou bien encore certaines phrases qui sortent de leur boite de dialogue, le traducteur français s’est parfois amusé à ajouter des vannes nazes absentes de la trad anglaise et qui se grillent direct (surtout quand ya le doublage par dessus...), mais surtout à mettre des références de pop culture et des marques de manière totalement aléatoire et inapproprié (Goldorak, Power Rangers, Star Wars, Nutela ou encore la chaîne Arte) allant même jusqu'à briser le 4e mur donnant l’impression que les personnages savent qu’ils sont dans un RPG.Ok ça ne représente certainement pas plus de 1% des dialogues du jeu, mais quand ça intervient, on souffle. Je crois que le pire, c’est quand Rebecca répond « On ne fait pas n’golo n’golo dans la case » (référence à un sketch des Inconnus) quand un personnage lui demande si elle sort avec Dean, le héros du jeu.Plus tard dans l’aventure, en plus d'une sorte de moto pour explorer la worldmap, on aura aussi un mecha. Sauf qu’il ne sert à rien à part casser des rochers pour débloquer de nouveaux chemins et quand on l’utilise en combat, il attaque tout seul et on ne gagne pas d’XP (super !), de plus, il ne peut pas utiliser le radar pour faire apparaître les coffres sur la map. D’ailleurs pourquoi avoir rendu invisible les coffres sur la map ? On est obligé de spammer O comme un con pour activer le radar toute les 2 secondes.Pour finir, même si les donjons sont cools, ils manquent un peu de variété en termes de DA (ce sont souvent des temples.) et il est dommage que ce soit le seul opus de la saga à ne pas avoir eu d’opening en anime.