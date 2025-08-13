Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[News] Switch 2 : Des stocks importants pour les fêtes pour pallier aux ruptures
La Switch 2 a rencontré un énorme succès dès son lancement, et Nintendo a fait un travail incroyable pour réapprovisionner la console. C'est de loin la meilleure gestion des stocks et le meilleur suivi des réapprovisionnements de Nintendo, mais la société continue de faire face à de nombreuses ruptures de stock. Le président de Nintendo s'est même excusé pour le problème et a promis de travailler à sa résolution. Nous en avons peut-être maintenant la preuve.



Bien que Nintendo n'ait pas encore communiqué sur le nombre d'unités Switch 2 qu'il produira, ses partenaires ont partagé des informations qui pourraient indiquer une augmentation de la production à l'approche des fêtes de fin d'année.



Nintendo veut sans aucun doute s'assurer que la Nintendo Switch 2 soit bien approvisionnée et prête pour les fêtes de fin d'année, et il lui faudra s'y préparer plusieurs mois à l'avance. Si Nintendo prépare effectivement tout dès maintenant, espérons que tous ceux qui souhaitent une Switch 2 pour les fêtes de fin d'année n'auront aucun mal à la trouver.

Source : https://www.gonintendo.com/contents/51648-nintendo-appears-to-be-ramping-up-switch-2-production-for-the-holiday-season/
    posted the 08/13/2025 at 04:52 AM by link49
    comments (9)
    jowy14 posted the 08/13/2025 at 05:05 AM
    Je pose ça là parce qu’il y a généralement du monde dans tes commentaires
    Si ça ne te plaît pas je comprendrais que tu supprimes.
    Je suis actuellement au Japon et j’en ai profité pour acheter des accessoires et jeux moins cher ici.
    Mais j’ai fait une petite boulette…
    J’ai pris Ys X proud nordics sur Switch 2 sorti le 31/07 ici. Lors de ma recherche internet, l’IA m’avait confirmé la langue japonaise et les sous titres multi.
    Mais ce n’est pas vrai, tout est en japonais uniquement…
    Si quelqu’un est intéressé, je le revends pour 40€ fdp compris (37€ prix d’achat neuf + les fdp en lettre max.
    Je reviens en France dans 5 jours
    kidicarus posted the 08/13/2025 at 06:14 AM
    jowy14 oui, il faut faire attention avec la baisse du yen Nintendo a choisit de faire des consoles et jeu uniquement pour ce marché afin de maintenir des prix corrects et ne pas tuer son marché mondial qui verrait un trop grand nombre d'importation.

    Par contre, peut être que les versions asiatiques (HK, Taïwan voire les versions européenne d'oceanie sont en français)
    cyr posted the 08/13/2025 at 07:34 AM
    En rupture sortie en juin . Avec seulement 2 exclu.....

    S'il veulent garder cette dynamique, des annonces il faut
    link49 posted the 08/13/2025 at 07:45 AM
    Cyr Je suis sûr que Nintendo a du lourd en stock. Il suffit juste de se reposer sur leurs grosses licences.
    derno posted the 08/13/2025 at 07:47 AM
    Je suis aussi au Japon et autant la switch 2 ça se trouve autant la manette pro 2 c'est le chemin de croix.... Moins de 60 euro avec le change ça ne se refuse pas^^
    solarr posted the 08/13/2025 at 07:49 AM
    Ils n'auraient même pas besoin de sortir le pack Pokemon tout de suite avec le succès de MKW
    sdkios posted the 08/13/2025 at 07:55 AM
    solarr bah le succès est grandement dut au fait qu'il soit le seul pack dispo justement ^^
    leonsilverburg posted the 08/13/2025 at 07:56 AM
    cyr une exclusivité par mois c'est très bien.
    Quand la majorité des joueurs ne jouent qu'à 3-4 jeux par an.....
    tripy73 posted the 08/13/2025 at 08:12 AM
    jowy14 : merci pour la précision et la confirmation que l’IA ce n'est pas fiable
