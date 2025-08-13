La Switch 2 a rencontré un énorme succès dès son lancement, et Nintendo a fait un travail incroyable pour réapprovisionner la console. C'est de loin la meilleure gestion des stocks et le meilleur suivi des réapprovisionnements de Nintendo, mais la société continue de faire face à de nombreuses ruptures de stock. Le président de Nintendo s'est même excusé pour le problème et a promis de travailler à sa résolution. Nous en avons peut-être maintenant la preuve.
Bien que Nintendo n'ait pas encore communiqué sur le nombre d'unités Switch 2 qu'il produira, ses partenaires ont partagé des informations qui pourraient indiquer une augmentation de la production à l'approche des fêtes de fin d'année.
Nintendo veut sans aucun doute s'assurer que la Nintendo Switch 2 soit bien approvisionnée et prête pour les fêtes de fin d'année, et il lui faudra s'y préparer plusieurs mois à l'avance. Si Nintendo prépare effectivement tout dès maintenant, espérons que tous ceux qui souhaitent une Switch 2 pour les fêtes de fin d'année n'auront aucun mal à la trouver.
Source : https://www.gonintendo.com/contents/51648-nintendo-appears-to-be-ramping-up-switch-2-production-for-the-holiday-season/
posted the 08/13/2025 at 04:52 AM
Si ça ne te plaît pas je comprendrais que tu supprimes.
Je suis actuellement au Japon et j’en ai profité pour acheter des accessoires et jeux moins cher ici.
Mais j’ai fait une petite boulette…
J’ai pris Ys X proud nordics sur Switch 2 sorti le 31/07 ici. Lors de ma recherche internet, l’IA m’avait confirmé la langue japonaise et les sous titres multi.
Mais ce n’est pas vrai, tout est en japonais uniquement…
Si quelqu’un est intéressé, je le revends pour 40€ fdp compris (37€ prix d’achat neuf + les fdp en lettre max.
Je reviens en France dans 5 jours
Par contre, peut être que les versions asiatiques (HK, Taïwan voire les versions européenne d'oceanie sont en français)
S'il veulent garder cette dynamique, des annonces il faut
Quand la majorité des joueurs ne jouent qu'à 3-4 jeux par an.....