Virtuos, studio ayant accompagné plusieurs grands développeurs dans le développement de leurs jeux, a acquis une solide expertise en matière de développement de jeux et de fonctionnalités des différentes consoles. Eoin O’Grady, directeur technique chez Black Shamrock – une filiale de Virtuos – et ancien collaborateur de jeux majeurs comme Grounded et The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition, a évoqué les capacités de la Nintendo Switch 2 lors d’une récente interview.S’adressant à WCCFTech, O’Grady a expliqué que, tant qu’un jeu est optimisé pour tourner à 60 FPS sur Xbox Series S, il peut facilement être porté sur la Switch 2 tout en conservant les mêmes performances. Ce gain est dû en grande partie à la technologie d’upscaling de la Switch 2, basée sur le DLSS de Nvidia.O’Grady a également expliqué que, en termes de puissance brute, la Switch 2 se rapproche de performances légèrement inférieures à celles de la Xbox Series S. Cependant, la nouvelle console de Nintendo possède une fonctionnalité majeure qui la place à peu près au même niveau que la Xbox Series S : le DLSS.« Au niveau du GPU, la Switch 2 est légèrement inférieure à celle de la Series S ; cette différence est plus marquée en mode portable », a expliqué O’Grady. « Cependant, la Series S ne prend pas en charge des technologies comme le DLSS, contrairement à la Switch 2. Cela rend les capacités GPU des deux consoles globalement comparables.»En ce qui concerne le processeur, les choses sont plus claires : la Switch 2 est plus proche de la PS4 en termes de performances CPU que des consoles de génération actuelle. O’Grady a souligné que, puisque les jeux ont tendance à exploiter davantage le GPU d’une console que son processeur, le processeur plus faible ne nuit pas à la Switch 2 grâce à son GPU plus puissant.« En termes de processeur, la distinction entre les deux consoles est plus nette », a-t-il déclaré. « La Switch 2 est plus proche de la PlayStation (PS) 4 à cet égard, avec un processeur légèrement plus puissant que celui de la PS4. Comme la plupart des jeux ont tendance à solliciter davantage le GPU que le CPU lorsqu'ils sont bien optimisés, l'impact de cette différence dépend largement du jeu et de sa fréquence d'images cible.»« Tout jeu disponible à 60 IPS sur la Series S devrait facilement être porté sur la Switch 2. De même, un jeu Series S à 30 IPS nécessitant un GPU devrait également être porté correctement. Les jeux avec une physique complexe, des animations ou d'autres éléments gourmands en CPU pourraient rencontrer des difficultés supplémentaires pour atteindre 30 ou 60 IPS ou nécessiter une optimisation supplémentaire lors du portage.»Source : https://gamingbolt.com/games-optimised-forxbox-series-s-can-be-easily-ported-to-nintendo-switch-2-virtuos/