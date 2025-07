Développeurs

l’architecture ARM

architectures PC dite x86

L’avis de la Koei Tecmo :

L’avis de Virtuos (Black Shamrock) :

GPU de la Switch 2 se situerait juste en dessous de celui de la Xbox Series S, mais il pourrait compter sur le DLSS pour rendre ses capacités globalement comparables

le CPU, ce dernier serait plus proche de l’ancienne génération et légèrement plus puissant que celui de la PS4

un jeu tourne sur Xbox Series S à 60fps, son portage sur Switch 2 sera alors facile à réaliser et si le jeu XS tourne à 30fps, le portage reste possible même s’il demandera alors plus de travail d’optimisation

Pour ce qui est des jeux qui utilisent de la physique complexe

des animations ou d’autres éléments gourmands en calculs qui seront effectués par le CPU, cela entraînera des défis supplémentaires pour atteindre le 30fps ou 60fps ou nécessitera une plus grande optimisation pour réaliser ces portages



Photo de 2 cartes mères Switch 2 sur un seul PCB pour optimiser la production de masse

la Switch 2 pourra néanmoins s’en servir pour le rendu des reflets et des ombres

Depuis la présentation de laen avril dernier, l'un des points d'ombre concerne sa puissance et ses capacités et font l’objet de beaucoup de spéculation, en commençant par l’analyse erronée dequi parlait d’une console proche d’uneou celles réalisées en se basant sur des comparatifs vidéos des différentes versions de jeu.Mais en parallèle de cela, plusieurs développeurs ont partagé leurs avis sur la machine comme je l’avais rapporté il y a quelques semaines et depuis d’autres studios se sont prononcé commeetces derniers jours, alors que vaut vraiment cette console, c’est ce que nous allons essayer d’analyser dans cet article.Afin de vous aider à parcourir au mieux les différentes parties, vous pouvez utiliser les chapitres que j'ai ajoutés à la vidéo. Et histoire de vous donner les grandes lignes des éléments traités, voici la liste des chapitres que vous pourrez trouver (cliquez sur les liens pour y accéder directement) :, le Vice-Président du département technologique de, pensez que le portage desurserait un défi, mais au final il a été étonné par la facilité de le faire. Après avoir déterminé que la console était capable de faire tourner le jeu, ce qui lui a permis de constater que le matériel était performant, pour lui l’autre point qui fait la différence c’est ledequ’utilise la machine.Cette technologie d’upsacling/génération de frame basée sur l’IA qui est la plus performante à l’heure actuelle, leur a permis d’augmenter facilement la qualité globale de l’image que ce soit en mode nomade ou sur la télévision. Les autres éléments qui permettent à lade se démarquer, est son système de stockage avec sa vitesse de transfert élevée et la quantité de RAM qu’elle embarque bien au-dessus deset légèrement supérieure à laL’autre tâche importante qui a dû être réalisé pour ce portage fût l’adaptation du moteur et du code source du jeu àde la console. En effet le jeu et leont été développé pour des, qui utilisent certains types de bibliothèques d’instructions etdédiées. Ils ont donc dû revoir cette partie pour l’adapter à l’ARM, en passant par l’développé conjointement paret, mais aussi porter le code des shaders qui utilisé le langagevers lePource sont tous ces éléments qui ont permis à la console d’accueillir le portage de la dernière version de, comprenant le jeu de base ainsi que l’extensionqui est un contenu exclusif à la génération actuelle de console. Le portage du jeu qui a été réalisé pour être disponible lors de la sortie de la console demande encore d’être optimisé et il faudra donc surveiller son évolution lors des futures mises à jour ainsi que le nouveau contenu comme le suggère cette rumeur Pour finir avec un petit mot concernant la charge et les capacités de la partie CPU de la console,précise que l’un des 8 cœurs est en partie utilisé par l’OS de la console pour la décompression (File Decompression Engine) et les opérations d’entrée/sortie de données. Il s’agit d’une des difficultés qu’ils ont rencontrées pour ce portage et qui leur a demandé de revoir le fonctionnement du code, mais hormis cela il a été étonnamment rapide de faire fonctionner le jeu sur la console.Lors d’une autre interview réalisée par le siteet concernant le portage desur, le producteur du jeua répondu à la question de savoir si la puissance brute de la console était plus proche d’uneou d’une. Après avoir souligné le fait que de nombreuses caractéristiques existent en matière de puissance de calcul brute, indiquant qu’il est donc difficile de généraliser, il a déclaré considérer la console plus proche d’uneLe dernier avis qui est de mon point de vue le plus complet et transparent pour savoir ce dont est capable la machine, provient d’une interview de, le directeur technique deune division de. Toujours réalisée par le siteil y a quelques jours, elle nous apprend beaucoup de choses concernant les capacités du GPU, du CPU, mais également le travail a effectué selon le type de jeux qui sera portés dessus.Selon, l’élément le plus intéressant concernant les éléments qu’embarquent la console, c’est le fait que son utilisation en mode portable puisse compter sur les technologiesetEn termes de puissance brute, le. Par contre concernant, CPU Jaguar custom comme laet qui est normalement dédié aux appareils smartphone.Partant de ce constat et du fait que les jeux ont tendance à être d’avantage liés au GPU qu’au CPU quand ils sont bien optimisés (en profitant de l’archi GPU-centric quand c’est possible), il indique que l’impact de cette différence de puissance dépend en grande partie des spécificités des jeux à porter et la fréquence d’image qu’ils ciblent.Pour lui si. Même s’il ne le précise pas, je pense que les pistes pour ce genre de portage reposent avant tout sur l’utilisation duen réduisant la résolution native, mais également la diminution du framerate pour économiser facilement des ressources.(nombreuses collisions à gérer en temps réel, effets de fluide, etc.),Bien entendu sur ce type de jeu qui a une charge importe du CPU, mais également du GPU pour tout ce qui est affiché à l’écran et/ou avec une grande distance d’affichage, il sera impossible d’espérer de voir un portage surtout qu’il ne faut pas oublier qu’il doit pouvoir être joué en mode portable.Pour finir,parle rapidement des capacités deau niveau matériel, soulignant le fait que cette méthode de rendu peut être utilisée de plusieurs façons (globale ou ciblée). Et tout comme laest limitée pour son utilisation en termes d’éclairage,Voilà donc qui conclut ce long article dédié aux dernières déclarations des certains développeurs concernant les capacités et la puissance de la, j’ai essayé de résumé au mieux les éléments les plus importants pour ceux qui ne voudraient pas regarder la vidéo et le tout rédigé sans IA (deux jours que je bosse dessus).J’espère donc que cet article vous a plu et que vous y avez appris des choses intéressantes, mais de mon point de vue au-delà de toutes ces déclarations sur la technique pure de la machine, ce seront les jeux qui permettront de juger vraiment de quoi elle est capable, même si nous avons désormais une petite idée des jeux qui pourront être porté dessus.Source(s) :- Interview de- Déclaration de- Interview de