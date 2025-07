La Switch 2 a connu un succès incroyable dès son lancement, battant des records de ventes toutes consoles confondues dès sa première semaine. Nous ne connaîtrons pas les chiffres de ventes officiels des premiers mois de la plateforme avant le prochain rapport financier de Nintendo en août, mais d'ici là, les analystes sont ravis de partager leurs impressions.Dans un article de Nikkei, Hideki Yasuda, analyste senior chez Toyo Securities, et Zhai Yijia, analyste chez UBS Securities, ont partagé leurs réflexions sur les ventes de la Switch 2, ainsi que sur les contraintes d'approvisionnement et bien plus encore. Voici un résumé des réflexions partagées par le duo :Hideki Yasuda, analyste senior chez Toyo Securities :- attend 6 millions d'unités vendues le premier mois- prévoit des ventes de 20 millions d'unités pour l'exercice 2025- estime que les stocks de Switch 2 resteront difficiles à trouver jusqu'au printemps 2026 ou plus tard- affirme que la Switch 2 est « extrêmement populaire par rapport aux consoles de jeu précédentes, et que les consoles qui rencontrent un fort succès initial ont tendance à rester très demandées ».Zhai Yijia, analyste chez UBS Securities :- prévoit des ventes de 18 millions d'unités pour l'exercice 2025- estime que les stocks de Switch 2 resteront difficiles à trouver jusqu'au printemps 2026 ou plus tard- affirme qu'« il sera difficile (pour la Switch 2) de dépasser les ventes cumulées de la Switch ».Source : https://www.gonintendo.com/contents/50504-analysts-talk-switch-2-sales-predictions-expect-hardware-to-be-supply-constrained/