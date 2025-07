Nintendo affirme être très attentif aux discussions sur le prix des consoles de jeu et estime que le prix de la Switch 2 est approprié.Lors de sa 85e assemblée générale annuelle des actionnaires, Nintendo a été interrogé sur le prix de la Switch 2 et sur la manière dont il pourrait éviter de créer une barrière à l'entrée pour certains publics, notamment les enfants.Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a répondu en évoquant la prise en compte du prix par Nintendo et les raisons pour lesquelles le prix de la Switch 2 est jugé approprié.Source : https://www.resetera.com/threads/death-stranding-2-on-the-beach-review-score-prediction-thread.1220136/page-6/