Les choses se compliquent pour Monster Hunter Wilds, surtout sur PC. Après quelques mois de succès, avec plus de 10 millions d'exemplaires vendus, plus d'un million de joueurs simultanés sur Steam et des critiques, le dernier opus de Capcom dans la célèbre série Monster Hunter a récemment commencé à remettre en question les fans.D'après la page Steam du jeu, les fans ont bombardé Monster Hunter Wilds de critiques, au point que sa note est désormais « extrêmement négative ». Les critiques des fans vont du manque de contenu de fin de jeu substantiel de Monster Hunter Wild par rapport aux précédents titres Monster Hunter, au défi tant vanté de la série, agressivement simplifié en raison de mécaniques incohérentes et trop simplifiées, à une campagne narrative brève et oubliable, et surtout à ses performances médiocres sur PC.Les fans ont déclaré que l'optimisation de Monster Hunter Wilds sur PC reste médiocre après plusieurs mois, même avec les meilleurs PC du marché. Des critiques vérifiées dénoncent la fréquence d'images, les saccades constantes, les nombreux bugs graphiques, les bugs de gameplay et les plantages.Par conséquent, la base de joueurs simultanés de Monster Hunter Wilds, qui comptait plus d'un million de joueurs simultanés sur Steam, est progressivement tombée en dessous de celle de Monster Hunter: World, bien plus ancien. Des fans ont même commencé à revenir sur Monster Hunter: World, en quête du défi et de l'étendue du contenu que Wilds n'avait pas encore offert. À l'heure actuelle, le jeu compte deux fois plus de joueurs simultanés que Monster Hunter Wilds, bien que Monster Hunter: World ait plus de sept ans et ne reçoive plus de mises à jour de Capcom.Source : https://www.resetera.com/threads/windows-central-monster-hunter-wilds-game-reviews-hit-overwhelmingly-negative-on-steam-%E2%80%94-can-capcom-turn-it-around.1224441/