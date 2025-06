Shuhei Yoshida affirme que PlayStation ne considère pas Nintendo comme un concurrent, sauf... au Japon."Chez Sony, même lorsqu'ils font une analyse commerciale, Nintendo n'apparaît pas…Non pas qu’ils ignorent Nintendo, mais ils ne pensent pas nécessairement que Nintendo soit un concurrent, car Nintendo s’adresse à un public différent.À l'exception d'un marché : le Japon. Au Japon, Nintendo est extrêmement puissant, et la Xbox est quasiment inexistante… tout tourne autour de Nintendo et Sony.Ainsi, les équipes PlayStation au Japon voient clairement Nintendo comme un concurrent, tandis qu'en dehors du Japon, les équipes PlayStation voient clairement la Xbox comme un concurrent principal."

posted the 06/16/2025 at 05:28 PM by guiguif