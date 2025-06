Bonjour à tous,



Ne trouvant pas d'articles qui répondaient pour de bon à ce sujet, j'ai décidé moi-même de creuser dans les différentes sources que j'ai trouvé sur internet afin de savoir au final qui est le plus polluant, le physique ou le dématérialisé.

Alors aujourd'hui, la plupart des jeux vidéo sont disponibles en deux formats : physique (CD, cartouche) et dématérialisé (téléchargement).



Mais lequel de ces deux choix est le plus respectueux de l'environnement ? Pour répondre à cette question, il faut comparer non seulement l'empreinte carbone directe, mais aussi les impacts cachés sur le long terme, y compris l'utilisation de métaux rares, la consommation énergétique des serveurs, la logistique, et les habitudes d'utilisation.

(Parce que perso il faudrait dire "délocalisé" à la place de "dématérialisé", les données arrivent pas toutes seules dans la console sans rien derrière.



PS: j'ai utilisé chatgpt pour rédiger mes idées en liste en mettant en valeur la principale donnée la plus importante : l'empreinte carbone.



1. Empreinte carbone du jeu physique



-Fabrication du disque (Blu-ray) : ~0,1 kg CO₂e

-Boîte plastique + jaquette : ~0,3 kg CO₂e

-Transport (bateau, camion, etc.) : ~0,5 à 1 kg CO₂e

-Total estimé par exemplaire : ~1 à 1,5 kg CO₂e

Si le jeu est prêté ou revendu, l'impact est divisé entre plusieurs utilisateurs. Un jeu partagé trois fois pourrait n'émettre que ~0,3 à 0,5 kg CO₂e par joueur.



2. Empreinte carbone du jeu dématérialisé



-Impact du téléchargement (par Go) : ~0,005 à 0,02 kg CO₂e/Go

-Jeu de 100 Go : ~0,5 à 2 kg CO₂e par téléchargement

-Retéléchargements, mises à jour : augmentent l'empreinte cumulée.





3. Coûts cachés du numérique



-Les data centers fonctionnent 24/24, avec des besoins énergétiques constants (refroidissement, réplication des données).

-Leur construction et leur maintenance utilisent des métaux rares (lithium, néodyme, tantale, etc.) très polluants à extraire.

-Un serveur a une durée de vie moyenne de 3 à 5 ans, générant un coût de renouvellement important.

-Spécialisation : souvent dédiés à un usage précis : jeux vidéo (Steam, PSN, Xbox Live…) = moins mutualisés que les usines physiques.

- Opèrent 24h/24, 7j/7, même quand aucun joueur n'est actif.

- Consomment de l’électricité en continu (avec refroidissement énergivore)

- Données copiées sur plusieurs serveurs (redondance), ce qui double ou triple leur empreinte.

- Impact post-achat : toujours sollicités après achat : téléchargements, mises à jour, patchs, cloud gaming, etc.



4.Comparaison avec les usines de fabrication



-Les usines de disques produisent pour plusieurs industries (musique, films, logiciels).

-Leur activité est mutualisée et non continue (pas 24/24).

-Leur impact est amorti sur de nombreux produits et donc moindre par unité.

=> Produisent pour plusieurs secteurs : musique, films, logiciels, jeux vidéo. L'impact carbone de l'infrastructure est partagé entre plusieurs industries.

- Activité saisonnière ou ponctuelle (ex. périodes de sortie). Ne nécessitent pas une alimentation constante 24/24.

-Impact unitaire faible : coût environnemental (bâtiment, machines) amorti sur des millions de disques.

Exemple : une usine produisant 10 millions de disques = faible empreinte par disque.

Aucun coût énergétique après la sortie du jeu (sauf recyclage ou autre)



5. Impact du cloud gaming



-Émissions beaucoup plus élevées (streaming = transmission constante de données)

-Impact estimé jusqu'à 2 à 3 kg CO₂e par heure de jeu (selon certaines études)

-Forte dépendance à des serveurs très actifs et métaux rares.



En résumé :



- Un jeu physique neuf => 1 à 1,5 kg de CO2 à impact unique.

- Un jeu physique d'occasion => 0.3 à 0.5 kg (on divise par le nombre de propriétaires, ça me semble logique)

-Un jeu dématérialisé de 100GO => 0.5 à 2kg par téléchargement

-Un jeu dématérialisé inférieur à 3 GO : 0.01 à 0.05 kg

-CLOUD gaming pour 1H de jeu => 1 à 3KG (oskour)



Ma conclusion :



-Jeux AAA => d'occasion (c’est le plus optimal, on sait très bien que pour qu'il y ait de l'occasion il faut à un moment donné un jeu neuf, je me focalise juste sur la quantité de CO2)

- Jeux < 3GO =>dématérialisé en stockage local (donc on évite le téléchargement à outrance).

- Jeux multijoueurs => splitscreen, éviter le cloud gaming.



En gros : je jeu physique est plus sobre à long terme pour les gros titres, surtout s'il est partagé. Le numérique est très efficace pour les petits jeux, à condition de limiter les retéléchargements. Le cloud gaming reste la solution la plus énergivore.

Et enfin éviter le biais par lequel :

visible = ça pollue

Invisible = pas de problème



