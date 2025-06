Le Shoot Them Up de Yuzo Koshiro, Earthion sortira en demat le 31 Juillet prochain sur consoles et PC.Les preco des versions physiques japonaises (SuperDeluxe Games) et américaines (Limited Run Games) sont ouvertes.La version Megadrive est repoussée a 2026, Yuzo Koshiro voulant que le jeu sorte en parfait état puisqu'il sera évidement impossible de patcher les cartouches.