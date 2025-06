Le dernier classement des ventes au Japon a été publié par Famitsu. Commençons par le Top 10 pour la semaine allant du 2 au 8 juin :1. [NS2] Mario Kart World – 782,566 / NEW2. [NSW] Rune Factory: Guardians of Azuma – 45,703 / NEW3. [NSW] Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time – 17,180 / 111,9044. [NSW] Natsume’s Book of Friends: Hazuki no Shirushi – 16,865 / NEW5. [PS5] Elden Ring Nightreign – 12,064 / 54,8226. [NS2] Rune Factory: Guardians of Azuma – Nintendo Switch 2 Edition – 10,877 / NEW7. [NS2] Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition – 7,992 / NEW8. [NS2] Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition – 7,529 / NEW9. [NS2] Yakuza 0 Director’s Cut – 7,486 / NEW10. [NSW] Super Mario Party Jamboree – 6,771 / 1,317,174Mario Kart prend la premier place, et réalise le meilleur lancement de la série :Signalons aussi le retour des 2 Zelda. Passons ensuite au reste du classement :11. [NSW] Nintendo Switch Sports – 6,360 / 1,599,45212. [NSW] Minecraft – 6,024 / 3,907,18213. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 5,832 / 8,141,61614. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 5,596 / 6,341,39315. [NS2] Street Fighter 6 – 5,350 / NEW16. [NS2] Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster – 4,963 / NEW17. [NS2] Cyberpunk 2077 – 4,070 / NEW18. [NS2] Shine Post: Be Your Idol – 3,727 / NEW19. [PS5] Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time – 3,558 / 17,34720. [NS2] Puyo Puyo Tetris 2S – 3,485 / NEW21. [PS5] Astro Bot – 2,951 / 75,80022. [NSW] Mobile Suit Gundam Seed Battle Destiny Remastered – 2,942 / 35,28423. [NS2] Nintendo Switch 2 Welcome Tour (Download Card) – 2,889 / NEW24. [PS5] Nobunaga’s Ambition: Awakening Complete Edition – 2,540 / NEW25. [NSW] Side Kicks Beyond – 2,438 / NEW26. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet – 2,419 / 5,568,39127. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 2,228 / 5,764,73128. [PS5] Death Stranding Director’s Cut – 2,101 / 40,09829. [PS5] Clair Obscur: Expedition 33 – 1,917 / 24,16430. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – 1,764 / 1,410,263La plupart des autres jeux du lancement font moins de 5000 ventes. Place enfin aux ventes des consoles :1. Switch 2 – 947,931 (947,931)2 .PlayStation 5/Pro – 18,765 (6,664,725)3 .Switch OLED Model/Lite/Switch – 16,611 (35,752,020)4. Xbox Series S/X/Digital Edition – 333 (619,166)5. PlayStation 4 – 24 (7,929,628 )La Switch 2 bat l'ancien record détenu par la Ps2 du 05 mars 2000 avec un départ à 630 552 consoles vendues au lancement.Source : https://www.gematsu.com/2025/06/famitsu-sales-6-2-25-6-8-25/