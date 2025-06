The Legend of Zelda : Breath of the Wild est sorti le 3 mars 2017 sur Nintendo Switch et WiiU. Le jeu a été encensé par la critique, avec des floppées de notes parfaite, dont Famitsu, entre autres.Nintendo a ressorti le jeu dans sa version Nintendo Switch 2. Ce titre a-t-il le épaules pour rivaliser avec son grand frère spirituel et d'enchainer les 100/100?Press Start Australia et Metro GameCentral lui attribuent la note parfaite. Nintendo Life, Eurogamer Germany et GamingBolt sont plus frileux avec un 80/100.Pour le moment, sa moyenne Metacritic est donc de 91/100, ce qui en fait le jeu le mieux noté de la console, devant Mario Kart Word, qui a chuté entre temps à 87/100.Le retour des joueurs semblent positif, lui attribuant encore des notes parfaites. Un chef d'œuvre reste un chef d'œuvre, quelque soit le support.Source : https://www.metacritic.com/game/the-legend-of-zelda-breath-of-the-wild-nintendo/