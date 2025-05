[NSW] The Hundred Line: Last Defense Academy – 26,732 (New)

[NSW] Super Mario Party Jamboree – 15,014

[NSW] Minecraft – 12,775

[PS5] Clair Obscur: Expedition 33 – 9,825

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe ) – 9,623

[PS5] Monster Hunter Wilds – 9,050

[NSW] Love Live! Nijigasaki High School Idol Club: TOKIMEKI Roadmap – 8,266 (New)

[NSW] Animal Crossing: New Horizons – 7,930

[NSW] Super Technos World: River City & Technos Arcade Classics – 6,672 (New)

[PS5] Fatal Fury: City of the Wolves – 6,302 (New)



Switch OLED Model – 35,678

Switch Lite – 14,406

PlayStation 5 – 12,261

Switch – 5,974

PlayStation 5 Pro – 5,925

PlayStation 5 Digital Edition – 2,018

Xbox Series S – 2,414

Xbox Series X Digital Edition – 59

Xbox Series X – 57

PlayStation 4 – 50



56 058 Switch / 20 204 PS5 / 2 530 XSXIS