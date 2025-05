759.93 = 33, soit le 6 mai : bonsoir/bonjour.759.93 € plus exactement, le montant de la facture, longue comme un ticket de course du week-end : OUCH !Le fan à tiques de jeux video a visé haut. Avide de jeux qui rendent heureux. Les maleuros partent, le plaisir reste : le nerd est sauf.Dans ma liste ROUROU :- Assurance Extension de Garantie Switch, la controversée : l'est-elle toujours ? je crois que non. 54.99- Mario Kart World à 89.99 : ne m'en voulez pas les pro des maths, mais mon calcul est simple : cher, mais à moi et revendable.- Paire de volants Joy-Con : parce qu'on est plus Joyeux et moins Con dans la précision. 19.99- Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters : le old-schooler que je suis, a hâte de bonnes castagnes. 59.99- Caméra plante : parce qu'il manque de la verdure en capitale et Con se sent moins seul. 39.99- Etui + case de protection : je pourrai jeter et faire imploser le contenu à dessein à partir de la 3ème année et prétendre à un remplacement standard 24.99- Ah oui, la console. 469.99Bon, d'ici 1 mois, je rajouterai 2 jeux tiers je pense (dont CP2077).Puis, les poches légères, je rêverai à la belle étoile, comme A. Rimbaud.