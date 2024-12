Vous bavez tout les jours sur Ebay pour vous offrir un exemplaire physique US de The Messenger qui coutait jusqu'a aujourd'hui dans les 200/300 balles (voir plus).Ou vous avez gardez précieusement un exemplaire sous blister pour le revendre dans 15/20 ans ?Il va falloir revendre de suite car The Messenger sortira en boite sur Switch et PS5 le 21 mars 2025 prochain et contiendra en plus sur le CD/la cartouche l'extension gratuite qui n’était pas sur la version physique américaine.