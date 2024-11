C'est lors d'une interview avec Hermen Hulst et Hideaki Nishino pour Variety qu'on apprend deux choses importantes.Premierement la PS5 Pro a été pensé un an avant la sortie de la PS5.Hideaki Nishino dit que les téléphones sont mis à jour chaque année, les PC sont mis à jour chaque année. Néanmoins il ne pense pas qu'ils feront des mises à jour tous les ans (ce qui pourrait dire qu'il pourrait bien y avoir une nouvelle version plus puissante d'ici quelques années).Ensuite la génération PS5 durera-t-elle 10 ans ? Hideaki Nishino réponds:"Je pense que c’était génial de voir les gens en parler. En général, la troisième année, la conversation autour de la console de jeu se concentre sur la prochaine génération, ou quelque chose comme ça. Mais nous sommes plutôt heureux de voir que la plupart des utilisateurs de jeux engagés sont intéressés par la PS5 Pro, et je suis sûr que les nouveaux utilisateurs se tourneront également vers la PS5 Pro. Si c’est la PlayStation que vous voulez acheter, c’est ce qui compte. C’est donc là que nous avons conçu la génération actuelle. Nous concevons tout en ayant une idée en tête. Ce n’est pas comme si nous faisions simplement une prochaine étape sans savoir quelles sont les deux prochaines. Ce n’est pas notre façon de travailler, car nous devons nous assurer que le cycle des générations de 10 ans continue également."