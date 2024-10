Jeux Vidéo

Depuis l’annonce de la PS5 Pro, une tendance s’est confirmée : le lecteur de disque pour la PS5 est impossible à trouver. La raison principale est que cette nouvelle console de Sony, pourtant vendue au prix de 800 €, n’intègre pas de lecteur de disque. Pour ceux qui souhaiteraient se le procurer, quelques scalpeurs le proposent à des prix variant entre 230 et 1000 €, mais aucune information officielle sur un réapprovisionnement n’a été donnée par Sony.Ce qui est d’autant plus inquiétant, c’est que le journaliste Julien Chièze, lors d’une discussion informelle avec sa communauté, a laissé entendre que Sony ne semblait pas pressé de remettre ces lecteurs en vente, dans le but d'inciter les acheteurs à adopter le tout dématérialisé. Il est cependant difficile de dire s’il s’agit d’une analyse personnelle ou d’une information confidentielle transmise par une source interne à Sony, car cette partie de la vidéo n’était pas publiée sur sa chaîne YouTube et avait lieu lors de discutions avec sa communauté, ou le journaliste se lâche un peu plus avant de commencer à enregistrer ses émissions. Si cette stratégie s’avère exacte, Sony pourrait relâcher des lecteurs de façon sporadique, notamment pour respecter (en théorie) sa promesse de permettre aux modèles PS5 Slim et PS5 Pro de supporter un lecteur, mais ces réapprovisionnements resteraient rares, rendant l’accessoire difficile à trouver à un prix normal.Certains diront que cette situation n’est pas problématique, car une large part des achats de jeux se fait aujourd’hui en version numérique, et que les nouvelles générations sont moins attachées aux supports physiques. En effet, opter pour une PS5 Slim Digital implique un choix vers le tout numérique, et ceux qui achètent un lecteur de disque Blu-Ray par la suite sont surement peu nombreux (ce qui coûte par ailleurs plus cher que d’acheter une PS5 "standard" avec lecteur intégré).Le problème se pose toutefois avec la PS5 Pro. Bien qu'il puisse paraître déplacé de débattre de ce sujet alors que beaucoup traversent des difficultés financières, la réalité est que le public visé par cette console est souvent prêt à investir dans des équipements de haute qualité, comme des téléviseurs performants et des systèmes audio immersifs, n’hésiterait surement pas à investir les 119 € supplémentaires pour un lecteur. Ce profil de joueur, souvent plus âgé, pourrait aussi souhaiter profiter de l’option GameBoost pour les anciens jeux PS4 en version physique, même si au final pas mal ne s'en serviront pas souvent, ils apprécient d’avoir cette possibilité. Le choix de Sony semble donc peu logique, d’autant plus que, chez la concurrence, ne pas inclure de lecteur pour la Xbox Series S est cohérent avec son positionnement, mais le concept de la PS5 Pro est justement à l'opposé et il devrait offrir les fonctionnalités poussées.Alors, combien de ces joueurs expérimentés et relativement aisés pourraient bien décider de ne pas être prit pour des idiots et vont annuler leurs précommandes de PS5 Pro ? Déjà pour voir si Sony finit par céder en remettant beaucoup de lecteurs Blu-Ray à la vente ou même de proposer un modèle de PS5 Pro avec lecteur intégré. Et si Sony ne réagit pas, la PS5 Pro pourrait-elle finalement subir un échec commercial ?