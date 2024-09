Voici un petit article qui résume les dernières informations intéressantes sur PRO.MLID a eu l'opportunité de voir un jeu tourner à la fois sur la PS5 de base et la PRO, ce qui lui a permis de partager ces informations :Alors avec MLID, j'aurais tendance à me méfier de ses informations qu'il partage mais il faut tout de même reconnaître que c'est lui qui a donné des détails avec aussi Tom Henderson sur la PRO via littéralement la documentation qui était réservée aux développeurs pour la console et ce benchmark semble d'ailleurs provenir de la même source.D'après Richard de Digital Foundry qui s'est entretenu avec IGN, le GPU qui se rapproche le plus de la PRO est la 4070.Ce qui en soit n'est pas vraiment surprenant sachant que la 3070 et sa version TI sont inférieurs en terme de rastérisation par rapport à la 7700 XT d'AMD mais qui forcément ne profite pas de l'architecture RDN4 avec son gain de performances sur le Raytracing et elle n'a pas de hardware dédié pour l'upscale via IA, ce qui d'ailleurs ne devrait malheureusement pas changé avec les futurs cartes RDNA 4 d'AMD.Sony a partagé le fichier vidéo de sa présentation de la PRO à la presse, ce qui nous permet de mieux voir l'impact du PSSR sur les différents jeux :On peut voir le gain sur la qualité de l'image quand on passe du mode performance sur la PS5 de base à la PS5 PRO qui utilise le PSSR pour son upscale.En soit le plus gros gain sur la qualité d'image ne sera pas forcément sur les jeux first party car la plupart n'utilise pas cette immondice qu'est le FSR mais c'est le cas de la plupart des jeux éditeurs tiers.Des jeux comme Alan Wake 2, FF XVI et FF VII Rebirth qui étaient clairement loin d'avoir une bonne IQ sur console en mode performance sont ceux qui auront le plus à gagner à utiliser le PSSR.D'ailleurs on peut aussi voir que comme avec le DLSS même un jeu comme The Last of Us Part 2 Remastered qui tourne en 4K native et qui d'ailleurs n'a pas de motion blur ce qui aide pour la comparaison sur la PS5 de base quand on utilise le PSSR sur PRO, on se retrouve avec une image plus sharp ou plus nette qui d'ailleurs peut déplaire à certain mais on peut aussi voir que des problèmes d'artefacts ont disparu.Pour rentrer un peu plus dans les détails du pourquoi les techniques de reconstruction telles que DLSS et ce qui semble être aussi le cas pour PSSR remplacent souvent le Temporal anti-aliasing d'un jeu, ce qui permet de restaurer une certaine fidélité à l'image qui aurait dû être là à l'origine.Le TAA es très utile contre le shimmering, mais il y a aussi une perte de sharpness.Sinon est-ce que ça rend la PRO indispensable non absolument pas et ça reste un gros investissement pour des choses qui peuvent sembler futiles à certains mais c'est intéressant de voir d'un point de vue tech ce que le PSSR peut et va apporter dans le futur.