Spécial = Meilleurs jeux Intelligent



Si c'est un jeu qui appartient à une licence, précisez le jeu (l'épisode par exemple) de cette licence

Samedi Midi

5 jeux Intelligent (pas 3 ou 8, mais bien 5) pour que je prenne en compte (sinon je prends pas en compte) pour que ce soit équitable.

J’enlèverai tout commentaire qui n'a rien à voir avec les conditions posés

Vous pourrez vous interpeller lors des "rappels" et du "résultat"

Vous êtes pas obligé de participer, évidement, mais si vous participez, veuillez choisir 5 jeux désopilant(réfléchissez bien, car c'est jamais simple de faire un choix, je reconnais).Je pense pas que ça sera un top 5 facile à faire, on verra bien.Un catalogue choisi = 1 Point.Vous avez jusqu’àpour faire votre liste, après, je ne prendrais plus en compte les meilleurs jeux Intelligent.Le résultat sera donné normalement Samedi.Je comptabiliserais les points, comme ça nous aurons le TOP 5 Meilleurs jeux Intelligent.5 Jeux qui t'ont fait réellement réfléchir, tu t'es senti plus "intelligent" durant le jeu et une fois terminé.(pour que ce soit plus facile de comptabiliser les votes)Votre liste (elle évoluera en fonction de vos choix) :