Midori , un leaker bien connu a révélé récemment que Nintendo travaillerait sur un portage de Breath of the Wild sur Switch 2. Un projet nommé U-King-O , une coïncidence avec le même nom de code source du jeu nommé U-King pour Both. Ce portage aurait même été présenté en secret durant la Gamescom 2023 mettant en avant ses améliorations.