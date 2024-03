Jeux Vidéo

Une des grosses problématiques qui vient avec ça, ces consoles sont présentes sur le marché pendant cinq ans, c’est très long ! Quand il se passe seulement quatre mois entre GPT-3 et GPT-4, qu’on assiste à des révolutions technologiques plusieurs fois par saison, même pas par année, comment peut-on encore avoir des modèles de console qui sont là cinq ans sous une TV ? Ce n’est pas possible. Il va falloir passer à la vitesse supérieure, comme sur mobile avec un nouvel appareil tous les ans.Il va falloir penser à des systèmes qui sont beaucoup plus dématérialisés avec le Cloud derrière et qui permet de faire des calculs d’IA, des choses qui ne peuvent pas forcément se faire sur la console elle-même et on va même aller plus loin dans la réflexion.[...]C’est pour cela que le modèle doit changer. On regarde les smartphones, en acheter un nouveau coûte très cher. Acheter une console coûte moins cher que d’acheter un nouveau smartphone. Je pense qu’au niveau prix, on est dans un délire qui est en dessous du smartphone. Ça pourrait peut-être fonctionner et puis les personnes ne changent pas de smartphone tous les ans, ils attendent deux, trois ans mais chaque année, ils ont l’opportunité de changer maintenant.En console, c’est la même chose tant qu’on est content avec son expérience, on garde la console mais si un jour si on tombe sur un jeu bien plus joli et qui offre une meilleure expérience avec de nouvelles fonctionnalités qui n’est pas possible avec la console actuelle parce qu’elle ne peut pas, les gens feraient potentiellement le pas. Chaque année, les joueurs auraient la possibilité de faire cette transition. Moi, je pense que c’est ça le modèle ou la console va disparaître, ils ne vont pas avoir le choix.Julien Merceron est un pionnier français de l'industrie du jeu vidéo, né en 1970 à Paris. Son parcours débute en 1993 chez Shen Technologies, une entreprise parisienne qui développe des jeux pour l'Atari Jaguar.Il rejoint ensuite Ubisoft Entertainment à Paris en tant que programmeur de jeux vidéo, participant ainsi à l'élaboration du célèbre Rayman. Son talent technique est rapidement reconnu, lui permettant de gravir les échelons jusqu'à devenir directeur technique mondial en 1999. Chez Ubisoft, il joue un rôle essentiel dans la création, l'organisation et la stratégie technologique des studios, contribuant notamment au développement de franchises emblématiques telles que Far Cry, Splinter Cell, Prince of Persia et Assassin's Creed.En 2006, Julien rejoint Eidos Interactive où il supervise des titres majeurs comme Tomb Raider: Underworld et Deus Ex: Human Revolution. Suite à l'acquisition d'Eidos par Square Enix, il devient directeur technique mondial pour le groupe, supervisant le développement du Luminous Engine au Japon, notamment pour le très attendu Final Fantasy XV.Après un parcours fructueux chez Square Enix, Julien rejoint Konami en 2013 en tant que directeur des technologies, où il se concentre notamment sur l'acclamé Metal Gear Solid V: The Phantom Pain et sur l'amélioration de la série Pro Evolution Soccer.En 2015, il intègre Bandai Namco Entertainment en tant que directeur des nouvelles technologies. Dans ce rôle, au sein de franchises prestigieuses telles que Tekken, Ace Combat, Soul Calibur, et Dragon Ball, Julien Merceron s'engage à mener l'entreprise vers la quatrième révolution industrielle, en exploitant des technologies émergentes telles que le Cloud, les métaverses basés sur la Blockchain et l'apprentissage automatique, afin de transformer l'industrie du jeu vidéo de manière significative.