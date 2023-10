Ca y est, Microsoft a décidé de passer la seconde au niveau communication avec cette nouvelle campagne Wake Up & Dreams, mettant en avant l'abordable Xbox Series S et la puissante Xbox Series X ainsi que les titres phare de cette fin d'année, allant de Forza Motorsport en passant par Starfield, tout en soulignant la (re)sortie de Cyberpunk 2077 à travers son DLC Phantom Liberty ! Cela suffira-t-il à faire oublier les 50 € d'augmentation de la Xbox Series X ou à mettre en valeur la Xbox Series S Black Carbon avec son disque de 1 To ? Les prochains chiffres de vente nous le diront !