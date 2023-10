Xbox vient de dévoiler un nouveau Pack pour la Xbox Series S. Intitulé le Xbox Series S Starter Pack, il sera disponible à partir du 31 octobre au prix de vente conseillé de 299,99€. Ce pack comprend une console Xbox Series S blanche avec 512 Go de stockage, un abonnement de 3 mois au Xbox Game Pass Ultimate et une manette sans fil Xbox blanche.Voici l'article dédié sur le site Xbox : https://news.xbox.com/fr-fr/2023/10/12/xbox-starter-pack-tout-ce-dont-vous-avez-besoin-pour-jouer/

posted the 10/12/2023 at 04:22 PM by suzukube