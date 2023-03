11 membres du Congrés américain (à la fois des Républicains et Démocrates) viennent d'envoyer des lettres à la Ministre du Commerce pour que les USA se plaignent "officiellement" des pratiques anticoncurrentielles de Sony au Japon ("aidées, disent-ils, par la bienveillance des autorités japonaises")voici un résumé, en traduction auto, de la première lettre :Clairement, Sony est allé trop loin dans ses tentatives de torpiller le rachat d' Activision. Ou plutôt, je devrais dire que Sony est allé trop loin... pour une entreprise aux méthodes tellement anti-concurrentielles.

posted the 03/27/2023 at 10:04 PM by defcon5